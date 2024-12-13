Евгения Чикунова и Кирилл Пригода ехали в Будапешт в статусе звёзд. Правда, подтвердить его пока не получается.

У России — ещё две награды на ЧМ по плаванию. Хотя от лидеров сборной ждали большего

Четвёртый день ЧМ в Будапеште начался с «серебряного» дубля российских пловцов. Классные заплывы выдали Кирилл Пригода и Евгения Чикунова на 200 м брассом. Результат ребят – реально крутой, но от лидеров сборной России болельщики, кажется, ожидали большего.

Евгения Чикунова ехала на ЧМ в Будапеште в статусе настоящей звезды. Все ждали, что наша брассистка будет разрывать на всех дистанциях. Вот только на результатах россиянки на турнире явно сказался перенесённый несколько недель назад коронавирус.

На 100-метровке брассом накануне Чикунова стала лишь пятой. Надежды были на 200 м брассом. Евгения отлично начала заплыв, оказавшись в группе лидеров, но к середине подсела. К счастью, аналогичное произошло и со многими соперницами.

Единственной, кто пахал всю дистанцию, была Кейт Дугласс, недавно обновившая мировой рекорд. Отрыв американки был таким большим, что стало ясно – она 100% заберёт золото. Чикунова даже не пыталась бороться с Дугласс, которая шла по раскладке мирового рекорда. В итоге Кейт и финишировала с лучшим в истории временем – 2.12,50. Евгения же спокойно додержала вторую позицию (2.15,14). Отрыв от третьего места, где оказалась Алекс Уолш, получился солидным – около полутора секунд.

Чикунова доказала, что она в топе, но пока не лидер. Бороться на короткой воде нашей рекордсменке мира с космической Дугласс тяжело. Кажется, лишь длинная вода определит, кто же всё-таки лучшая брассистка мира: россиянка или американка. Пока преимущество на стороне Кейт.

Чуть-чуть расстроил и Кирилл Пригода. Накануне россиянин стал вторым на 100-метровке брассом, проиграв в касание Цинь Хайяню. На 200 м брассом китаец сенсационно не отобрался, поэтому ярких конкурентов в решающем заплыве у россиянина не было.

На первой части дистанции Пригода попытался уйти в отрыв, но ближе к первой сотне что-то пошло не так. Кирилл резко стал проигрывать, а в лидеры неожиданно выбился Карлес Коль Марти. Испанец доминировал всю вторую сотню, лишь на последнем бассейне Кирилл, Александр Жигалов и Ямато Фукасава смогли приблизиться к нему.

Всё решалось на касании. Победу одержал Коль Марти, вторым стал Пригода, проиграв всего 0,33 секунды. Тройку замкнул Фукасава (+0,46), а Жигалов занял четвёртое место (+0,57).

Кирилл на ЧМ в Будапеште точно мог сделать больше. В отличие от других наших пловцов, он весь период отстранения тренировался с мировым лидером Ильёй Шимановичем. Белорус неоднократно побеждал на международных турнирах, а наш парень много раз обыгрывал Шимановича внутри страны. Пригода, который сейчас находится в оптимальной форме, смело мог брать два золота. Но оба раза не в пользу Кирилла решило касание.

И Чикунова, и Пригода – настоящие молодцы. Во время отстранения наши ребята не сломались и продолжили плавать на уровне мировых лидеров. Но Евгении и Кириллу точно ещё есть над чем поработать, ведь международные турниры не прощают ошибок. ЧМ в Будапеште явно показал нашим пловцам, что нужно быть ещё лучше, чтобы завоёвывать золотые награды.