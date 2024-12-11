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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция 13-й партии 11 декабря 2024

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Развязка уже совсем близко! LIVE
Михаил Чесалин
Дин Лижэнь
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Последняя классическая партия, в которой Гукеш играет белыми фигурами.

Сегодня, 11 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После 12 партий счёт равный — 6,0 на 6,0.

Начало 13-й партии — в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Гукеш.

Противостояние за мировую корону близится к завершению. Перед последним выходным гроссмейстеры обменялись тяжёлыми ударами: сначала возликовал вышедший вперёд индиец, а на следующий день — сравнявший счёт китаец. Тем интереснее, ведь в ближайшие три дня всё в любом случае решится.

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

Ровно 15 минут уже думает над своим седьмым ходом Дин Лижэнь.

12:06 Михаил Чесалин

Ход a3 сразу же заставил Дин Лижэня задуматься над позицией.

12:01 Михаил Чесалин

Гукеш решил повторить Французскую защиту, которую он играл в первой партии. Ту самую первую партию индийский претендент белыми проиграл. Но, видимо, не сказал там своего последнего слова.

11:55 Михаил Чесалин

Гукеш устраивается в кресле поудобнее. Пойдёт сегодня белыми в атаку или будет играть на ничью?

11:37 Михаил Чесалин

До того момента, как определится чемпион мира, осталось два или три дня. Каков ваш прогноз?

11:37 Михаил Чесалин

Многие считают чудом тот факт, что Дин Лижэнь смог сравнять счёт. Однако сам китайский чемпион объясняет всё предельно просто:

У меня не было возможности отступить!
Полное высказывание чемпиона мира по ссылке:
Лижэнь оценил победу над Гукешем в 12-й партии матча за звание чемпиона мира
11:05 Михаил Чесалин

Напомним, что перед заключительным выходным шахматисты обменялись победами. Сначала Гукеш расстроил действующего чемпиона мира, а на следующий день Дин Лижэнь полностью реабилитировался.

Разбор результативных партий от гроссмейстера:
Ошибка, которая погубила чемпиона. Разбор поражения Дин Лижэня в матче за корону Ошибка, которая погубила чемпиона. Разбор поражения Дин Лижэня в матче за корону
Дин Лижэнь давно не играл так мощно! Китайский чемпион буквально раздавил соперника Дин Лижэнь давно не играл так мощно! Китайский чемпион буквально раздавил соперника
11:04 Михаил Чесалин

Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию 13-й партии матча за звание чемпиона мира — 2024. Гроссмейстерам осталось провести всего две классических партии. В первой из них белыми фигурами сыграет индийский претендент — Гукеш Доммараджу.

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