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Онлайн-трансляция третьего дня ЧМ по плаванию 2024 в Будапеште, 12 декабря 2024

Мирон Лифинцев идёт к третьему золоту ЧМ-2024! Поддержит ли его Чикунова? LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Мирон Лифинцев
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Россияне — одни из фаворитов.

Сегодня, 12 декабря, в Будапеште, Венгрия, продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.

Обо всём, что происходит в венгерской столице, «Чемпионат» рассказывает в текстовой онлайн-трансляции.

Календарь ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде

В третий день турнира будет разыграно сразу восемь комплектов наград. В утренних заплывах примут участие Елизавета Агапитова, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко, Андрей Минаков, Дмитрий Савенко, Савелий Лузин, Роман Акимов. Будут определяться сильнейшие и в женской эстафете 4х200 м в/с. А вечером в борьбу за золото вступит брассистка Евгения Чикунова.

Старт — в 11:02 мск.

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Live Татьяна Постникова

На 400 м вольным стилем у мужчин из россиян поплывут Роман Акимов (5 заплыв) и Савелий Лузин (6 заплыв). Пока ждём старта парней, давайте познакомимся с главным героем российской сборной — Мироном Лифинцевым.

Мирон — нестандартный пловец
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12:36 Татьяна Постникова

Дмитрий Савенко прошёл в полуфинал на стометровке комплексом с 14-м временем.

12:32 Татьяна Постникова

В третьем заплыве на 100 м комплексом Дмитрий Савенко стал пятым — 53,07.

12:12 Татьяна Постникова

Зато наши девчонки накануне шикарно выглядели в эстафете. Арина Суркова и Дарья Трофимова — чудо!

У России уже два золота на ЧМ
Как россияне добывали второе золото на чемпионате мира. Лифинцев — настоящий герой!
Как россияне добывали второе золото на чемпионате мира. Лифинцев — настоящий герой!
12:11 Татьяна Постникова

Следующая дистанция — 100 м комплексом у женщин. Россиянок в числе участниц нет.

12:09 Татьяна Постникова

Андрей Минаков прошёл в финал 200 м баттерфляем с шестым временем.

11:56 Татьяна Постникова

Андрей Минаков стал лучшим во втором заплыве на 200 м баттерфляем — 1.50,62. Впереди ещё три сильнейших заплыва, но у россиянина отличные шансы на выход в финал.

11:47 Татьяна Постникова

Пока ждём заплывов с нашими, предлагаем вам вспомнить, как накануне Мирон Лиифнцев завоевал золото на стометровке спиной.

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11:35 Татьяна Постникова

Только что закончились предварительные заплывы на дистанции 50 м на спине у мужчин и женщин. Елизавета Агапитова показала лишь 27-е время и не прошла в полуфинал. А Мирон Лифинцев и Павел Самусенко даже нервничать своих болельщиков не заставили — у них первое и пятое время дня, соответственно.

11:33 Татьяна Постникова

Добрый день, друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию третьего соревновательного дня ЧМ по водным видам спорта на короткой воде. Как и всегда, в первой половине дня — предварительные заплывы, а вечером — финалы. И там, и там будет много россиян, мы следим за всеми нашими атлетами!

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