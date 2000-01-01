7 звёздных пловцов из России выступят на ЧМ на короткой воде

Илья Бородин

В конце ноября россиянин показал лучший результат сезона в мире на 400 м комплексом, превзойдя самого Леона Маршана. Француз на ЧМ не поехал, а это значит, что у Ильи большие шансы на медаль и даже на победу. Бородин выступит на дистанциях 200 и 400 м комплексом.