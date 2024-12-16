Гретчен Уолш переписывала историю снова и снова. И, кстати, неплохо заработала на этом.

Американка установила 11 мировых рекордов на ЧМ-2024 по плаванию. Что за сумасшествие?!

Чемпионат мира – 2024 по плаванию на короткой воде закончился. И его безоговорочно главной звездой по праву может считаться Гретчен Уолш. В Будапеште ей просто не было равных. Американка не сходила с пьедестала почёта, причём раз за разом переписывая мировые рекорды!

Сколько у неё вообще рекордов?

Гретчен Уолш побила в бассейне Будапешта девять мировых рекордов в личных видах и ещё два — в эстафетах! Вы только посмотрите на скорость, с которой спортсменка переписывала историю на ЧМ. Настоящий фурор произошёл в пятницу 13-го, когда Уолш установила сразу три мировых.

50 м баттерфляем – 24,02 в предварительном заплыве (10 декабря);

50 м баттерфляем – 23,94 в полуфинале (10 декабря);

100 м баттерфляем – 53,24 в предварительном заплыве (13 декабря);

100 м баттерфляем – 52,87 в полуфинале (13 декабря);

100 м баттерфляем – 52,71 в финале (14 декабря);

50 м вольным стилем – 22,87 в полуфинале (14 декабря);

50 м вольным стилем – 22,83 в полуфинале (15 декабря);

100 м комплексом – 55,71 в финале (12 декабря);

100 м комплексом – 55,11 в финале (13 декабря).

Но и этого ей было мало. Гретчен также стала автором четырёх рекордов чемпионатов. На 50 и 100 м кролем и на 100 м комплексом.

Мировые рекорды Уолш начала бить задолго до ЧМ-2024: Американка Гретчен Уолш установила мировой рекорд в плавании на 100 метров баттерфляем

Она же выиграла семь золотых наград, если считать и командные дисциплины. Ничего другого ей и не хотелось. Уолш – максималист.

«Для меня важны все мельчайшие детали, время, структура заплыва. Мне просто нравится подгонять себя, особенно на последних 25 метрах. Горжусь собой за то, что остаюсь последовательной и заставляю себя достигать предела своих же возможностей», – приводит слова Уолш World Aquatics.

«Деньги – отличный стимул»

А уж сколько денег она заработала за эти достижения!

За каждый мировой рекорд американке вручали чек на $ 25 тыс. Получается, что Уолш на одних только личных мировых рекордах заработала $ 275 тыс.

Гретчен Уолш с золотом Фото: David Balogh/Getty Images

Добавим к этому ещё суммы за рекорды в эстафетах и получится что-то около $ 290 тыс. Ну или почти 30 млн рублей по текущему курсу. Эта сумма эквивалентна той, которую мог бы получить российский спортсмен за восемь золотых медалей на одних Олимпийских играх от государства.

«Я очень рада, что World Aquatics нас поддерживают, помогая пловцам воплощать свои мечты… Мы можем по-разному к этому относиться, но призовые деньги — отличный стимул для того, чтобы спортсмены готовились ещё лучше. Спорт развивается, и я рада быть частью этого развития», – приводит слова Уолш международная федерация.

2024 год – сумасшедший для Уолш

В этом году Гретчен Уолш одним мировым чемпионатом не ограничилась. Не будем забывать, что главный в её карьере триумф случился ещё летом.

На Олимпийских играх в Париже американка выиграла две золотые медали, став первой в женской комплексной эстафете 4х100 м и в смешанной комплексной эстафете 4х100 м. Есть у неё для разнообразия и две серебряные награды: на 100-метровке баттерфляем и в эстафете 4х100 м кролем.

И это всё в 21 год. Какие же космические результаты у американки!