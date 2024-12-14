Россияне героически отбили золото в эстафете у США. Наша сборная разрывает на ЧМ-2024!

У наших нейтральных атлетов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште уже пять золотых наград.

Медальный поход на Будапешт у российских пловцов продолжается!

В пятый день турнира победный порыв Ильи Бородина поддержал пока что наш главный герой на ЧМ-2024 в Будапеште – Мирон Лифинцев. 18-летний гений из Выборга забрал уже четвёртое золото на турнире.

К двум личным наградам на дистанциях 50 и 100 м на спине и одной эстафете Лифинцев добавляет и вторую командную гонку. Вместе с Ариной Сурковой, Кириллом Пригодой и Дарьей Клепиковой Мирон в эту субботу стал победителем в комбинированной микст-эстафете 4х100 м.

Мирон явно в огне. Он отлично подвёлся к текущему турниру и явно поймал в столице Венгрии нужный настрой. Которым заряжает не только себя, но и всю сборную. В комбинированной эстафете 4х100 м наша сборная откровенно не считалась фаворитом. Недаром в финал мы пробились только с седьмым результатом. Главным шансом виделся стартовый спурт от Лифинцева, а дальше его партнёры должны были не упустить преимущество от Мирона и удержаться хотя бы в тройке. Но реальность оказалась куда интереснее! Лифинцев не просто провёл практически идеальную личную сотку. Так ещё и партнёры по сборной проплыли практически по личным рекордам.

Отличный этап выдал Кирилл Пригода. Такой скорости ему, вероятно, не хватило накануне в личном финале, когда ещё один представитель Санкт-Петербурга обидным образом остался только с серебром.

Кирилл Пригода Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Не отстала и Арина Суркова – она на равных боролась с сильнейшими американками и канадками. Дарье Клепиковой, которой доверили финишировать, приходилось явно непросто, однако девушка из последних сил старалась не упустить первое место. Признаемся, на последнем бассейне было тревожно – сборная США накатывала, и даже на первый взгляд показалось что именно американцы заберут золото касанием. Однако 19-летняя Дарья не растерялась и вытащила для сборной «нейтральных атлетов Б» пятое общекомандное золото. Кто бы мог подумать, что наше возвращение на международную арену получится столь триумфальным!

Единственное, как это часто бывает с эстафетами, после победы вновь пришлось волноваться. Судьи долго не вывешивали итоговый протокол соревнований и тщательно просматривали повторы. Крайне важно, чтобы смена пловца происходила вовремя – никто не должен прыгать в бассейн хотя бы на доли секунды раньше, чем коснётся своей финишной точки предыдущий член команды. Конечно, в плавании всё не настолько тонко, как в лёгкой атлетике, где нюансы с правильной передачей эстафетной палочки порой становятся важнее даже, чем сам забег, однако прецедентов, когда уже после завершения заплыва победившую команду дисквалифицируют, достаточно.

Но, к счастью, на этот раз обошлось, и вся наша четвёрка триумфально отправилась на победное представление. Пусть организаторам будет даже немножко стыдно, что ведущему из-за глупого запрета на общение уже в пятый раз приходится молчать рядом с российскими пловцами.

Так или иначе, выступаем на ЧМ-2024 мы явно лучше, чем планировали. Идём в медальном зачёте вторыми сразу после Соединённых Штатов Америки с пятью золотыми и тремя серебряными наградами. И ведь в последний день турнира наверняка с пустыми руками не останемся.