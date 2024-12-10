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Американская пловчиха Гретчен Уолш установила три мировых рекорда за один день на чемпионате мира по плаванию — 2024

Три мировых рекорда за день! Американка сотворила нечто безумное на ЧМ по плаванию
Михаил Чесалин
Уолш установила три мировых рекорда за один день
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Гретчен Уолш вошла в историю и неплохо подзаработала.

Главным героем первого дня чемпионата мира по плаванию на короткой воде, стартовавшего 10 декабря в Будапеште (Венгрия), стала американка Гретчен Уолш. За один день она установила сразу три мировых рекорда!

Как такое вообще возможно?

Полное расписание ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде

Превзошла рекорд 15-летней давности. Дважды!

Гретчен ударно потрудилась ещё в утренней сессии. В предварительных заплывах редко кто показывает отличное время, но Уолш решила не экономить силы, а поработать на полную. Получилось очень бодро: секундомер был остановлен на цифрах 24,02 – лучшее время в мире на дистанции 50 м баттерфляем в 25-метровом бассейне!

Новый рекорд был на 36 сотых секунды быстрее прежнего достижения шведской пловчихи Терезы Альсхаммар, продержавшегося 15 лет.

Кто-то мог предположить, что новое время Уолш тоже останется недосягаемым на годы, однако всё вышло по-другому. Уже вечером в полуфинале Гретчен улучшила свой же мировой рекорд – 23,94.

Страшно представить, что ждёт нас в финале.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй. 1/2 финала
10 декабря 2024, вторник. 19:46 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
23.94
2
Бериль Гастальделло
Франция
+0.73
3
Тесса Гиле
Нидерланды
+0.74

Разделила третий рекорд с командой

Под занавес соревновательного дня Гретчен снова вышла на старт – в эстафете 4х100 м вольным стилем. Она была финишёром и коснулась бортика раньше, чем это делал кто-либо в мире на такой дистанции – 3.25,01.

Соавторами мирового рекорда стали Кейт Дугласс, Кэтрин Беркофф и Алекс Шэкелл. Девушки, безусловно, тоже потрудились на славу и внесли мощный вклад в безумное достижение Уолш. Три мировых рекорда за день!

Сколько американка заработала за рекорды?

За мировой рекорд на чемпионате мира в Будапеште положена специальная премия – $ 25 тыс. Если рекорд установлен в эстафете, то приз делится.

Нетрудно подсчитать, что за три заплыва, которые в общей сложности заняли около полутора минут, Гретчен Уолш получила $ 56,25 тыс. И это не считая призовых за победу в эстафете, а только за сами мировые рекорды.

Впрочем, у американки ещё будут шансы пополнить свой банковский счёт. Как минимум 11 декабря у неё финал на дистанции 50 м баттерфляем.

А как россияне показали себя в первый день ЧМ-2024?
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