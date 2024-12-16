Чемпионат мира по плаванию открыл России новых звёзд спорта. Запомните эти 5 имён!

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште стал чуть ли не первым крупным международным стартом для нашего спорта с весны 2022-го. Несмотря на все условности с нейтральным статусом, российская команда отправилась в Венгрию в полноценном составе – наши спортсмены были представлены почти во всех дисциплинах, включая эстафеты.

Для целого поколения российских пловцов турнир стал уникальной возможностью заявить о себе и своих спортивных претензиях на весь мир.

При всех нюансах эпохи изоляции смена поколений в сборной прошла весьма уверенно. Будапешт-2024 открыл для нас целый ряд имён, с которыми будут связаны наши надежды на ближайшее олимпийское четырёхлетие.

Мирон Лифинцев

Сомнений в том, кого назвать главным открытием чемпионата мира, не может быть ни у кого. Причём Лифинцев – лучший не только в составе российской сборной. По количеству медалей высшей пробы Мирона опережает только американка Гретчен Уолш, показавшая в Венгрии что-то невероятное. Однако при всём восхищении 21-летней представительницей США она приезжала на ЧМ уже в статусе олимпийской чемпионки Парижа, пусть и в эстафете. Лифинцев же ехал в статусе 18-летнего юниора, про которого знали только плотно погружённые в плавательные дела люди. Причём даже самые опытные эксперты не могли себе представить, что Мирон уедет домой сразу с пятью золотыми медалями! Скромно и аккуратно говорили о серебре или бронзе на одной из личных дистанций, а также о вероятном успехе в эстафете.

Реальность оказалась куда интереснее. Нужно поднимать архивы, но беглый поиск говорит о том, что Лифинцев выдал едва ли не лучший старт международной карьеры среди российских пловцов. Как минимум – в XXI веке. В первый же день Мирон стал двукратным чемпионом мира, добавив к личной сотне смешанную комбинированную эстафету. Затем была победа на 50-метровке, и успехи в составе смешанной эстафеты 4х50 м и «королевской» мужской эстафеты 4х100 м. Россия поехала в Будапешт без двух главных наших звезд в плавании на спине, если не главных звёзд в целом – Климента Колесникова и Евгения Рылова. Но Лифинцев сделал всё, чтобы у нас не было повода вспоминать героев Олимпиады в Токио. Ведь на наших глазах появился тот, кто должен стать героем в Лос-Анджелесе в 2028-м.

Илья Бородин

История Бородина немного отличается от Лифинцева. Илья уже был чемпионом Европы на своей коронной дистанции 400 м комплексом, а в Будапешт ехал с лучшим результатом сезона в мире. Между прочим, виртуально Бородин обходил даже самого Леона Маршана!

Но одно дело – иметь теоретический потенциал. Совсем другое – реализовать его на практике. Илья подошёл к турниру в отличной форме и доказал свой высокий уровень. Пусть Маршан до ЧМ на короткой воде в этот раз и не доехал, уже сейчас можно смело сказать – у француза появился мощный соперник. И как же здорово, что им стал 21-летний парень из Брянска!

Илья Бородин Фото: David Balogh/Getty Images

Илью мы ждали ещё на Олимпиаде в Токио в 2021. Но тогда большому спортивному дебюту помешал коронавирус – Бородин сдал положительный тест незадолго до вылета в Японию. Затем был ЧМ в Абу-Даби, где Илья хоть и уступил опытному японцу Даие Сэто, однако дал понять, что в плавательном мире появился ещё один серьёзный игрок. Кто знает, как могла бы развиваться карьера Бородина в альтернативной вселенной без изоляции российского спорта, ведь дисциплина Ильи, как никакая другая, требует постоянного чувства соперничества. А специалистов, способных плыть 400 м комплексом на тех скоростях, на которых плывёт Бородин, в мире единицы. Вот и вышло так, что последние два года он провёл без должного спарринга. Поэтому, даже несмотря на отличные секунды по ходу сезона, у многих возникали сомнения насчёт того, как Илья справится с давлением большого старта. И как же красиво он их все развеял! Теперь все мысли болельщиков только о чемпионате мира в Сингапуре и первой очной встрече Бородина с Маршаном.

Андрей Минаков

Про Минакова в плавательной среде тоже известно было достаточно давно. Андрей показывал отличные секунды в редком не только для России, но и в целом для Европы стиле баттерфляй, который традиционно забирают американцы. И тут появился юниор, легко выплывающий сотню из 51 секунды, а затем едва не обошедший самого Калеба Дрессела.

Чтобы прогрессировать, Минаков поехал тренироваться в США, где, впрочем, не смог добиться внушительного прироста результатов. И в 2023-м Андрей решил повернуть свою жизнь вспять ещё раз. Вернулся в Россию, поменял регион приписки – с недавних пор Минаков представляет Республику Татарстан и даже выходит на заплывы в майке хоккейного «Ак Барса».

Карсон Фостер (США), Илья Бородин (Россия) и Альберто Раццетти (Италия) Фото: Andrea Masini/Getty Images

Чемпионат мира в Будапеште должен был показать, чего стоит Андрей сейчас. Либо перед нами новый Евгений Коротышкин, либо Минаков не более чем яркая вспышка. Стоит сказать, что у пловца получилось далеко не всё. Четвёртое и шестое места – явно не тот результат, на который рассчитывал Андрей, но главное, что чувство скорости он не утратил и технику за это время не растерял. А в последний день чемпионата выдал отличную сотню в комбинированной эстафете, хотя бы частично перекрыв тем самым неудачи на личных дистанциях. За Минаковым точно стоит следить. Он выбрал одну из самых престижных, но вместе с тем и конкурентных дисциплин мужского плавания, так что скучно на его заплывах никогда не будет.

Дарья Клепикова и Дарья Трофимова

Две 19-летние Дарьи, одна из Воронежа, другая из Новосибирска, стали тем самым X-фактором, который позволил российской сборной рассчитывать на медали в смешанных эстафетах. Все изначально понимали, что у нас отличный мужской состав с претензиями на золото. Однако по девушкам такой уверенности не было. Особенно на фоне монструозных составов у США и Канады — наши дебютантки крупных международных стартов смотрелись как явные аутсайдеры. Но как бы не так! Девушки в Будапеште показали отличные секунды, побеждая по раскладке именитых американок. И пусть в личных дисциплинах им ещё есть куда прибавлять, как надежные эстафетные единицы они себя проявили сполна на первом же чемпионате мира.

В женской сборной основные надежды обычно связаны с Евгенией Чикуновой и Марией Каменевой. Однако Евгения хоть и доехала до Будапешта, но выступала после болезни и показала явно не всё, на что способна. Мария же сезон на короткой воде пропускает, однако даже в отсутствие нашей рекордсменки Европы совсем одиноко спринтерские дистанции вольным стилем смотреться не будут. Времени до следующей Олимпиады прилично, и если Клепикова с Трофимовой продолжат развиваться в том же темпе, то кто знает, чего они смогут достичь в Лос-Анжелесе? В конце концов, и Гретчен Уолш до недавних пор воспринимали скорее как эстафетного бойца, а она в 21 год установила сразу восемь мировых рекордов. Чем не пример для наших девушек?