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Скандал с россиянином на ЧМ-2024 по плаванию: Мирона Лифинцева лишили слова после победного заплыва — что произошло?

Российскому пловцу не позволили сказать ни слова после победы. Скандал на ЧМ-2024
Андрей Шитихин
Мирон Лифинцев
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Ведущий не стал разговаривать с Мироном Лифинцевым. Всё из-за условий допуска наших спортсменов на международные старты.

Международная федерация водных видов спорта оказалась в глупейшем положении на ЧМ-2024 на короткой воде из-за победы российского пловца. 18-летний Мирон Лифинцев, который в текущем сезоне не раз бил самого Климента Колесникова на российских стартах, выиграл золотую медаль на 100-метровке на спине, но после красивой победы его заставили молчать!

Глупее ситуации просто не придумаешь. World Aquatics оказалась заложницей собственных правил. Допустив россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, федерация наложила на них запрет на общение с журналистами. В любом формате.

Лифинцев — чемпион мира. Все подробности победы:
Главная победа российского спорта в 2024-м? Мирон Лифинцев вырвал золото чемпионата мира!
Главная победа российского спорта в 2024-м? Мирон Лифинцев вырвал золото чемпионата мира!

Лифинцев всю дистанцию бился с фаворитом – венгром Хубертом Кошем. Соперник классно отрабатывал повороты и выходил вперёд, россиянин наплывал и догонял. Финиш у Мирона получился просто чумовым, и в итоге он выцарапал у Коша 0,03 секунды! Парень, который в сентябре вместе со своим наставником Ольгой Байдаловой наблюдал за великолепным выступлением своего партнёра по тренировочной группе Андрея Калины на Паралимпиаде, теперь завоевал золото взрослого чемпионата мира!

Лифинцев рад, Байдалова на трибунах танцует. Теперь время для интервью? Ведь все чемпионы делятся своими эмоциями после победы. Ведущий повёл Мирона в зону для интервью, раскатисто представил в стиле бокса или смешанных единоборств и… отпустил. Не дав сказать ни единого слова. Конечно, нельзя исключать и тот вариант, что Мирон сам отказался, помня о возможных санкциях, но вряд ли.

Российские пловцы вновь бьются за награды чемпионата мира. Как давно этого не было!
Российские пловцы драматично зарубились за медали ЧМ-2024. Как же мы по этому скучали!
Российские пловцы драматично зарубились за медали ЧМ-2024. Как же мы по этому скучали!

Получилось максимально странно. Российский спортсмен выигрывает чемпионат мира по плаванию, чего не случалось с 2021 года, а ему не дали поделиться своими эмоциями. Ну и ладно. Эмоциями Мирон поделится с тренером, с родными и близкими по телефону, с болельщиками – когда вернётся в Россию.

А в глупом положении только World Aquatics.

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