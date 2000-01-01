Колокол с Олимпиады-2024 теперь будет звенеть в Нотр-Даме

Особый экземпляр

Этот колокол изготавливали сразу для двух целей. По задумке во время Олимпиады его должны были использовать чемпионы, а уже после Игр — Нотр-Дам. Колокол планировалось перевезти в собор и разместить его в галерее недалеко от орга́на.