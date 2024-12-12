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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция 14-й партии 12 декабря 2024

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня последняя партия! LIVE
Михаил Чесалин
Дин Лижэнь
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Правила предельно просты: кто выигрывает её — тот и забирает шахматную корону.

Сегодня, 12 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После 13 партий счёт равный — 6,5 на 6,5.

14-я партия начнётся в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Дин Лижэнь.

Это последняя классическая партия в текущем матче, а значит, новый обладатель титула может определиться уже сегодня. Правила просты: кто выиграет 14-ю партию, тот и войдёт в историю! Если же гроссмейстеры сыграют вничью, то завтра всё решится в партиях с укороченным контролем.

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

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