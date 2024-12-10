Историческое возвращение российских пловцов на мировую арену! Следим за ЧМ-2024. LIVE

Доплывёт ли Россия до золота уже в первый день чемпионата мира по плаванию в Будапеште? Шансы есть!

Во вторник, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях впервые после отстранения принимают участие российские пловцы. В команде есть и лидеры сборной: Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.

Обо всём, что происходит в Будапеште, «Чемпионат» расскажет в текстовой онлайн-трансляции.

В первый соревновательный день в бассейне будет разыграно шесть комплектов наград. В утренней сессии уже прошли предварительные заплывы, а вечером определятся чемпионы на дистанциях 1500 м вольным стилем у мужчин, 400 м вольным стилем у женщин, а также 200 м комплексом у мужчин и женщин. Завершится день финалами в мужских и женских эстафетах 4х100 м вольным стилем.

Старт первого финала – в 19:32 мск.

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