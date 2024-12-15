«Золотая» точка России на ЧМ-2024. Наши выиграли последний финал с мировым рекордом!

Россия мощно хлопнула дверью под конец чемпионата мира – 2024 по плаванию в Будапеште! Наши парни в эстафете 4х100 м комплексом одержали какую-то сумасшедшую победу с мировым рекордом. В заключительном заплыве ЧМ россияне поставили красивую точку, доказав, что не зря вернулись на международные старты в нейтральном статусе.

Эстафета 4х100 м комплексом была нашей последней надеждой на медаль, ведь именно эта дисциплина закрывала ЧМ в Будапеште. Утром россияне (Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Дмитрий Жаворонков) прошли в финал со вторым результатом.

На решающий заплыв же наша команда выставила настоящую дрим-тим: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев.

Первый этап на спине Лифинцев прошёл не слишком удачно. Видимо, наш главный герой устал под конец ЧМ. Мирон коснулся бортика лишь четвёртым.

Медальные перспективы могли бы стать туманными, если бы второй этап плыл не Кирилл Пригода. Брассист на этом ЧМ взял три серебра в личных заплывах, что явно его самого не радовало. К эстафете Кирилл зарядился настоящей спортивной злостью и просто разорвал соперников на втором этапе. Россиянин привёз ближайшим преследователям – американцам – целый корпус!

На третьем и четвёртом этапах предстояло только удержать отрыв. Минаков шикарно справился с этой задачей. Со своим прекрасным баттерфляем Андрей не дал сильнейшим американцам серьёзно приблизиться к нам.

Перед заключительным этапом стала ясно – наши парни идут на мировой рекорд. Так что было совершенно неудивительно, что Егор Корнев постарался выдать свой максимум. Хоть американцы и итальянцы сокращали разрыв, россиянин героически продолжал бороться и лететь вперёд.

Итог – блестящая победа с мировым рекордом!

Увидев секунды, Минаков, Пригода и Лифинцев сразу начали кричать от радости и обниматься. А ещё – помогали Корневу, отдавшему все силы, прийти в себя. Даже на церемонии награждения Егору явно было не слишком хорошо, вот насколько наш парень бился за команду!

Россияне преодолели дистанцию за 3.18,68, превзойдя на 0,3 секунды достижение сборной Австралии, которое держалось с ЧМ-2022.

Это была уж очень красивая концовка ЧМ в Будапеште. В общем зачёте Россия, формально – «Нейтральные атлеты B», заняла второе место с 10 медалями: шестью золотыми и четырьмя серебряными. Наша команда уступила лишь космическим американцам, завоевавшим 39 наград (18 – 13 – 8).

Своим невероятным выступлением россияне доказали, что, несмотря на три года вынужденной дисквалификации, мы всё ещё сильны, а результатами, пусть и в нейтральном статусе, по-настоящему можно гордиться.