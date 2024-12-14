Гений информационной эпохи. Почему именно Гукеш стал чемпионом мира по шахматам?

12 декабря в Сингапуре завершился матч за звание мира по шахматам. После невероятной концовки, вызвавшей даже определённые кривотолки, индийский вундеркинд, 18-летний Гукеш Доммараджу отобрал корону у действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня. Мы знаем, что Гукеш очень сентиментальный юноша – он плакал после выигрыша. И что он верует – за победу он благодарил не только польских секундантов с наставником экс-чемпионом Виши Анандом, но и божественного Кришну. А что известно о чемпионе в шахматном смысле? В чём его исключительность и сила?

Начал играть только в семь лет

Гукеш Доммараджу родился 29 мая 2006 года в индийском городе Ченнаи – как раз на родине Ананда, и Вишванатан с ранних лет считал Гукеша своим прямым шахматным наследником, всегда ему покровительствовал.

Мальчик появился на свет в семье врачей: отец – отоларинголог, а мать – микробиолог. Ребёнок научился играть в шахматы сравнительно поздно, в семь лет – это был факультатив в школе. Ещё ничего не предвещало, что это один из самых многообещающих вундеркиндов современности.

Внеклассное занятие вскоре превратилось в страсть. Всего за несколько лет Гукеш последовательно стал победителем первенства Азии, а затем – первенства мира. Выполнил все баллы международного мастера, а затем и гроссмейстера в 12 лет 7 месяцев и 17 дней – это лишь на 17 дней позже, чем было у рекордно молодого на тот момент гроссмейстера Сергея Карякина.

Впрочем, в одном из интервью ребёнок с невероятной для его возраста рассудительностью отмечал, что раз Магнус Карлсен не является самым молодым гроссмейстером в истории и при этом стал величайшим чемпионом, то ничего страшного! Вообще, удивительный самоконтроль и мудрость с детства были главными плюсами Гукеша. Даже в матче с Дин Лижэнем он после поражений был спокоен: «Ничего, будем бороться дальше!»

Гукеш Доммараджу Фото: fide.com

Ноутбук — главный помощник

Играть в шахматы в Индии – дело уважаемое, престижное и денежное. Отец мальчика оставил врачебную практику и сосредоточил все усилия на карьере своего сына. Мать продолжила работать, но отвечала в семье за физическую подготовку молодого таланта. Гукеш стремительно прогрессировал, впитывая в себя всё лучшее, приезжая, кстати, на турниры и в Россию. Voronezh Open, «Белая ладья» в Сочи, товарищеский матч с юношеской сборной России, возглавляемой Володаром Мурзиным, – это была отличная школа.

Гукеша финансово поддерживала его шахматная школа «Веламмал Видьялайя» (хотя он относился и к академии Ананда), которая предоставила ему спортивного менеджера. Сам юный шахматист отмечал, что с очень раннего возраста пользовался ноутбуком – всегда тщательно готовился к партиям, анализировал творчество соперников. Да, Гукеш – это настоящий гений аналитики и выявления слабых мест в подготовке соперника.

Многие годы с восходящей звездой работал молодой гроссмейстер Вишну Прасанна. Сам Гукеш отмечал, что наставник не только показывал ему сильные ходы, но и научил быть выдержанным, держать удар после поражений.

Быстро добрался до вершины

В 2019 году Гукеш становится одной из самых известных молодых фигур в мире, но уже в 2020-м начинается пандемия – восходящая звезда вынужден много играть в интернете. Накопив силы и знания и дождавшись того момента, когда шахматисты вернулись за доски, Гукеш Доммараджу совершил стремительный взлёт, сначала покорив отметку 2600, а затем и 2700.

На Олимпиаде 2022 года Гукеш стал настоящей сенсацией: выступая за вторую, молодёжную команду Индии, он начал турнир с результатом восемь очков из восьми возможных! Индия-2 обыграла фаворитов из США и в итоге обошла даже основную сборную Индии. Гукеш, Прагнанандха, Нихал, Адхибан и Садвани завоевали на том турнире бронзовые награды. А два года спустя Гукеш выиграл турнир наций уже с в составе главной индийской сборной. Он настоящий лидер команды, его силы буквально удваиваются, когда он бьётся за сборную. Не зря Гукеша на родине любят тысячи болельщиков!

Гукеш Доммараджу добрался до супертурниров. С 2023 года индийский гроссмейстер по рейтингу входит в 20 лучших шахматистов мира, а потом прорвался и в десятку. В апреле 2024 года Гукеш выиграл турнир претендентов в Торонто и завоевал право сыграть матч за корону с Дин Лижэнем. Он всегда учился на своих ошибках. Не получилось с китайским чемпионом в осложнения – будем играть технически! Надо пройти кандидатский турнир без волнений и практически без проигрышей – так и сделаем!

Лидер информационной эпохи

Так чем же он так силён? Почему он лучший в мире?

Если коротко и просто, то Гукеш – настоящий шахматный биоробот современности. Да, он молодой и пока ещё ошибается на фоне сверхнагрузок, но время играет ему на руку, гений Индии может прибавить.

Гукеш Доммараджу Фото: fide.com

Очень важно, что Гукеш Доммараджу умеет блестяще обучаться и впитывать информацию. Он постоянно растёт! В его штаб на матче входили Гжегож Гаевски, Радослав Войташек, Пентала Харикришна, Винсент Каймер, Ян-Кшиштоф Дуда и сам Ананд – каждый внёс в подготовку что-то важное, и похоже, что Гукеш впитал все эти знания, как губка.

Однозначно, что Гукеш – это лидер информационной эпохи, и он будет гениально пользоваться теми плюсами, что даёт ему XXI век.

Пока неясно, войдёт ли Гукеш в сонм великих чемпионов и сумеет ли через пару лет удержать своё звание, не говоря уж о том, может ли он покуситься на лавры величайшего Магнуса Карлсена. Но то, что у Гукеша блестящий потенциал, всенародная поддержка в Индии и прочие бонусы – это точно.

Пока он пятый в мировом рейтинге, и в новом отборочном цикле не сказали последнего слова ни россиянин Ян Непомнящий, ни американцы Фабиано Каруана с Хикару Накамурой, ни рвущийся на первые места молодой индус Арджун Эригайси, но у Гукеша Доммараджу есть время, чтобы хорошенько подготовиться и стать настоящим шахматным лидером мира.