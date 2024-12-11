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ЧМ по плаванию на короткой воде — 2024 в Будапеште: россиянин Мирон Лифинцев завоевал первое золото, как это было

Главная победа российского спорта в 2024-м? Мирон Лифинцев вырвал золото чемпионата мира!
Татьяна Постникова
Мирон Лифинцев
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Россиянин обошёл олимпийского чемпиона буквально на последнем гребке.

Россиянин Мирон Лифинцев – чемпион мира на короткой воде! 18-летний парень сотворил что-то невероятное в финале на 100-метровке на спине. Лифинцев вырвал победу у олимпийского чемпиона Хуберта Коша буквально на последнем движении.

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Конечно, особых результатов от Лифинцева ждали все. Всё-таки 18-летний парень неоднократно обыгрывал в России опытного Климента Колесникова, а летом обновил юниорский рекорд мира на 100-метровке на спине.

И на ЧМ в Будапеште всё шло по плану. Мирон без проблем прошёл квалификацию и полуфиналы, попав в решающий заплыв со вторым временем. Лифинцев уступил олимпийскому чемпиону Парижа Хуберту Кошу 0,4 секунды.

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Такие результаты явно говорили о том, что у россиянина будет медаль, но точно не золотая. У Коша было сильное преимущество во всех смыслах. Венгр плывёт на родной для себя арене и имеет немалый опыт выступлений на международных соревнованиях. Мирон же здесь оказался в невыгодной позиции. Во-первых, наш пловец выступает в нейтральном статусе, что явно делает его уязвимым. Во-вторых, ЧМ в Будапеште — один из первых топовых турниров для Лифинцева на взрослом уровне.

Именно поэтому того, что сотворил Мирон в финале, не ожидал никто. Первые 25 метров россиянин проплыл быстрее Коша, однако после будто встрял. Казалось, что у Лифинцева будет серебро: Хуберт плыл с большим отрывом, а поляк Кацпер Стоковский, претендовавший на бронзу, был далеко позади.

Вот только на последних 25 метрах Мирон совершил чудо. Наш юниор стремительно начал догонять Коша и вскоре сравнялся с ним. Было ощущение, что по закону подлости россиянину может не хватить каких-то сотых до победы. Но буквально последним движением Лифинцев вырвал победу у Хуберта!

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40

Абсолютно неожиданно наш парень стал чемпионом мира на 100-метровке. Мирон по-настоящему здорово продолжил прекрасные победные традиции Евгения Рылова и Климента Колесникова, которые не поехали в Будапешт.

В качестве бонуса Лифинцев ещё и обновил свой же мировой рекорд среди юниоров. 48,76 – это не только лучшее время на 100-метровке, это и самые важные цифры для российского спорта в 2024 году.

Наших пловцов три года не было на международных стартах, и вот они наконец-то вернулись. Чтобы забрать у соперников своё золото!

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