Станет ли Мирон Лифинцев пятикратным чемпионом мира? Следим за последним днём ЧМ! LIVE

Сегодня, 15 декабря, в Будапеште, Венгрия, завершится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях такого уровня впервые после отстранения от международных стартов принимают участие 27 российских пловцов.
В венгерском бассейне будут разыграны последние 10 комплектов наград. На старт готовятся выйти Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Роман Акимов, Александр Щеголев, Милана Степанова, Алексей Ткачёв, Дмитрий Савенко, Арина Суркова, Егор Корнев и Кирилл Пригода. Также пройдут предварительные заплывы в мужской и женской эстафетах 4х100 м комплексом.
Пятое золото мирового чемпионата на короткой воде может завоевать 18-летняя звезда Мирон Лифинцев. Для этого российским пловцам нужно постараться выйти в решающую стадию как раз в командной дисциплине.
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Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию заключительного дня чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Программа дня стандартна: утром — квалификационные заплывы, вечером — финалы.
Российских болельщиков мучают два вопроса:
- Заберёт ли Кирилл Пригода личное золото в финале на 50 м брассом?
- Станет ли Мирон Лифинцев пятикратным чемпионом мира, выиграв эстафету?