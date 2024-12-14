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Гукеш Доммараджу — новый чемпион мира по шахматам из Индии, кто он такой, биография, победы, как стал чемпионом

Гений информационной эпохи. Почему именно Гукеш стал чемпионом мира по шахматам?
Дмитрий Кряквин
Гукеш Доммараджу — гений информационной эпохи
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Рассказываем историю 18-летнего вундеркинда из Индии.

12 декабря в Сингапуре завершился матч за звание мира по шахматам. После невероятной концовки, вызвавшей даже определённые кривотолки, индийский вундеркинд, 18-летний Гукеш Доммараджу отобрал корону у действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня. Мы знаем, что Гукеш очень сентиментальный юноша – он плакал после выигрыша. И что он верует – за победу он благодарил не только польских секундантов с наставником экс-чемпионом Виши Анандом, но и божественного Кришну. А что известно о чемпионе в шахматном смысле? В чём его исключительность и сила?

Сенсационная решающая партия в матче за титул чемпиона:
Шахматный мир в шоке. Ошибка, мгновенно сделавшая Гукеша новым чемпионом мира
Шахматный мир в шоке. Ошибка, мгновенно сделавшая Гукеша новым чемпионом мира

Начал играть только в семь лет

Гукеш Доммараджу родился 29 мая 2006 года в индийском городе Ченнаи – как раз на родине Ананда, и Вишванатан с ранних лет считал Гукеша своим прямым шахматным наследником, всегда ему покровительствовал.

Мальчик появился на свет в семье врачей: отец – отоларинголог, а мать – микробиолог. Ребёнок научился играть в шахматы сравнительно поздно, в семь лет – это был факультатив в школе. Ещё ничего не предвещало, что это один из самых многообещающих вундеркиндов современности.

Внеклассное занятие вскоре превратилось в страсть. Всего за несколько лет Гукеш последовательно стал победителем первенства Азии, а затем – первенства мира. Выполнил все баллы международного мастера, а затем и гроссмейстера в 12 лет 7 месяцев и 17 дней – это лишь на 17 дней позже, чем было у рекордно молодого на тот момент гроссмейстера Сергея Карякина.

Впрочем, в одном из интервью ребёнок с невероятной для его возраста рассудительностью отмечал, что раз Магнус Карлсен не является самым молодым гроссмейстером в истории и при этом стал величайшим чемпионом, то ничего страшного! Вообще, удивительный самоконтроль и мудрость с детства были главными плюсами Гукеша. Даже в матче с Дин Лижэнем он после поражений был спокоен: «Ничего, будем бороться дальше!»

Гукеш Доммараджу

Гукеш Доммараджу

Фото: fide.com

Ноутбук — главный помощник

Играть в шахматы в Индии – дело уважаемое, престижное и денежное. Отец мальчика оставил врачебную практику и сосредоточил все усилия на карьере своего сына. Мать продолжила работать, но отвечала в семье за физическую подготовку молодого таланта. Гукеш стремительно прогрессировал, впитывая в себя всё лучшее, приезжая, кстати, на турниры и в Россию. Voronezh Open, «Белая ладья» в Сочи, товарищеский матч с юношеской сборной России, возглавляемой Володаром Мурзиным, – это была отличная школа.

Гукеша финансово поддерживала его шахматная школа «Веламмал Видьялайя» (хотя он относился и к академии Ананда), которая предоставила ему спортивного менеджера. Сам юный шахматист отмечал, что с очень раннего возраста пользовался ноутбуком – всегда тщательно готовился к партиям, анализировал творчество соперников. Да, Гукеш – это настоящий гений аналитики и выявления слабых мест в подготовке соперника.

Многие годы с восходящей звездой работал молодой гроссмейстер Вишну Прасанна. Сам Гукеш отмечал, что наставник не только показывал ему сильные ходы, но и научил быть выдержанным, держать удар после поражений.

Быстро добрался до вершины

В 2019 году Гукеш становится одной из самых известных молодых фигур в мире, но уже в 2020-м начинается пандемия – восходящая звезда вынужден много играть в интернете. Накопив силы и знания и дождавшись того момента, когда шахматисты вернулись за доски, Гукеш Доммараджу совершил стремительный взлёт, сначала покорив отметку 2600, а затем и 2700.

Кстати, а куда пропал Магнус Карлсен?
Магнус Карлсен снова не играет за чемпионский титул. Чем же занят лучший шахматист мира?
Магнус Карлсен снова не играет за чемпионский титул. Чем же занят лучший шахматист мира?

На Олимпиаде 2022 года Гукеш стал настоящей сенсацией: выступая за вторую, молодёжную команду Индии, он начал турнир с результатом восемь очков из восьми возможных! Индия-2 обыграла фаворитов из США и в итоге обошла даже основную сборную Индии. Гукеш, Прагнанандха, Нихал, Адхибан и Садвани завоевали на том турнире бронзовые награды. А два года спустя Гукеш выиграл турнир наций уже с в составе главной индийской сборной. Он настоящий лидер команды, его силы буквально удваиваются, когда он бьётся за сборную. Не зря Гукеша на родине любят тысячи болельщиков!

Гукеш Доммараджу добрался до супертурниров. С 2023 года индийский гроссмейстер по рейтингу входит в 20 лучших шахматистов мира, а потом прорвался и в десятку. В апреле 2024 года Гукеш выиграл турнир претендентов в Торонто и завоевал право сыграть матч за корону с Дин Лижэнем. Он всегда учился на своих ошибках. Не получилось с китайским чемпионом в осложнения – будем играть технически! Надо пройти кандидатский турнир без волнений и практически без проигрышей – так и сделаем!

Лидер информационной эпохи

Так чем же он так силён? Почему он лучший в мире?

Если коротко и просто, то Гукеш – настоящий шахматный биоробот современности. Да, он молодой и пока ещё ошибается на фоне сверхнагрузок, но время играет ему на руку, гений Индии может прибавить.

Гукеш Доммараджу

Гукеш Доммараджу

Фото: fide.com

Очень важно, что Гукеш Доммараджу умеет блестяще обучаться и впитывать информацию. Он постоянно растёт! В его штаб на матче входили Гжегож Гаевски, Радослав Войташек, Пентала Харикришна, Винсент Каймер, Ян-Кшиштоф Дуда и сам Ананд – каждый внёс в подготовку что-то важное, и похоже, что Гукеш впитал все эти знания, как губка.

Однозначно, что Гукеш – это лидер информационной эпохи, и он будет гениально пользоваться теми плюсами, что даёт ему XXI век.

Пока неясно, войдёт ли Гукеш в сонм великих чемпионов и сумеет ли через пару лет удержать своё звание, не говоря уж о том, может ли он покуситься на лавры величайшего Магнуса Карлсена. Но то, что у Гукеша блестящий потенциал, всенародная поддержка в Индии и прочие бонусы – это точно.

Пока он пятый в мировом рейтинге, и в новом отборочном цикле не сказали последнего слова ни россиянин Ян Непомнящий, ни американцы Фабиано Каруана с Хикару Накамурой, ни рвущийся на первые места молодой индус Арджун Эригайси, но у Гукеша Доммараджу есть время, чтобы хорошенько подготовиться и стать настоящим шахматным лидером мира.

Что говорят в мире о победе Гукеша?
«Конец шахмат, какими мы их знаем». Как мир отреагировал на историческую победу Гукеша
«Конец шахмат, какими мы их знаем». Как мир отреагировал на историческую победу Гукеша
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