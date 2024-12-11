В Мировой серии по регби-7 на ходу поменяли правила. Сборная ЮАР этим воспользовалась

В южноафриканском Кейптауне 7 и 8 декабря прошли матчи второго этапа Мировой серии по регби-7. Организаторы решили через неделю после старта сезона попробовать новый формат: группы по три команды. Чтобы сыграть в полуфинале и за медали, необходимо было выиграть обе встречи. С одним поражением можно было попробовать зацепиться за топ-5, а уступив в двух матчах, в лучшем случае приходится бороться за девятую позицию. Таким образом, цена ошибки уже в первый игровой день сильно возросла.

В женском турнире по итогам первого дня в четвёрку сильнейших попали победительницы прошлого этапа австралийки, их соперницы по предыдущему финалу из сборной Новой Зеландии, Франция, выигравшая на этапе в Дубае бронзу, и США, остановившиеся неделю назад на пятом месте.

В полуфинальной встрече Новая Зеландия камня на камне не оставила от обороны Франции – 43:0, а вот во втором полуфинале сёстры Левай не смогли принести своей команде победу – американки сотворили настоящее чудо, на последней минуте занеся попытку и забив реализацию – 24:19.

Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Удивительно, но австралийки уступили и в матче за бронзу этапа, даже несмотря на красную карточку француженке Лили Дезу на последней минуте.

В финале сборная США не доставила проблем новозеландкам (12:26), и после двух этапов именно представительницы Океании возглавляют общую турнирную таблицу Мировой серии, Австралия опустилась на вторую строчку, Франция идёт третьей, а США – на четвёртом месте с приличным отрывом от команды Великобритании, замыкающей пятерку сильнейших.

Регби-7. Положение в Мировой лиге после двух этапов



Женщины

1. Новая Зеландия – 38 очков;

2. Австралия – 34;

3. Франция – 32;

4. США – 30;

5. Великобритания – 22;

6. Япония – 18;

7. Канада – 18;

8. Ирландия – 16.



Мужчины

1. Фиджи – 36 очков;

2. Испания – 32;

3. Франция – 30;

4. ЮАР – 30;

5. Аргентина – 28;

6. Новая Зеландия – 24;

7. Великобритания – 12;

8. Австралия – 12. 1. Новая Зеландия – 38 очков;2. Австралия – 34;3. Франция – 32;4. США – 30;5. Великобритания – 22;6. Япония – 18;7. Канада – 18;8. Ирландия – 16.1. Фиджи – 36 очков;2. Испания – 32;3. Франция – 30;4. ЮАР – 30;5. Аргентина – 28;6. Новая Зеландия – 24;7. Великобритания – 12;8. Австралия – 12.

У мужчин в кубковые полуфиналы вышли испанцы, наделавшие шороху на первом этапе и горевшие желанием доказать, что это была не случайность, хозяева турнира из ЮАР, в очередной раз решившие напомнить, что и в регби-7 в этой стране играть умеют, победители прошлого этапа фиджийцы и сборная Франции, уставшая слушать, что без Дюпона им делать нечего.

В первом полуфинале испанцы организовали себе неплохой задел в две попытки и реализацию, но южноафриканцы буквально за первую минуту второго тайма счёт сравняли, а затем вышли вперёд и победили – 22:19.

Во втором полуфинале французы открыли счёт, но фиджийцы быстро ответили им своей попыткой, хотя и не использовали реализацию. Сборная Франции тут же занесла снова и на перерыв ушла лидером. Правда, после паузы французы остались в меньшинстве на две минуты: Паулин Рива получил желтую карточку. Фиджийцы этим воспользовались, а за минуту до финального свистка даже вышла вперёд впервые за матч, но в самой концовке французы занесли ещё одну попытку и точно исполнили реализацию. Итоговый счёт – 19:17.

В матче за бронзу фиджийцы крупно обыграли испанцев — 47:10, но всем видом показывали, что третье место – это совсем не то, на что они рассчитывали.

Ну а в финале на радость местных болельщиков золото забрали регбисты из Южной Африки, одолевшие действующих олимпийских чемпионов и победителей Мировой серии со счётом 26:14. Победа позволила хозяевам сравняться с «трёхцветными» в общей таблице по итогам двух этапов.

Следующий этап пройдёт с 24 по 26 января в австралийском Перте.