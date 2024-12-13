В четвёртый день турнира Россия опять поборется за золото.

Последний шанс Ефимовой и очередное соло Лифинцева. Следим за ЧМ-2024 по плаванию! LIVE

Сегодня, 13 декабря, в Будапеште, Венгрия, продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.

В четвёртый день турнира в вечерней программе будет разыграно девять комплектов наград. На старт выйдут Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, Александр Жигалов, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко, Арина Суркова, Андрей Минаков, Роман Шевляков и Дарья Клепикова. Состоятся предварительные заплывы и в эстафетах 4х50 м и 4х200 м в/с у мужчин.

В активе российской команды пока три медали: два золота и одно серебро.

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