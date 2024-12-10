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Онлайн-трансляция первого дня ЧМ по плаванию 2024 в Будапеште, 10 декабря 2024

Историческое возвращение российских пловцов на мировую арену! Следим за ЧМ-2024. LIVE
Батраз Томаев
Илья Бородин
Комментарии
Доплывёт ли Россия до золота уже в первый день чемпионата мира по плаванию в Будапеште? Шансы есть!

Во вторник, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях впервые после отстранения принимают участие российские пловцы. В команде есть и лидеры сборной: Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.

Обо всём, что происходит в Будапеште, «Чемпионат» расскажет в текстовой онлайн-трансляции.

Календарь ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде

В первый соревновательный день в бассейне будет разыграно шесть комплектов наград. В утренней сессии уже прошли предварительные заплывы, а вечером определятся чемпионы на дистанциях 1500 м вольным стилем у мужчин, 400 м вольным стилем у женщин, а также 200 м комплексом у мужчин и женщин. Завершится день финалами в мужских и женских эстафетах 4х100 м вольным стилем.

Старт первого финала – в 19:32 мск.

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Результаты дневной сессии
Live Батраз Томаев

Всего на чемпионате мира выступят 27 россиян и это настоящий успех в момент, когда большая часть российского спорта находится вне международных стартов.

Ещё больше фактов — в нашем материале.

Будем бороться за медали
Российские пловцы едут на чемпионат мира за медалями. Прорыв в эпоху санкций и запретов!
Российские пловцы едут на чемпионат мира за медалями. Прорыв в эпоху санкций и запретов!
18:53 Батраз Томаев

Меньше часа до старта финалов. Мы уже готовы болеть за наших ребят! А вы? Вполне возможно, что именно сегодня случатся первые российские медали в плавании за эти несколько лет отстранения.

Расписание заплывов с участием россиян:

  • 19:32. 400 м вольный стиль, женщины. 🥇Финал - Софья Дьякова (восьмая дорожка);
  • 19:43. 50 м баттерфляй, женщины. Полуфинал — Арина Суркова (четвёртая дорожка в первом заплыве);
  • 19:52. 50 м баттерфляй, мужчины. Полуфинал — Олег Костин (третья дорожка в первом заплыве) и Роман Шевляков (вторая дорожка во втором заплыве);
  • 20:11. 200 м комплекс, мужчины. 🥇Финал — Илья Бородин (седьмая дорожка);
  • 20:34. 100 м на спине, мужчины. Полуфинал — Павел Самусенко (третья дорожка в первом заплыве) и Мирон Лифинцев (пятая дорожка во втором заплыве);
  • 20:50. 200 м комплекс, мужчины. 🥇Финал — Кирилл Мартынычев (третья дорожка);
  • 21:12. эстафета 4х100 м вольным стилем, женщины. 🥇Финал — сборная России (седьмая дорожка);
  • 21:27. эстафета 4х100 м вольным стилем, женщины. 🥇Финал — сборная России (седьмая дорожка).
18:36 Батраз Томаев

Видимо не с той ноги начали старт Елизавета Агапитова и Милана Степанова. Они выбыли из борьбы на 100-метровке на спине ещё в предварительных заплывах. У Агапитовой 20-е место (58,19), а Степанова финишировала с 22-м результатом (58,47).

24-й результат на 200-метровке комплексом показала Виктория Блинова. Дистанцию она преодолела (2:13.78).

В полуфиналы, напомним, проходят 16 сильнейших пловчих.

18:27 Батраз Томаев

Днём были и командные дисциплины. Наши квартеты успешно пробились в финал, а это значит, что вечером будет жара!

  • женская команда в эстафете 4х100 метров кролем стала шестой в предвариловке (3.31,89). Девушки отстали от 🇮🇹 сборной Италии на две секунды (3.29,86);
  • мужской квартет в эстафете 4х100 метров кролем тоже стал шестым (3.07,04). На первой позиции представители 🇺🇸 США (3.05,20).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Предварительные заплывы
10 декабря 2024, вторник. 13:27 МСК
Окончено
1
Италия
2
Германия
3
США
+1.30
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Предварительные заплывы
10 декабря 2024, вторник. 13:40 МСК
Окончено
1
США
2
Италия
3
Бразилия
18:22 Батраз Томаев

Результаты дневной сессии

🇷🇺 Вот другие результаты утренней сессии от российских пловцов. Почти всем из них удалось выйти в полуфиналы, а Илье Бородину в финал:

  • Илья Бородин стал шестым в предвариловке на дистанции 200 метров комплексом. Лидеру из 🇺🇸 США Шейну Касасу он проиграл почти две секунды;
  • Мирон Лифинцев (49,44) и Павел Самусенко (50,20) показали третий и шестой результат на 100-метровке на спине соответственно. Лучшее же время турнира пока принадлежит 🇭🇺 венгру Хуберту Кошу (49,12);
  • Арина Суркова вышла в полуфинал 50 метров баттерфляем со вторым временем (24,78). Она проиграла только 🇺🇸 американке Гретчен Уолш, которая установила мировой рекорд (24,02);
  • В мужской полуфинал 50 метров баттерфляем прошли Олег Костин (шестое место, 22,16) и Роман Шевляков (девятое место, 22,24). Быстрее всех проплыл 🇨🇭 швейцарец Ноэ Понти (21,53).
18:08 Батраз Томаев

Софья Дьякова начала ЧМ с рекорда

На дистанции 400 метров кролем юношеский рекорд России обновила Софья Дьякова. Она показала результат в 4.02,03 секунды. Со своего же прошлого рекорда спортсменка скинула девять сотых.

В итоге Софья вышла в финал с итоговым восьмым временем, а лучшей стала трёхкратная олимпийская чемпионка из 🇨🇦 Канады Саммер Макинтош (3.57,55).

Записывайте: решающий заплыв с участием Дьяковой будет первым в вечерней программе и начнётся не ранее 19:32.

18:02 Батраз Томаев

Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого дня ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Сегодня утром уже состоялись предварительные заплывы и нам есть о чём вам рассказать 🤘🏻

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