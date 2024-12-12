Мирон Лифинцев идёт к третьему золоту ЧМ-2024! Поддержит ли его Чикунова? LIVE

Сегодня, 12 декабря, в Будапеште, Венгрия, продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.

Обо всём, что происходит в венгерской столице, «Чемпионат» рассказывает в текстовой онлайн-трансляции.

В третий день турнира будет разыграно сразу восемь комплектов наград. В утренних заплывах примут участие Елизавета Агапитова, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко, Андрей Минаков, Дмитрий Савенко, Савелий Лузин, Роман Акимов. Будут определяться сильнейшие и в женской эстафете 4х200 м в/с. А вечером в борьбу за золото вступит брассистка Евгения Чикунова.

Старт — в 11:02 мск.

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