Продолжится ли российский праздник? Следим за пятым днём ЧМ-2024! LIVE

На охоту опять выходит Евгения Чикунова. Получится ли у неё уехать из Венгрии с золотом?

Сегодня, 14 декабря, в Будапеште, Венгрия, продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.

В венгерском бассейне будет разыграно шесть комплектов наград. На старт в предварительных и финальных заплывах выйдут Виктория Блинова, Илья Бородин, Арина Суркова, Дарья Трофимова, Егор Корнев, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, Олег Костин, Кирилл Мартынычев, Савелий Лузин, Дарья Клепикова и Андрей Минаков. В борьбу также вступит квартет в комбинационной микст-эстафете на дистанции 4х100 м.

Начало — в 11:02 мск.

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