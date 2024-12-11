Как россияне добывали второе золото на чемпионате мира. Лифинцев – настоящий герой!

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште – это, возможно, главный старт для российского спорта за последние несколько лет. Наконец-то наши спортсмены практически без ограничений выступают на серьёзном международном уровне. И побеждают!

Недавние поправки в регламент допуска нейтральных атлетов от World Aquatics сделали возможным выступление россиян в том числе в эстафетах. И уже на второй день у нас появилась первая командная медаль – наша микст-четвёрка стала первой в комбинированной эстафете.

Лифинцев вытащил для России эстафету!

Первый день на ЧМ в Будапеште подразнил нас близостью к медалям международных стартов. В кролевых эстафетах мужчины и девушки остались в сотых долях секунды от бронзы. Особенно обидно было за девушек, поскольку состав позволял им рассчитывать даже на «золото» – всё-таки сразу две россиянки днём позже пробились в финал на личных дистанциях.

Зато во второй день в одной из самых конкурентных, смешанной комбинированной эстафете 4x50 мы полностью реализовали свой потенциал. Лидерство на дистанции захватил Мирон Лифинцев, час назад выигравший личное золото. Поразительно, но на его физическом состоянии небольшой временной разрыв между заплывами никак не сказался.

Кстати, может, и к лучшему, что его «освободили» от необходимости давать интервью после личной победы. Мирон сохранил эмоции для эстафеты и придал всей нашей четвёрке необходимый победный импульс.

Здорово проплыла свой отрезок Арина Суркова, традиционно уверенно себя показал наш опытный брассист Кирилл Пригода. Дарья Трофимова по раскладке немного уступала соперницам, но общий задел был такой, что на последних метрах о результате не очень-то и приходилось беспокоиться. Отчасти успех россиян связан с откровенно слабым заплывом от американцев, которые остались только третьими. Но и сборная Канады сейчас серьёзный конкурент, да и должны ли нас волновать проблемы конкурентов?

Ефимова выбыла уже на стадии полуфинала

Прямо сейчас сборная России, которая скрывается под никнеймом «Нейтральные атлеты Б» на втором месте в общекомандном зачёте.

У нас всего две медали, зато обе – золотые, так что мы идём сразу за американцами, у которых за два дня уже шесть золотых. И это только начало, ведь впереди ещё финал с участием Евгении Чикуновой. В среду Чикунова уверенно прошла стадию полуфинала с третьим временем и, хоть Евгения и уступила по времени американке Лилли Кинг и китаянке Тан Цаньтин, на свои проектные мощности она пока явно не вышла. Да и не нужно – максимальных скоростей ждём в финале. К сожалению, Чикунова из России будет там одна – многократная чемпионка мира Юлия Ефимова финишировала только шестой в своём полуфинальном заплыве и выбыла уже на этой стадии.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

Едва не добралась до личной медали Суркова. В финале на 50 метров баттерфляем она осталась четвёртой. От пьедестала её отделили 0,16 секунды.

Порадовал Кирилл Пригода – в полуфинале сотки брассом он повторил рекорд России, который, к слову, установил сам в далёком уже2017 году. Пригода вышел в решающую стадию с лучшим результатом, а помимо Кирилла в финале Россию представит Александр Жигалов – у него пятое время.

На 800-метровке в финале плыла Ксения Мишарина. И хотя сходу показать выдающийся результат не получилось, но давайте честно – в 15 лет для неё главным было получить опыт. К тому же конкуренция на дистанции получилась весьма внушительной, ведь даже серебряный призёр Олимпиады 2024 в Париже, экс-россиянка Анастасия Кирпичникова финишировала только шестой. Ещё одна представительница России Софья Дьякова – девятая.