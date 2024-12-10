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ЧМ по плаванию на короткой воде 2024 в Будапеште: даты проведения, состав участников, призовые, где смотреть

Россия – на большом международном турнире! Главное о ЧМ-2024 по плаванию в Будапеште
Татьяна Постникова
Главное о ЧМ-2024 по плаванию в Будапеште
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У наших спортсменов отличные шансы на медали!

Российские пловцы возвращаются на крупные международные турниры спустя три года отстранения! Уже 10 декабря наши спортсмены начнут борьбу за медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Правда, выступать они будут в нейтральном статусе.

Собрали для вас всё, что нужно знать о предстоящем турнире.

Полное расписание чемпионата мира - 2024
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию

Где и когда пройдёт ЧМ на короткой воде?

17-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря. Каждый день соревнования будут проходить утром и вечером. В утренней сессии, стартующей в 11:00, состоятся квалификационные заплывы, а в вечерней, начинающейся в 19:30, – полуфиналы и финалы.

За пять дней в Будапеште разыграют 46 комплектов наград: по 22 в мужских и женских состязаниях и две в смешанных дисциплинах.

Календарь чемпионата мира по плаванию на короткой воде
10 декабря
Женщины: 400 м вольный стиль, 100 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание, эстафета 4х100 м вольный стиль.
Мужчины: 100 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание, эстафета 4х100 м вольный стиль, 1500 м вольный стиль (только финал).

11 декабря
Женщины: 100 м вольный стиль, 100 м брасс, 800 м вольный стиль (только финал).
Мужчины: 100 м вольный стиль, 100 м брасс
Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание.

12 декабря
Женщины: 50 м на спине, 200 м баттерфляй, 100 м комплексное плавание, эстафета 4х200 м вольный стиль.
Мужчины: 50 м на спине, 200 м баттерфляй, 100 м комплексное плавание, 400 м вольный стиль.

13 декабря
Женщины: 200 м брасс, 100 м баттерфляй, 1500 м вольный стиль (только финал).
Мужчины: 200 м брасс, 100 м баттерфляй, эстафета 4х200 м вольный стиль, смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль.

14 декабря
Женщины: 400 м комплексное плавание, 50 м вольный стиль, 50 м брасс.
Мужчины: 400 м комплексное плавание, 50 м вольный стиль, 50 м брасс, 800 м вольный стиль (только финал).
Смешанная эстафета 4х100 м комплексное плавание.

15 декабря
Женщины: 200 м вольный стиль, 200 м на спине, эстафета 4х100 м комплексное плавание.
Мужчины: 200 м вольный стиль, 200 м на спине, эстафета 4х100 м комплексное плавание.

Состав сборной России на ЧМ-2024

На ЧМ в Будапеште российские пловцы снова будут в деле. Правда, нашим спортсменам придётся соревноваться в нейтральном статусе. Все пловцы из России были объединены в команду «Нейтральных атлетов B» (NAB).

Всего на ЧМ выступят 27 российских пловцов. В состав сборной вошли и сильнейшие наши спортсмены: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Илья Бородин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода. А это значит, что у сборной России гарантированно будут медали!

Кто из россиян претендует на награды?
Российские пловцы едут на чемпионат мира за медалями. Прорыв в эпоху санкций и запретов!
Российские пловцы едут на чемпионат мира за медалями. Прорыв в эпоху санкций и запретов!

Нейтральный статус России на ЧМ-2024

Российские пловцы на ЧМ в Будапеште выступят в нейтральном статусе. По данным «Матч ТВ», наши спортсмены будут соревноваться в чёрно-белой форме.

Несмотря на нейтральный статус, ограничений для россиян осталось не так уж и много. 21 ноября World Aquatics смягчила требования и упростила условия допуска. Благодаря этому на соревнования смогли поехать представители «Динамо» и ЦСКА, чего не позволялось ранее.

В начале октября World Aquatics пыталась смягчить условия, но отменила изменения:
Шум из ничего. Российских пловцов подразнили смягчением условий допуска, но всё отменили
Шум из ничего. Российских пловцов подразнили смягчением условий допуска, но всё отменили

Кроме того, теперь на одну дистанцию может быть заявлено более одного нейтрала. Но самое главное – наши пловцы смогут принять участие в эстафетах, что ранее было строго запрещено. Это отличная новость для россиян, ведь наши парни и девчонки стабильно брали медали в командных дисциплинах.

Фавориты ЧМ-2024 на короткой воде

Помимо сборной России, на чемпионате мира в Будапеште выступят и мировые звёзды. Хотя многие олимпийские чемпионы Парижа отказались от участия в турнире, в том числе и Леон Маршан. Француз признался, что устал после столь тяжёлого сезона. Однако и без него крутых пловцов будет предостаточно.

Не так давно Маршан удивлял всех на Кубке мира:
«Я видел сходивших с ума зрителей». Французский пловец побил уникальный мировой рекорд
«Я видел сходивших с ума зрителей». Французский пловец побил уникальный мировой рекорд

У мужчин особое внимание получит олимпийский чемпион из Венгрии Хуберт Кош. Но публика явно будет поддерживать не только родного спортсмена, но и других топовых пловцов. На дорожке появятся олимпийские чемпионы Цинь Хайян и Лукас Мертенс, рекордсмен мира Ноэ Понти, двукратный бронзовый призёр ОИ-2024 Илья Харун, многократный призёр этапов Кубка мира Илья Шиманович, серебряный призёр ОИ-2024 Элайджа Уиннингтон.

У женщин же в Будапешт приедут трёхкратные олимпийские чемпионки Саммер Макинтош и Лилли Кинг, двукратные олимпийские чемпионки Кейт Дуглас и Реган Смит, двукратный бронзовый призёр ОИ-2024 Шивон Хоги.

Призовые на чемпионате мира – 2024

Общий призовой фонд турнира – $ 2,025 млн. Победители каждого заплыва получат по $ 10 тыс., серебряные призёры – по $ 8 тыс., а бронзовые – по $ 7 тыс. Оставшиеся деньги будут распределены между спортсменами и командами, попавшими в топ-8.

World Aquatics разработала и порядок выплат на случай, если одну медаль возьмут сразу два пловца. Например, если бронзу выиграют сразу два атлета, то деньги, выплачиваемые за третье и четвёртое места, будут суммированы и поровну поделены между спортсменами.

Кроме того, у пловцов есть дополнительная возможность подзаработать. За мировой рекорд атлетам будет полагаться бонус в размере $ 25 тыс.

Где смотреть ЧМ на короткой воде?

К счастью, посмотреть соревнования в России можно будет без особых проблем. «Матч ТВ» пообещал транслировать все заплывы ЧМ в Будапеште.

«Чемпионат» также будет ежедневно рассказывать вам о самых важных событиях турнира в оперативном режиме. Болеем за наших вместе!

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