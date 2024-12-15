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Главный итог чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде — счастье от выступления России

Российские пловцы подарили болельщикам ощущение счастья. Как же давно этого не было!
Михаил Чесалин
Российские пловцы подарили болельщикам счастье
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На чемпионате мира — 2024 по плаванию наши ребята сделали большой шаг на пути к полноценному возвращению России в мировой спорт.

Российские пловцы завершили своё выступление на чемпионате мира – 2024 на короткой воде. За шесть соревновательных дней они завоевали шесть золотых медалей. Причём последнюю добыли просто фантастически: обошли американцев в заключительном финале турнира с мировым рекордом!

Восхитительная победа сборной России:
Золотая точка России на ЧМ-2024. Наши выиграли последний финал с мировым рекордом!
Золотая точка России на ЧМ-2024. Наши выиграли последний финал с мировым рекордом!

Здесь стоит сделать несколько оговорок. Во-первых, короткая вода – это менее престижно, чем 50-метровый олимпийский бассейн. Во-вторых, на календаре ещё олимпийский 2024 год, и некоторые звёзды в Будапешт не приехали, потому что отдыхают после Игр в Париже – тот же Леон Маршан, например.

С другой стороны, россияне не подводились к чемпионату мира. Для них приглашение свалилось как снег на голову. И та же Евгения Чикунова была далеко не в той форме, в которой способна крушить мировые рекорды. Поэтому никаких скидок для россиян на ЧМ-2024 мы не делаем.

Медальный зачёт ЧМ-2024. Россия – очень высоко!

И со всеми этими оговорками яркий заключительный финал турнира подарил болельщикам ощущение реального счастья, которого не было давно. Наши победили! Да как! Обошли сборную США! Мировой рекорд установили!

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 21:28 МСК
Окончено
1
Россия
2
США
3
Италия

Да, и в эпоху санкций наш спорт в международном смысле кое-как живёт. Выступают на мировой арене борцы, бойцы, шахматисты. Кое-где в Европе играют наши футболисты. Есть Овечкин и его товарищи по ремеслу в НХЛ. Разумеется, теннисисты, которые никуда и никогда не пропадали.

Но такой яркой борьбы за флаг, причём не тот нейтральный, что на экране, а тот, что в сердце у каждого болельщика, мы не видели с весны 2022-го.

Международная федерация водных видов спорта решилась на смелый шаг, пустив россиян не только в личные дисциплины, но и в эстафеты. А когда плывёт команда, все понимают, что это никакие не «Нейтральные атлеты Б», а просто русские парни. Даже если ведущий из-за наложенных ограничений с ними не разговаривает, а наш триколор не поднимается под сводами.

Многие скажут, что без флага – это всё равно не то. И будут правы. Флаг, гимн, право слова после побед и прочие атрибуты необходимо возвращать.

Однако мы-то и сейчас знаем, что это наши ребята бьют мировые рекорды. И соперники это прекрасно знают. А чем чаще мы будем выступать и побеждать, тем быстрее удастся и флаг вернуть. Была бы на то политическая воля.

А пока радуемся и поздравляем наших пловцов.

Это широкий шаг на пути возвращения России в большой мировой спорт.

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