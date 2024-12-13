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ЧМ по плаванию на короткой воде — 2024 в Будапеште: серебро Пригоды и Чикуновой на 200 м брассом — почему не золото?

У России — ещё две награды на ЧМ по плаванию. Хотя от лидеров сборной ждали большего
Татьяна Постникова
У России — ещё две награды на ЧМ по плаванию
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Евгения Чикунова и Кирилл Пригода ехали в Будапешт в статусе звёзд. Правда, подтвердить его пока не получается.

Четвёртый день ЧМ в Будапеште начался с «серебряного» дубля российских пловцов. Классные заплывы выдали Кирилл Пригода и Евгения Чикунова на 200 м брассом. Результат ребят – реально крутой, но от лидеров сборной России болельщики, кажется, ожидали большего.

Евгения Чикунова ехала на ЧМ в Будапеште в статусе настоящей звезды. Все ждали, что наша брассистка будет разрывать на всех дистанциях. Вот только на результатах россиянки на турнире явно сказался перенесённый несколько недель назад коронавирус.

На 100-метровке брассом накануне Чикунова стала лишь пятой. Надежды были на 200 м брассом. Евгения отлично начала заплыв, оказавшись в группе лидеров, но к середине подсела. К счастью, аналогичное произошло и со многими соперницами.

Третий день ЧМ принёс сборной России медаль и лёгкое разочарование:
Российский пловец досадно упустил золото ЧМ. Пригода проиграл победителю 0,02 секунды
Российский пловец досадно упустил золото ЧМ. Пригода проиграл победителю 0,02 секунды

Единственной, кто пахал всю дистанцию, была Кейт Дугласс, недавно обновившая мировой рекорд. Отрыв американки был таким большим, что стало ясно – она 100% заберёт золото. Чикунова даже не пыталась бороться с Дугласс, которая шла по раскладке мирового рекорда. В итоге Кейт и финишировала с лучшим в истории временем – 2.12,50. Евгения же спокойно додержала вторую позицию (2.15,14). Отрыв от третьего места, где оказалась Алекс Уолш, получился солидным – около полутора секунд.

Чикунова доказала, что она в топе, но пока не лидер. Бороться на короткой воде нашей рекордсменке мира с космической Дугласс тяжело. Кажется, лишь длинная вода определит, кто же всё-таки лучшая брассистка мира: россиянка или американка. Пока преимущество на стороне Кейт.

Чуть-чуть расстроил и Кирилл Пригода. Накануне россиянин стал вторым на 100-метровке брассом, проиграв в касание Цинь Хайяню. На 200 м брассом китаец сенсационно не отобрался, поэтому ярких конкурентов в решающем заплыве у россиянина не было.

На первой части дистанции Пригода попытался уйти в отрыв, но ближе к первой сотне что-то пошло не так. Кирилл резко стал проигрывать, а в лидеры неожиданно выбился Карлес Коль Марти. Испанец доминировал всю вторую сотню, лишь на последнем бассейне Кирилл, Александр Жигалов и Ямато Фукасава смогли приблизиться к нему.

Всё решалось на касании. Победу одержал Коль Марти, вторым стал Пригода, проиграв всего 0,33 секунды. Тройку замкнул Фукасава (+0,46), а Жигалов занял четвёртое место (+0,57).

Кирилл на ЧМ в Будапеште точно мог сделать больше. В отличие от других наших пловцов, он весь период отстранения тренировался с мировым лидером Ильёй Шимановичем. Белорус неоднократно побеждал на международных турнирах, а наш парень много раз обыгрывал Шимановича внутри страны. Пригода, который сейчас находится в оптимальной форме, смело мог брать два золота. Но оба раза не в пользу Кирилла решило касание.

Лифинцев — пока единственный, кто подтверждает статус звезды:
Главная победа российского спорта в 2024-м? Мирон Лифинцев вырвал золото чемпионата мира!
Главная победа российского спорта в 2024-м? Мирон Лифинцев вырвал золото чемпионата мира!

И Чикунова, и Пригода – настоящие молодцы. Во время отстранения наши ребята не сломались и продолжили плавать на уровне мировых лидеров. Но Евгении и Кириллу точно ещё есть над чем поработать, ведь международные турниры не прощают ошибок. ЧМ в Будапеште явно показал нашим пловцам, что нужно быть ещё лучше, чтобы завоёвывать золотые награды.

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