Дин Лижэнь балансировал на грани поражения, но устоял. Разбор 13-й партии матча за корону

Вторая половина матча за звание чемпиона мира между действующим обладателем короны Дин Лижэнем (Китай) и претендентом Гукешем Доммараджу (Индия) всё больше напоминает прошлогоднюю битву китайца с россиянином Яном Непомнящим. Тогда не покидало ощущение, что Ян играет намного мощнее, однако Дин, полностью перешедший к игре вторым номером, умудрялся удерживать позицию за позицией, по заказу отыгрался, а потом сумел нанести решающий удар на тай-брейке.

В Сингапуре после стартовых потрясений и ряда возможностей, которые не использовал Дин, зачастую поспешно соглашавшийся на ничью, индийский претендент завладел инициативой. Гукеш был близок к победе в седьмой партии с лишней пешкой, потом снова оказался с лишним материалом в восьмой партии, но напутал и едва не столкнулся с неприятностями, а потом нанёс пробоину чемпиону в 11-й партии, однако Дин мужественно сумел сравнять счёт.

И вот в 13-й партии показалось, что Гукеш вновь может взять верх! В своей последней «белой» партии на классической дистанции претендент попробовал взять реванш за поражение в первой партии во французской защите. Индийцу удалось применить сильную свежую идею и захватить инициативу. Казалось, позиция чемпиона мира вот-вот рассыплется. Но нет — Дин балансировал на самом краю, а Гукеш не проявил настойчивости.

Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира — 2024. 13-я партия

Что ждёт нас дальше? После 13 партий счёт равный, и главной интригой следующего игрового дня является то, будут ли соперники пытаться бороться в последней классической партии или быстро переведут матч на тай-брейк.

В схожей ситуации экс-чемпион мира Магнус Карлсен фактически дважды фиксировал «дополнительное время» в матчах с Сергеем Карякиным (2016) и Фабиано Каруаной (2018). И потом убедительно выигрывал.

Несмотря на полновесную борьбу, вничью при равном счёте закончилась последняя основная партия и в прошлогодней битве Дин Лижэня против россиянина Яна Непомнящего. Но тогда явного фаворита в партиях с укороченным контролем не было! В этот же раз считается, что китайский чемпион явно сильнее играет рапид и тем более блиц. Так что, вполне возможно, в 14-й партии Гукеш будет рисковать — даже чёрными.