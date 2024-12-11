Возвращение неутомимой! Следим за выходом Юлии Ефимовой на ЧМ-2024. LIVE

Сегодня, 11 декабря, в Будапеште, Венгрия, продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.

Обо всём, что происходит в венгерской столице, «Чемпионат» расскажет в текстовой онлайн-трансляции. Начало в 11:03 мск.

Сегодня на старт соревнований выйдут Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, Александр Жигалов и Софья Дьякова. Им предстоит выступить в предварительных заплывах. Также пройдут предварительные заплывы в смешанной эстафете 4х50 м комплексом.

А уже в вечерней программе будет разыграно шесть комплектов наград. У мужчин и женщин на дистанциях 100 м на спине, 50 м баттерфляем, у женщин на 800 м вольным стилем и в микст-эстафете 4х50 м.

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