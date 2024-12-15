На чемпионате мира — 2024 по плаванию наши ребята сделали большой шаг на пути к полноценному возвращению России в мировой спорт.

Российские пловцы подарили болельщикам ощущение счастья. Как же давно этого не было!

Российские пловцы завершили своё выступление на чемпионате мира – 2024 на короткой воде. За шесть соревновательных дней они завоевали шесть золотых медалей. Причём последнюю добыли просто фантастически: обошли американцев в заключительном финале турнира с мировым рекордом!

Здесь стоит сделать несколько оговорок. Во-первых, короткая вода – это менее престижно, чем 50-метровый олимпийский бассейн. Во-вторых, на календаре ещё олимпийский 2024 год, и некоторые звёзды в Будапешт не приехали, потому что отдыхают после Игр в Париже – тот же Леон Маршан, например.

С другой стороны, россияне не подводились к чемпионату мира. Для них приглашение свалилось как снег на голову. И та же Евгения Чикунова была далеко не в той форме, в которой способна крушить мировые рекорды. Поэтому никаких скидок для россиян на ЧМ-2024 мы не делаем.

И со всеми этими оговорками яркий заключительный финал турнира подарил болельщикам ощущение реального счастья, которого не было давно. Наши победили! Да как! Обошли сборную США! Мировой рекорд установили!

Да, и в эпоху санкций наш спорт в международном смысле кое-как живёт. Выступают на мировой арене борцы, бойцы, шахматисты. Кое-где в Европе играют наши футболисты. Есть Овечкин и его товарищи по ремеслу в НХЛ. Разумеется, теннисисты, которые никуда и никогда не пропадали.

Но такой яркой борьбы за флаг, причём не тот нейтральный, что на экране, а тот, что в сердце у каждого болельщика, мы не видели с весны 2022-го.

Международная федерация водных видов спорта решилась на смелый шаг, пустив россиян не только в личные дисциплины, но и в эстафеты. А когда плывёт команда, все понимают, что это никакие не «Нейтральные атлеты Б», а просто русские парни. Даже если ведущий из-за наложенных ограничений с ними не разговаривает, а наш триколор не поднимается под сводами.

Многие скажут, что без флага – это всё равно не то. И будут правы. Флаг, гимн, право слова после побед и прочие атрибуты необходимо возвращать.

Однако мы-то и сейчас знаем, что это наши ребята бьют мировые рекорды. И соперники это прекрасно знают. А чем чаще мы будем выступать и побеждать, тем быстрее удастся и флаг вернуть. Была бы на то политическая воля.

А пока радуемся и поздравляем наших пловцов.

Это широкий шаг на пути возвращения России в большой мировой спорт.