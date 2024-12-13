Россиянин завоевал третье золото чемпионата мира! Феноменальный старт карьеры Лифинцева

18-летний феномен Мирон Лифинцев продолжает победное шествие на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Российский пловец к победе на 100-метровке на спине и в смешанной комбинированной эстафете добавил и победу на спринтерской 50-метровке.

Мирон в касание забрал финал у австралийца Исаака Купера!

С учётом того, насколько мы все соскучились по большим победам на международном уровне, не удивимся, если по итогам ЧМ в Будапеште в Выборге решат назвать в честь Мирона Лифинцева одну из улиц. Пока что уроженец этого городка – наш главный герой спортивного 2024 года. Он в одиночку взял больше медалей высшей пробы чем все российские спортсмены за последние пару лет, вместе взятые.

Естественно, на эмоции влияет свежесть впечатлений после почти трёх лет отстранения. Тем не менее старт международной карьеры для 18-летнего юниора получается объективно выдающимся. Эксперты аккуратно говорили о перспективах Лифинцева ещё два года назад на чемпионате России в Казани, когда он всерьёз зарубился с Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым на их любимой 100-метровке. И всё же даже в самых смелых прогнозах представить, что он заберёт в Будапеште сразу три золота, было тяжело.

Однако факт есть факт. Лифинцев не расслабился после победы на сотке и в эстафете, без вопросов победил в квалификации на 50-метровке, заявив о претензиях на ещё один подиум. А затем и подтвердил амбиции на деле.

Заплыв получился максимально напряжённым. Победителя от серебряного призёра отделили две сотые – Мирон здорово сработал в касание, показав отличную реакцию. В теории мы могли рассчитывать в этом заплыве даже на две медали, ведь Павел Самусенко проходил в финал со вторым квалификационным временем. Но в решающем заплыве не пошло – Павел остался шестым. Тем не менее даже так очевидно, что, несмотря на отстранение, уровень российского плавания остаётся крайне высоким.

То ли ещё будет!