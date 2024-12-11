Возвращение неутомимой! Следим за выходом Юлии Ефимовой на ЧМ-2024. LIVE

Сегодня, 11 декабря, в Будапеште, Венгрия, продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.
Обо всём, что происходит в венгерской столице, «Чемпионат» расскажет в текстовой онлайн-трансляции. Начало в 11:03 мск.
Сегодня на старт соревнований выйдут Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, Александр Жигалов и Софья Дьякова. Им предстоит выступить в предварительных заплывах. Также пройдут предварительные заплывы в смешанной эстафете 4х50 м комплексом.
А уже в вечерней программе будет разыграно шесть комплектов наград. У мужчин и женщин на дистанциях 100 м на спине, 50 м баттерфляем, у женщин на 800 м вольным стилем и в микст-эстафете 4х50 м.
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Дальше в программе дня предварительные заплывы на 100 м брассов у женщин и мужчин. Совсем скоро мы увидим в бассейне главных звёзд сборной России — Юлию Ефимову и Евгению Чикунову.
Егор Корнев вышел в полуфинал мужской стометровки вольным стилем с пятым временем. Дмитрий Жаворонков по итогам предварительных заплывов показал только 23-й результат и дальше не прошёл.
И первые хорошие новости дня для российских болельщиков: Дарья Трофимова и Дарья Клепикова прошли в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем. Трофимова — с пятым временем. Клепикова — с 14-м.
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию соревнований второго дня чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024. В утренней сессии расскажем вам о результатах отборочных заплывов, а после 19:30 по московскому времени россияне начнут борьбу за медали турнира. Болеем вместе!