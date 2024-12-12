Шахматный мир в шоке. Ошибка, мгновенно сделавшая Гукеша новым чемпионом мира

Шахматный мир шокирован. Такого в матчах на первенство мира не случалось целых 132 года! В поединке за звание чемпиона мира между чемпионом мира Дин Лижэнем (Китай) и претендентом Гукешем Доммараджу (Индия) обладатель звания при равном счёте 6,5:6,5 в решающей партии проиграл окончание, которое защитил бы любой перворазрядник!

В простом эндшпиле «три на две» китайский чемпион (не раз удерживавший такие и даже более сложные позиции и в матче с Гукешем, и в прошлогодней битве с россиянином Яном Непомнящим) внезапно и кооперативно загнал своего слона в угол, а потом поставил ладьи на размен – на доске возникло проигранное пешечное окончание, которое изучают даже не перворазрядники, а гораздо менее классные игроки.

Нечто подобное в последний раз было аж в XIX веке. В 1892 году в матче с первым чемпионом мира Вильгельмом Стейницем (США) основоположник русской шахматной школы Михаил Иванович Чигорин зевнул в решающем поединке мат в два хода в выигранной позиции – но то было так давно! Сейчас же Дин Лижэнь ни в чем не уступал индийскому вундеркинду, вёл матч к выгодному для себя тай-брейке и тут – такой конфуз!

Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Матч за звание чемпиона мира — 2024. 14-я партия

Доммараджу Гукеш – чемпион мира! Магия цифр – 18-летний и 18-й в истории. Вряд ли сейчас можно говорить, что новый шахматный король готов доминировать или покуситься на лавры величайшего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. В текущем рейтинг-листе Гукеш лишь пятый, но он молод, талантлив, может проявить себя, а титул придаст ему сил.

Дин Лижэня же просто жалко – он хороший парень, многие за него болели. Китаец сражался не только с соперником, но с собственными недугами. Но история, богиня шахмат Каисса, да и многие болельщики безжалостны. Уверен, что из-за этой ужасной концовки китайского гроссмейстера вполне могут называть самым слабым чемпионом в истории нашей игры.