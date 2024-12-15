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Расписание шестого дня ЧМ по плаванию 2024 в Будапеште, 15 декабря 2024

Станет ли Мирон Лифинцев пятикратным чемпионом мира? Следим за последним днём ЧМ! LIVE
Батраз Томаев Михаил Чесалин
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Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Арина Суркова
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На какой ноте закончится турнир в Будапеште?

Сегодня, 15 декабря, в Будапеште, Венгрия, завершится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.

Календарь ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде

В венгерском бассейне будут разыграны последние 10 комплектов наград. На старт готовятся выйти Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Роман Акимов, Александр Щеголев, Милана Степанова, Алексей Ткачёв, Дмитрий Савенко, Арина Суркова, Егор Корнев и Кирилл Пригода. Также пройдут предварительные заплывы в мужской и женской эстафетах 4х100 м комплексом.

Пятое золото мирового чемпионата на короткой воде может завоевать 18-летняя звезда Мирон Лифинцев. Для этого российским пловцам нужно постараться выйти в решающую стадию как раз в командной дисциплине.

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Live Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию заключительного дня чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Программа дня стандартна: утром — квалификационные заплывы, вечером — финалы.

Российских болельщиков мучают два вопроса:

  • Заберёт ли Кирилл Пригода личное золото в финале на 50 м брассом?
  • Станет ли Мирон Лифинцев пятикратным чемпионом мира, выиграв эстафету?
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