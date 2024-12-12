Российский пловец досадно упустил золото ЧМ. Пригода проиграл победителю 0,02 секунды

Третий день на чемпионате мира в Будапеште не слишком порадовал российскую сборную. Наша команда собрала целую коллекцию обидных четвёртых и пятых мест. Но и медаль была! Героем дня стал Кирилл Пригода, завоевавший серебро на 100 м брассом.

Досадные результаты

Вечер начался с неприятного пятого места Дарьи Клепиковой. Россиянка, как ни старалась, не могла противостоять опытным Гретчен Уолш, Кейт Дугласс, Бериль Гастальделло и Шивон Хоги.

Но вскоре настроение болельщикам улучшили Мирон Лифинцев и Павел Самусенко. Россияне уделали всех в полуфиналах, показав два лучших времени: 22,70 и 22,72. Обычно World Aquatics берёт у победителей предварительных заплывов короткие флеш-интервью. Однако россиянам по правилам допуска запрещено разговаривать с прессой, поэтому ведущему пришлось обратиться к Кацперу Стоковскому, ставшему третьим.

А дальше вновь началась полоса неудач. Сперва Андрей Минаков стал четвёртым на 200 м баттерфляем, уступив около секунды третьему месту. Следом Евгения Чикунова заняла лишь пятое место в финале на 100 м брассом. Ставшей третьей Энеле Ефимовой она проиграла примерно полсекунды.

И Минаков, и Чикунова неважно выглядели в своих заплывах, но этому есть объяснение. Ребята не готовились целенаправленно к чемпионату мира, так как узнали о шансе попасть на него меньше месяца назад. Андрей концовку сезона проводил на учёбе в США, а Евгения дома боролась с коронавирусом. Очевидно, что оба спортсмена сейчас не в самой оптимальной форме, хотя небольшие шансы побороться за награды у них всё-таки есть.

Роковое касание

Казалось, что мрачный настрой изменит Кирилл Пригода. Россиянин был лучшим в квалификации на 100 м брассом и обновил рекорд страны.

И свой финал Пригода начал здорово, улетев от Ильи Шимановича и Цинь Хайяна. Вот только на второй половине дистанции Кирилл начал чуть-чуть сдавать, однако и это не пугало. Стартовый запал должен был позволить россиянину выиграть, но… наш пловец стал вторым. Буквально последним гребком победу у Пригоды забрал Хайян. Накануне касание позволило завоевать золото Мирону Лифинцеву, а сегодня лишило Кирилла медали высшей пробы. Ценой победы стали 0,02 секунды. Зато Пригода вновь обновил рекорд России, улучшив его до 55,49.

Увы, радости не принесли и девчонки в эстафете 4х200 м вольным стилем (Дарья Трофимова, Милана Степанова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина). Молодой состав, в котором было сразу две 19-летних и 15-летних пловчихи, боролся, но не сумел справиться с топами. Россиянки стали четвёртыми, проиграв американкам с мировым рекордом 6,55.

По итогам дня сборная России, выступающая под названием «Нейтральные атлеты группы B» (NAB), заняла четвёртое место в общем зачёте ЧМ. На счету нашей команды два золота и серебро. Впереди ещё три дня соревнований, так что у россиян будут возможности завоевать медали.