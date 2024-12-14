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Расписание пятого дня ЧМ по плаванию 2024 в Будапеште, 14 декабря 2024

Продолжится ли российский праздник? Следим за пятым днём ЧМ-2024! LIVE
Батраз Томаев Михаил Чесалин
,
Евгения Чикунова
Комментарии
На охоту опять выходит Евгения Чикунова. Получится ли у неё уехать из Венгрии с золотом?

Сегодня, 14 декабря, в Будапеште, Венгрия, продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.

Календарь ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде

В венгерском бассейне будет разыграно шесть комплектов наград. На старт в предварительных и финальных заплывах выйдут Виктория Блинова, Илья Бородин, Арина Суркова, Дарья Трофимова, Егор Корнев, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, Олег Костин, Кирилл Мартынычев, Савелий Лузин, Дарья Клепикова и Андрей Минаков. В борьбу также вступит квартет в комбинационной микст-эстафете на дистанции 4х100 м.

Начало — в 11:02 мск.

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Live Михаил Чесалин

Илья Бородин в своём квалификационном заплыве стал вторым. И со вторым же временем прошёл в финал. Борьба за медали уже сегодня в вечерней сессии. Шансы Ильи на пьедестал — очень существенные.

11:33 Михаил Чесалин

К сожалению, Виктория Блинова не смогла пройти в финал на дистанции 400 м комплексом.

11:22 Михаил Чесалин

За Чикунову и Пригоду мы тоже порадовались — ребята добыли по серебру. Но если Евгения, недавно оправившаяся от коронавируса, была довольна собой на награждении, то Кирилл явно ждал от себя большего.

Две серебряных медали. Но такие разные:
У России — ещё две награды на ЧМ по плаванию. Хотя от лидеров сборной ждали большего
У России — ещё две награды на ЧМ по плаванию. Хотя от лидеров сборной ждали большего
11:19 Михаил Чесалин

А пока мы ждём первых заплывов с участием россиян, можно вспомнить главное приятное мгновение вчерашнего вечера. Наш Мирон Лифинцев стал трёхкратным чемпионом мира, причём сделал это очень красиво!

Лифинцев опередил соперника на сотые доли секунды:
Россиянин завоевал третье золото чемпионата мира! Феноменальный старт карьеры Лифинцева
Россиянин завоевал третье золото чемпионата мира! Феноменальный старт карьеры Лифинцева
11:18 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию пятого соревновательного дня чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024 в Будапеште. В первого половине дня у нас, как обычно, квалификационные заплыв, а вечером развернётся борьба за награды. Россиян будет много и утром, и вечером. Следим за нашими звёздами и надеемся на пополнение медальной копилки!

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