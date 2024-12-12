Мирон Лифинцев идёт к третьему золоту ЧМ-2024! Поддержит ли его Чикунова? LIVE

Сегодня, 12 декабря, в Будапеште, Венгрия, продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.
Обо всём, что происходит в венгерской столице, «Чемпионат» рассказывает в текстовой онлайн-трансляции.
В третий день турнира будет разыграно сразу восемь комплектов наград. В утренних заплывах примут участие Елизавета Агапитова, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко, Андрей Минаков, Дмитрий Савенко, Савелий Лузин, Роман Акимов. Будут определяться сильнейшие и в женской эстафете 4х200 м в/с. А вечером в борьбу за золото вступит брассистка Евгения Чикунова.
Старт — в 11:02 мск.
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На 400 м вольным стилем у мужчин из россиян поплывут Роман Акимов (5 заплыв) и Савелий Лузин (6 заплыв). Пока ждём старта парней, давайте познакомимся с главным героем российской сборной — Мироном Лифинцевым.
Дмитрий Савенко прошёл в полуфинал на стометровке комплексом с 14-м временем.
В третьем заплыве на 100 м комплексом Дмитрий Савенко стал пятым — 53,07.
Зато наши девчонки накануне шикарно выглядели в эстафете. Арина Суркова и Дарья Трофимова — чудо!
Следующая дистанция — 100 м комплексом у женщин. Россиянок в числе участниц нет.
Андрей Минаков прошёл в финал 200 м баттерфляем с шестым временем.
Андрей Минаков стал лучшим во втором заплыве на 200 м баттерфляем — 1.50,62. Впереди ещё три сильнейших заплыва, но у россиянина отличные шансы на выход в финал.
Пока ждём заплывов с нашими, предлагаем вам вспомнить, как накануне Мирон Лиифнцев завоевал золото на стометровке спиной.
Только что закончились предварительные заплывы на дистанции 50 м на спине у мужчин и женщин. Елизавета Агапитова показала лишь 27-е время и не прошла в полуфинал. А Мирон Лифинцев и Павел Самусенко даже нервничать своих болельщиков не заставили — у них первое и пятое время дня, соответственно.
Добрый день, друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию третьего соревновательного дня ЧМ по водным видам спорта на короткой воде. Как и всегда, в первой половине дня — предварительные заплывы, а вечером — финалы. И там, и там будет много россиян, мы следим за всеми нашими атлетами!