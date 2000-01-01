Колокол с ОИ-2024 теперь будет звенеть в Нотр-Даме
В Париже после пятилетней реконструкции для посетителей открыли Нотр-Дам. В обновлённом соборе строители оставили небольшое напоминание об Олимпиаде-2024. Теперь колокол с Игр, в который били спортсмены, будет звенеть в Нотр-Даме!
Победный звон
Во время ОИ-2024 на «Стад де Франс» был установлен бронзовый колокол весом 500 кг. В него звонили все победители соревнований на стадионе: сначала регбисты, а затем — легкоатлеты.
Особый экземпляр
Этот колокол изготавливали сразу для двух целей. По задумке во время Олимпиады его должны были использовать чемпионы, а уже после Игр — Нотр-Дам. Колокол планировалось перевезти в собор и разместить его в галерее недалеко от орга́на.
Память
Перед открытием Нотр-Дама после реконструкции колокол был выставлен на площади. В ближайшее время его разместят на галерее, где он будет скрыт от глаз посетителей вместе с другими колоколами.
Красивая история
«Звук олимпийских побед останется в Нотр-Даме», — заявила одна из организаторов ОИ-2024 Лесли Дефо.
Колокол с Олимпиады-2024 теперь будет звенеть в Нотр-Даме
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