Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Развязка уже совсем близко! LIVE

Сегодня, 11 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После 12 партий счёт равный — 6,0 на 6,0.
Начало 13-й партии — в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Гукеш.
Противостояние за мировую корону близится к завершению. Перед последним выходным гроссмейстеры обменялись тяжёлыми ударами: сначала возликовал вышедший вперёд индиец, а на следующий день — сравнявший счёт китаец. Тем интереснее, ведь в ближайшие три дня всё в любом случае решится.
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Ровно 15 минут уже думает над своим седьмым ходом Дин Лижэнь.
Ход a3 сразу же заставил Дин Лижэня задуматься над позицией.
Гукеш решил повторить Французскую защиту, которую он играл в первой партии. Ту самую первую партию индийский претендент белыми проиграл. Но, видимо, не сказал там своего последнего слова.
Гукеш устраивается в кресле поудобнее. Пойдёт сегодня белыми в атаку или будет играть на ничью?
До того момента, как определится чемпион мира, осталось два или три дня. Каков ваш прогноз?
Многие считают чудом тот факт, что Дин Лижэнь смог сравнять счёт. Однако сам китайский чемпион объясняет всё предельно просто:
У меня не было возможности отступить!
Напомним, что перед заключительным выходным шахматисты обменялись победами. Сначала Гукеш расстроил действующего чемпиона мира, а на следующий день Дин Лижэнь полностью реабилитировался.
Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию 13-й партии матча за звание чемпиона мира — 2024. Гроссмейстерам осталось провести всего две классических партии. В первой из них белыми фигурами сыграет индийский претендент — Гукеш Доммараджу.