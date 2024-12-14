Россиянин красиво размотал американца в финале ЧМ-2024. Впереди — битва с самим Маршаном!

Россия взяла четвёртое золото на ЧМ в Будапеште! Илья Бородин одержал уж очень красивую победу на дистанции 400 м комплексом. Наш парень весь заплыв бился с бронзовым призёром Олимпиады Карсоном Фостером, но на последних метрах включил сумасшедшую скорость и размотал американца. Илья – настоящий боец!

21-летний Илья Бородин уже давно входит в обойму сборной России. Будучи юниором, пловец даже поехал на Олимпиаду в Токио. Вот только выступить в столице Японии у россиянина не вышло. Перед началом Игр Илья сдал положительный тест на коронавирус и всю Олимпиаду просидел на карантине.

Но тогда это не выглядело трагедией, ведь у молодого спортсмена вся карьера впереди. На ЧМ на короткой воде в Абу-Даби в 2021 году Бородин взял серебро на 400 м комплексом. А что было потом, мы все с вами прекрасно знаем.

Прогрессировать дальше Илье пришлось уже внутри страны. Будучи сильнейшим в комплексе, Бородин спокойно побеждал на одном турнире за другим. А в это время на мировом уровне появилась новая звезда – Леон Маршан. Француз стал настоящим королём плавания, выиграв три золота на Олимпиаде в Париже.

Наш парень в ноябре этого года на ЧР в Санкт-Петербурге выдал лучший результат сезона в мире на 400 м комплексом, превзойдя результат самого Маршана. Тогда уже было известно, что наши пловцы поедут на ЧМ, поэтому появилась надежда: россиянин может зарубиться с французом.

Вот только этому не суждено было случиться. В конце ноября Леон снялся с турнира в Будапеште, объяснив всё усталостью от тяжёлого сезона. Тем не менее даже снятие лидера сыграло на руку Бородину. Если до этого Илья только гипотетически мог побороться за золото, теперь он был главным претендентом на награду высшей пробы.

ЧМ в Будапеште начался для Бородина не слишком удачно. На 200 м комплексом у россиянина не особо вышло. В финале он стал только шестым. Из-за этого возникли опасения по поводу выступления Ильи на 400 м комплексом, но наш парень снял многие вопросы ещё в квалификации. Бородин прошёл в финал с лучшим временем.

А в решающем заплыве россиянина ждало рубилово. С первых метров он включился в жёсткую борьбу с Карсоном Фостером. Американец рванул на первой части дистанции, так что Бородину пришлось быть в роли догоняющего. Но на второй 200-метровке всё изменилось. Фостер начал терять скорость, а Илья – наоборот, прибавлять. Наш парень быстро сравнялся с Карсоном, а потом и вовсе вышел вперёд. Американец пытался догнать россиянина, и у него почти получилось. Бородин финишировал первым, Фостер – в 0,02 секунды от него.

Увидев итоговое время, Илья победно вскинул руки и выплеснул все эмоции, накопившиеся внутри. Бородин в свой 21 год прошёл долгий и непростой путь, чтобы наконец-то стать чемпионом мира. Да, случилось это в отсутствие Леона Маршана, но, кажется, битвы с французом теперь будет ждать весь мир.