Россия – на большом международном турнире! Главное о ЧМ-2024 по плаванию в Будапеште

Российские пловцы возвращаются на крупные международные турниры спустя три года отстранения! Уже 10 декабря наши спортсмены начнут борьбу за медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Правда, выступать они будут в нейтральном статусе.

Собрали для вас всё, что нужно знать о предстоящем турнире.

Где и когда пройдёт ЧМ на короткой воде?

17-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря. Каждый день соревнования будут проходить утром и вечером. В утренней сессии, стартующей в 11:00, состоятся квалификационные заплывы, а в вечерней, начинающейся в 19:30, – полуфиналы и финалы.

За пять дней в Будапеште разыграют 46 комплектов наград: по 22 в мужских и женских состязаниях и две в смешанных дисциплинах.

Календарь чемпионата мира по плаванию на короткой воде



10 декабря

Женщины: 400 м вольный стиль, 100 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание, эстафета 4х100 м вольный стиль.

Мужчины: 100 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание, эстафета 4х100 м вольный стиль, 1500 м вольный стиль (только финал).



11 декабря

Женщины: 100 м вольный стиль, 100 м брасс, 800 м вольный стиль (только финал).

Мужчины: 100 м вольный стиль, 100 м брасс

Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание.



12 декабря

Женщины: 50 м на спине, 200 м баттерфляй, 100 м комплексное плавание, эстафета 4х200 м вольный стиль.

Мужчины: 50 м на спине, 200 м баттерфляй, 100 м комплексное плавание, 400 м вольный стиль.



13 декабря

Женщины: 200 м брасс, 100 м баттерфляй, 1500 м вольный стиль (только финал).

Мужчины: 200 м брасс, 100 м баттерфляй, эстафета 4х200 м вольный стиль, смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль.



14 декабря

Женщины: 400 м комплексное плавание, 50 м вольный стиль, 50 м брасс.

Мужчины: 400 м комплексное плавание, 50 м вольный стиль, 50 м брасс, 800 м вольный стиль (только финал).

Смешанная эстафета 4х100 м комплексное плавание.



15 декабря

Женщины: 200 м вольный стиль, 200 м на спине, эстафета 4х100 м комплексное плавание.

Мужчины: 200 м вольный стиль, 200 м на спине, эстафета 4х100 м комплексное плавание.

Состав сборной России на ЧМ-2024

На ЧМ в Будапеште российские пловцы снова будут в деле. Правда, нашим спортсменам придётся соревноваться в нейтральном статусе. Все пловцы из России были объединены в команду «Нейтральных атлетов B» (NAB).

Всего на ЧМ выступят 27 российских пловцов. В состав сборной вошли и сильнейшие наши спортсмены: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Илья Бородин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода. А это значит, что у сборной России гарантированно будут медали!

Нейтральный статус России на ЧМ-2024

Российские пловцы на ЧМ в Будапеште выступят в нейтральном статусе. По данным «Матч ТВ», наши спортсмены будут соревноваться в чёрно-белой форме.

Несмотря на нейтральный статус, ограничений для россиян осталось не так уж и много. 21 ноября World Aquatics смягчила требования и упростила условия допуска. Благодаря этому на соревнования смогли поехать представители «Динамо» и ЦСКА, чего не позволялось ранее.

Кроме того, теперь на одну дистанцию может быть заявлено более одного нейтрала. Но самое главное – наши пловцы смогут принять участие в эстафетах, что ранее было строго запрещено. Это отличная новость для россиян, ведь наши парни и девчонки стабильно брали медали в командных дисциплинах.

Фавориты ЧМ-2024 на короткой воде

Помимо сборной России, на чемпионате мира в Будапеште выступят и мировые звёзды. Хотя многие олимпийские чемпионы Парижа отказались от участия в турнире, в том числе и Леон Маршан. Француз признался, что устал после столь тяжёлого сезона. Однако и без него крутых пловцов будет предостаточно.

У мужчин особое внимание получит олимпийский чемпион из Венгрии Хуберт Кош. Но публика явно будет поддерживать не только родного спортсмена, но и других топовых пловцов. На дорожке появятся олимпийские чемпионы Цинь Хайян и Лукас Мертенс, рекордсмен мира Ноэ Понти, двукратный бронзовый призёр ОИ-2024 Илья Харун, многократный призёр этапов Кубка мира Илья Шиманович, серебряный призёр ОИ-2024 Элайджа Уиннингтон.

У женщин же в Будапешт приедут трёхкратные олимпийские чемпионки Саммер Макинтош и Лилли Кинг, двукратные олимпийские чемпионки Кейт Дуглас и Реган Смит, двукратный бронзовый призёр ОИ-2024 Шивон Хоги.

Призовые на чемпионате мира – 2024

Общий призовой фонд турнира – $ 2,025 млн. Победители каждого заплыва получат по $ 10 тыс., серебряные призёры – по $ 8 тыс., а бронзовые – по $ 7 тыс. Оставшиеся деньги будут распределены между спортсменами и командами, попавшими в топ-8.

World Aquatics разработала и порядок выплат на случай, если одну медаль возьмут сразу два пловца. Например, если бронзу выиграют сразу два атлета, то деньги, выплачиваемые за третье и четвёртое места, будут суммированы и поровну поделены между спортсменами.

Кроме того, у пловцов есть дополнительная возможность подзаработать. За мировой рекорд атлетам будет полагаться бонус в размере $ 25 тыс.

Где смотреть ЧМ на короткой воде?

К счастью, посмотреть соревнования в России можно будет без особых проблем. «Матч ТВ» пообещал транслировать все заплывы ЧМ в Будапеште.

«Чемпионат» также будет ежедневно рассказывать вам о самых важных событиях турнира в оперативном режиме. Болеем за наших вместе!