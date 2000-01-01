7 звёздных пловцов из России выступят на ЧМ на короткой воде

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Топ-7 российских пловцов на ЧМ на короткой воде
Топ-7 российских пловцов на ЧМ на короткой воде
С 10 по 15 декабря в Будапеште пройдёт чемпионат мира по плаванию на короткой воде. На турнире сборная России выступит в нейтральном статусе, зато в сильнейшем составе. Собрали семь наших пловцов, за которыми стоит последить.
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Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Опытная пловчиха не смогла отобраться за Олимпиаду-2024, зато попала на ЧМ в Будапеште. Юлия выступит на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. Хоть шансы на медали у россиянки небольшие, понаблюдать за ней всё равно будет приятно.
Евгения Чикунова
Евгения Чикунова
Рекордсменка мира наконец-то врывается на международные турниры. У Евгении будут отличные шансы на победу на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. Для Чикуновой эти медали станут первыми на топ-турнирах!
Андрей Минаков
Андрей Минаков
Пловец в октябре уже опробовал себя на этапе Кубка мира в Инчхоне, взяв бронзу. На ЧМ у Андрея тоже будут отличные шансы на медали. Россиянин выступит на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем.
Кирилл Пригода
Кирилл Пригода
С 2022 года Пригода бился с белорусом Ильёй Шимановичем. Получив нейтральный статус, Илья начал разрывать на международной арене. Это значит, что у Кирилла отличные перспективы для попадания на пьедестал. На ЧМ он выступит на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом.
Илья Бородин
Илья Бородин
В конце ноября россиянин показал лучший результат сезона в мире на 400 м комплексом, превзойдя самого Леона Маршана. Француз на ЧМ не поехал, а это значит, что у Ильи большие шансы на медаль и даже на победу. Бородин выступит на дистанциях 200 и 400 м комплексом.
Мирон Лифинцев
Мирон Лифинцев
18-летний пловец летом снёс мировой рекорд на 50 м на спине среди юниоров, а на ЧР на короткой воде в ноябре обыграл Климента Колесникова. Лифинцев — не в числе главных претендентов на медали, но точно может удивить. Мирон проплывёт 50 и 100 м на спине.
Егор Корнев
Егор Корнев
В ноябре 20-летний пловец показал второй лучший результат сезона в мире на 100 м вольным стилем. На ЧМ у Корнева будут сильные соперники, но надежда на чудо есть. Егор выступит на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.
7 звёздных пловцов из России выступят на ЧМ на короткой воде
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