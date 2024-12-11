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Итоги второго этапа Мировой серии по регби-7: у мужчин выиграла сборная ЮАР, у женщин – Новая Зеландия

В Мировой серии по регби-7 на ходу поменяли правила. Сборная ЮАР этим воспользовалась
Мария Андерсон
Сборная ЮАР по регби-7 использовала новые правила
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Победу в женском турнире одержали девушки из Новой Зеландии.

В южноафриканском Кейптауне 7 и 8 декабря прошли матчи второго этапа Мировой серии по регби-7. Организаторы решили через неделю после старта сезона попробовать новый формат: группы по три команды. Чтобы сыграть в полуфинале и за медали, необходимо было выиграть обе встречи. С одним поражением можно было попробовать зацепиться за топ-5, а уступив в двух матчах, в лучшем случае приходится бороться за девятую позицию. Таким образом, цена ошибки уже в первый игровой день сильно возросла.

В женском турнире по итогам первого дня в четвёрку сильнейших попали победительницы прошлого этапа австралийки, их соперницы по предыдущему финалу из сборной Новой Зеландии, Франция, выигравшая на этапе в Дубае бронзу, и США, остановившиеся неделю назад на пятом месте.

В полуфинальной встрече Новая Зеландия камня на камне не оставила от обороны Франции – 43:0, а вот во втором полуфинале сёстры Левай не смогли принести своей команде победу – американки сотворили настоящее чудо, на последней минуте занеся попытку и забив реализацию – 24:19.

Женская сборная Новой Зеландии по регби-7

Женская сборная Новой Зеландии по регби-7

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Удивительно, но австралийки уступили и в матче за бронзу этапа, даже несмотря на красную карточку француженке Лили Дезу на последней минуте.

В финале сборная США не доставила проблем новозеландкам (12:26), и после двух этапов именно представительницы Океании возглавляют общую турнирную таблицу Мировой серии, Австралия опустилась на вторую строчку, Франция идёт третьей, а США – на четвёртом месте с приличным отрывом от команды Великобритании, замыкающей пятерку сильнейших.

Регби-7. Положение в Мировой лиге после двух этапов
Женщины
1. Новая Зеландия – 38 очков;
2. Австралия – 34;
3. Франция – 32;
4. США – 30;
5. Великобритания – 22;
6. Япония – 18;
7. Канада – 18;
8. Ирландия – 16.

Мужчины
1. Фиджи – 36 очков;
2. Испания – 32;
3. Франция – 30;
4. ЮАР – 30;
5. Аргентина – 28;
6. Новая Зеландия – 24;
7. Великобритания – 12;
8. Австралия – 12.

У мужчин в кубковые полуфиналы вышли испанцы, наделавшие шороху на первом этапе и горевшие желанием доказать, что это была не случайность, хозяева турнира из ЮАР, в очередной раз решившие напомнить, что и в регби-7 в этой стране играть умеют, победители прошлого этапа фиджийцы и сборная Франции, уставшая слушать, что без Дюпона им делать нечего.

В первом полуфинале испанцы организовали себе неплохой задел в две попытки и реализацию, но южноафриканцы буквально за первую минуту второго тайма счёт сравняли, а затем вышли вперёд и победили – 22:19.

Во втором полуфинале французы открыли счёт, но фиджийцы быстро ответили им своей попыткой, хотя и не использовали реализацию. Сборная Франции тут же занесла снова и на перерыв ушла лидером. Правда, после паузы французы остались в меньшинстве на две минуты: Паулин Рива получил желтую карточку. Фиджийцы этим воспользовались, а за минуту до финального свистка даже вышла вперёд впервые за матч, но в самой концовке французы занесли ещё одну попытку и точно исполнили реализацию. Итоговый счёт – 19:17.

Как прошёл первый этап Мировой серии?
Франция без Дюпона — больше не первая. Как стартовала Мировая серия по регби-7
Франция без Дюпона — больше не первая. Как стартовала Мировая серия по регби-7

В матче за бронзу фиджийцы крупно обыграли испанцев — 47:10, но всем видом показывали, что третье место – это совсем не то, на что они рассчитывали.

Ну а в финале на радость местных болельщиков золото забрали регбисты из Южной Африки, одолевшие действующих олимпийских чемпионов и победителей Мировой серии со счётом 26:14. Победа позволила хозяевам сравняться с «трёхцветными» в общей таблице по итогам двух этапов.

Следующий этап пройдёт с 24 по 26 января в австралийском Перте.

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