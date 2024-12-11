Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Развязка уже совсем близко! LIVE

Сегодня, 11 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После 12 партий счёт равный — 6,0 на 6,0.

Начало 13-й партии — в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Гукеш.

Противостояние за мировую корону близится к завершению. Перед последним выходным гроссмейстеры обменялись тяжёлыми ударами: сначала возликовал вышедший вперёд индиец, а на следующий день — сравнявший счёт китаец. Тем интереснее, ведь в ближайшие три дня всё в любом случае решится.

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