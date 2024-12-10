Команда в первый день осталась без наград. Но смотреть чемпионат мира по плаванию с участием наших всё-таки дико круто!

Российские пловцы драматично зарубились за медали ЧМ-2024. Как же мы по этому скучали!

Россияне официально вернулись в большой мировой спорт!

Первый день чемпионата мира на короткой воде в Будапеште прошёл без эксцессов и скандалов – россияне спокойно бились с иностранцами в бассейне. И пускай медалей не взяли, но огня всё-таки раздали.

Наши парни и девчонки заняли четвёртые места в кролевых эстафетах, драматично проиграв считаные сотые бронзовым призёрам.

А ведь ещё в середине ноября поездка сборной России на чемпионат мира в Будапеште даже в нейтральном статусе казалась какой-то немыслимой сказкой. Вот только всё стало явью. Наша команда в составе 27 человек отправилась на первый крупный турнир за три года. И самый важный момент: на ЧМ поехали не какие-то середняки или юниоры, а лучшие пловцы!

Казалось, что россияне способны разрывать соперников на ЧМ. Но пока этого не случилось, хотя в первый день соревнований наши пловцы задали довольно высокую планку. Арина Суркова вышла в финал на 50 м баттерфляем с четвёртым временем, что даёт ей шансы побороться за медаль 11 декабря. Мирон Лифинцев попал в финал на 100 м на спине со второго места, проиграв лишь 0,4 секунды олимпийскому чемпиону Хуберту Кошу.

А в эстафетах 4x100 м вольным стилем россияне творили настоящие чудеса. Сперва женщины в не самом сильном составе (Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Милана Степанова, Арина Суркова) едва не завоевали бронзу. Каждая пловчиха выступила лучше своих привычных результатов. В итоге нашим девчонкам не хватило всего 0,29 секунды до бронзы.

У мужчин случилась похожая история. Наши парни (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Андрей Минаков) до последнего боролись за подиум. От третьего места россиян отделили 0,16 секунды.

Хотя, конечно, два четвёртых места на сравнятся с тремя мировыми рекордами за день от Гретчен Уолш, шикарными победами американцев в эстафетах или с сенсацией от тунисца Ахмеда Джауади на 1500 м. Но даже такие результаты для россиян – по-настоящему круто. Пока все другие спортсмены могли поддерживать форму в борьбе с лучшими на международных турнирах, наши пловцы развивались внутри страны. И, как мы видим, форма россиян оказалась ничуть не хуже, чем у иностранных спортсменов.

Мы, естественно, хотели бы, чтобы наши ребята рвали всех, забирая одну медаль за другой. Но давайте будем реалистами: за последние годы многое изменилось, а россияне всё равно в борьбе. Впереди у наших спортсменов ещё четыре дня, на старт только предстоит выйти Евгении Чикуновой, Юлии Ефимовой и Кириллу Пригоде. Наверняка все медали ещё впереди.

Пока же нам остаётся радоваться возвращению наших ребят, ведь мы все явно изголодались по выступлению россиян на топ-турнирах. Конечно, можно говорить, что российские пловцы были и на Олимпиаде, и на Кубках мира. Вот только до этих соревнований доезжали единицы. На ЧМ в Будапеште же выступает целая команда, пускай и в нейтральном статусе.

И, знаете, чертовски приятно вновь видеть наших на высшем уровне!