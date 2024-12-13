Гроссмейстеры в восторге от индийца. Но не все.

«Конец шахмат, какими мы их знаем». Как мир отреагировал на историческую победу Гукеша

В четверг, 12 декабря 2024 года, Гукеш Доммараджу сотворил историю, став в свои 18 лет самым молодым чемпионом мира по шахматам. В решающей партии индийский гроссмейстер обыграл Дин Лижэня – 7,5:6,5 по итогам матча. Это знаковое событие, естественно, вызвало бурную реакцию в шахматном мире. Что сказали звёздные гроссмейстеры?

«Это может стать решающим моментом в истории шахмат»

После победы Доммараджу все ждали комментариев сильнейшего шахматиста мира последнего десятилетия Магнуса Карлсена. Сперва норвежец сдержанно поздравил индуса в своих социальных сетях, а потом уже дал более развёрнутый комментарий в своём канале TakeTakeTake.

«Фантастическое достижение. Это вполне заслуженно, особенно когда мы знаем, как он сюда попал. Важный момент для Индии. И может стать решающим моментом в истории шахмат. Потенциально это начало чего-то большого», – заявил Магнус.

15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд с особой теплотой поздравил своего ученика с победой.

«Поздравляю! Это момент гордости для шахмат, момент гордости для Индии, момент гордости для WACA и для меня очень личный момент гордости. Дин сыграл очень захватывающий матч и показал, что он чемпион».

Милое послание для Гукеша и Ананда оставил Хикару Накамура.

«Огромные поздравления Гукешу, всей Индии и индийцам по всему миру. Какое выдающееся достижение! Виши, я забыл поздравить тебя с днём рождения, но у меня такое чувство, что твои ноги не будут касаться земли целый месяц. То, что ты сделал, беспрецедентно».

В восторге от триумфа Гукеша осталась и Сьюзен Полгар.

«Гукеш продемонстрировал невероятный уровень боевого духа, стальные нервы, выдающуюся психологическую устойчивость, безумный уровень уверенности в себе и так далее – все качества чемпиона, а ведь в конце мая ему исполнилось только 18 лет! Он профессионал, зрелый, скромный и всегда ведёт себя достойно! Он ещё далек от своего пика, поэтому будет становиться только лучше! Это волнительно для шахмат и для Индии, самой большой страны, любящей шахматы! Он будет потрясающим послом шахмат на долгие годы!»

Уважение Гукешу высказал и его партнёр по сборной Рамешбабу Прагнанандха.

«Исторический момент для индийских шахмат. Поздравляю Гукеша! Ты только усиливаешь игру в моменты высокого давления! Это действительно вдохновляюще! Огромное уважение Дин Лиженю за то, что он выложился по полной».

Итоги матча прокомментировал и Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Именно его возрастной рекорд побил Гукеш.

«Поздравляю Гукеша с сегодняшней победой. Он покорил самую высокую вершину из всех — осчастливил свою маму.

Уровень игры был достаточно высоким, по крайней мере, равным предыдущему матчу. Дин оказал большое сопротивление. Что касается грубых ошибок, какой чемпионат мира или чемпион мира обходился без них? У меня их было достаточно, и вспомните двойную ошибку в партии Карлсен – Ананд 2014 года, g6. Матчи берут своё.

Гукеш был хорошо подготовлен, и тот, кто играл лучше всех, выиграл матч. Его победа венчает феноменальный год для Индии. В сочетании с доминированием на Олимпиаде шахматы вернулись в свою колыбель, и эпоха «детей Виши» действительно наступила!» – написал 13-й чемпион мира.

«Конец шахмат, какими мы их знаем»

Однако были и невосторженные комментарии. 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник оказался недоволен завершением матча.

«Без комментариев. Грустно. Конец шахмат, какими мы их знаем. Ещё никогда исход матча за титул чемпиона мира не решался таким детским просчётом в одном ходе», – написал Крамник.

Похожее мнение высказал и известный комментатор Сергей Шипов.

«Гукеш – молодец! Думаю, это только начало его карьеры… Но не так должна была закончиться борьба за титул, не так… Дин Лижэнь и себя, и всех нас очень подвёл. Считаю, что мы своим трудом, упорством и старанием, своей любовью к шахматам заслужили тай-брейк. А он взял и застрелился в ничейной концовке! Этот финал войдёт в историю. О нём будут вспоминать как минимум десятилетия. Его пример – другим наука!»

12-й чемпион мира Анатолий Карпов хоть и похвалил Гукеша за победу, но высказал сомнения в дальнейших успехах индуса.

«На данный момент трудно сказать, достоин ли Гукеш звания чемпиона мира, но играл он неплохо. До определённого момента играл лучше, чем Лижэнь. В какой-то момент казалось, что китайский шахматист перехватывает инициативу. Результат уникальный! Самый молодой чемпион мира, представитель Индии. Если такая система будет, то Гукешу трудно будет удержаться. Всё будет зависеть от него и его соперников, насколько упорно они будут работать».

Чуть мягче выразился Видит Гуджрати. Он поздравил своего соотечественника, но и поддержал Лижэня.

«Поздравляю, Гуки! Самый молодой чемпион мира! Невероятное достижение! Но как человек я всем сердцем болею за Дина. Шахматист может понять, как неприятно допустить простую ошибку, когда ставки такие высокие… Бедняга».

Неоднозначную реакцию на победу индийского гроссмейстера выдал и Ян Непомнящий. Россиянин просто опубликовал плачущий смайлик. Возможно, это просто досада Непомнящего от поражения в титульном матче с Лижэнем в 2022 году, а не сожаление от победы Гукеша.