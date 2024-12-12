Карма догнала чемпиона мира по шахматам из Китая. Это расплата за победу над Непомнящим?

Полтора года назад весь мир облетели душераздирающие кадры, на которых лучший российский шахматист последних лет Ян Непомнящий, осознав, что проиграл решающую партию матча за титул чемпиона мира, роняет со стола фигуры, в прострации встаёт с кресла и в глубоком шоке уходит.

На другом конце стола тогда был китаец Дин Лижэнь. Он плакал от счастья.

Дин не должен был сыграть в том матче, не должен был победить. И не сыграл бы, если бы не отстранили Сергея Карякина, если бы не отказался от защиты своего титула Магнус Карлсен и ещё много разных «если бы».

Но самым ярким в финальной партии матча 2023 года были два других аспекта. Во-первых, боевой характер игры Дин Лижэня. В решающий момент он не пошёл на ничью, а решил бороться до конца. Во-вторых, мгновенное осознание Яном своего поражения в партии и целом поединке. Такое всё-таки случается редко: обычно шахматист либо уступает в счёте, либо по ходу партии понимает, что дело плохо, и готовится протянуть сопернику руку. И в связи с этим поражение Яна было одним из тяжелейших в истории матчей за титул.

И кто бы мог подумать, что Дин Лижэнь спустя год Яна «превзойдёт».

Нет, это не злорадство. Над китайским экс-чемпионом мира не хочется смеяться. Наоборот, его хочется утешить и пожалеть. Но невозможно бесконечно испытывать на прочность свою удачу, которая и так полтора года назад вопреки всему принесла ему корону. Ведь недаром Дина в 2024-м считали аутсайдером битвы за титул: он, конечно, шахматист талантливый, но после победы над Яном Лижэнь только и делал, что всем подряд проигрывал.

Да и сам матч сложился для Дина тяжело. Сколько раз Гукеш прощал своего соперника. Сколько раз китайский гроссмейстер выкручивался, спасался!

В последней партии карма догнала Дин Лижэня. Такого поражения, кажется, не знал никто после ужасной развязки поединка за титул 1892 (!) года, когда россиянин Михаил Чигорин зевнул мат в матче со Стейницем.

Поразительно и то, что поражение китайца будто бы отзеркаливает проигрыш Яна. Во-первых, Дин сам оказался в позиции Яна – явно предлагал сопернику ничью, но Гукеш настоял на борьбе в попытках найти свой шанс.

Во-вторых, китайский чемпион отдал титул мгновенно и неотвратимо. Уже через два хода после своего зевка он сдался. А вместе с этим проиграл и весь матч. Никакого шанса отыграться у него просто не было. При этом поражает и сам зевок. Как можно было так сыграть в ничейной позиции?!

Достоин ли 18-летний Гукеш титула? Можно спорить, но в спорте обычно всё определяет результат. Если победил в матче за корону, то, значит, достоин.

А Дин потерпел самое тяжёлое поражение в матче за титул чемпиона мира в новейшей шахматной истории. Его проигрыш хуже, чем был у Яна.

Не бывает так, что везёт всегда. Иногда за удачу приходится платить.