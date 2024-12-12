«Паникую, когда не вижу дна». Пять необычных фактов про нового чемпиона мира из России

Мирон Лифинцев неожиданно для многих в одночасье стал героем. 18-летний парень за вечер завоевал два золота чемпионата мира на короткой воде в Будапеште. Сперва россиянин одержал драматичную победу на стометровке на спине, а потом помог команде выиграть эстафету 4х50 м комплексом.

Мы собрали для вас пять необычных фактов о Мироне.

Полюбил плавание в Черногории

Лифинцев родом из Выборга – небольшого города в Ленинградской области на границе с Финляндией. Однако плавать Мирон начал в Черногории, где жила его бабушка. Большую часть раннего детства будущий спортсмен провёл на берегу Адриатического моря.

Мирон Лифинцев Фото: РИА Новости

«Постоянное пребывание на море предопределило, если можно так выразиться, мою судьбу. Там же её друг – мне было тогда года три-четыре – научил держаться на воде, и я начал «освоение» стилей плавания», – рассказывал Лифинцев в интервью «Плаванию для всех».

Боится плавать лицом вниз

Уже в детстве Мирон определился с «коронным» стилем, выбрав плавание на спине. Этому есть объяснение. Лифинцев боялся плавать лицом вниз и не видеть дно. Парню казалось, что кто-то может схватить его в воде.

«Интересная история, которая мне самому нравится, почему я плаваю на спине. Дело в том, что испытываю дискомфорт, когда смотрю вниз и не вижу дна. Можно сказать, даже паникую. А на спине – всё отлично! Плывешь себе и плывешь, глядя вверх. На открытой воде вы меня точно не увидите. Никогда», – пояснял Мирон со смехом.

Носит зажим для носа

Зажим для носа – базовая история для пловцов. Правда, обычно его используют те, кто плавают на груди и погружают лицо в воду. Мирон же носит зажим для носа, плавая на спине! Но и тут есть объяснение – у парня проблемы с носовой перегородкой.

«Когда в море плавал и приходилось опускать голову, водичка сильно заливалась в нос — что-то с перегородкой. Недавно узнал о зажиме, решил попробовать. Если мне зажим убрать, можно 1-1,5 секунды к результату прибавлять. Плыву, воздух выходит, и положение уже не такое», – делился Лифинцев с «Матч ТВ».

Не считает себя талантом

У Мирона уже большой послужной список: победы на чемпионатах и Кубках России, Играх БРИКС, юниорские рекорды мира. Лифинцев неоднократно доказывал, что может бороться с лучшими российскими атлетами последних лет: Климентом Колесниковым и Евгением Рыловым. Несмотря на это, молодой пловец не считает себя талантом.

«Обо мне много что говорят, стараюсь не вслушиваться. Прессу читаю очень мало. Вообще слово «талант» лично для меня обесценивает весь труд. Сколько метров ты «прокопал», сколько работал. А вообще пусть говорят, что угодно. Я такой человек, меня трудно вывести из равновесия», – возмущался Мирон в интервью RG.

Мирон Лифинцев Фото: Denes Erdos/AP Photo/ТАСС

Любит психологию

Лифинцев признавался, что с учёбой в школе и училище у него дела складываются не очень. Уж очень сильно сказывается профессиональный спорт. Но парень стремится к знаниям. В частности, Мирон очень любит изучать психологию. Пловец прочитал уже немало книг на эту тему.

«Большой интерес вызывает психология, люблю исследовать сознание людей. Не скажу, что принял решение получать дальнейшее образование в данной сфере, но определенные мысли и желание двигаться в этом направлении есть.

Есть очень хорошее выражение: «У самурая нет цели, есть только путь». Ко мне оно вполне применимо. В японской философии вообще много чего для меня интересного. Как говорится, познавая мир, познаешь себя.

Я стараюсь разбираться в своих мыслях сам, поэтому к спортивным психологам не обращался. Держу всегда эмоции внутри, хотя не скажу, что эта черта мне в себе нравится», – заявлял Лифинцев.