Лэй Пэйфань неожиданно забрал трофей Стивена Хендри. А ведь ещё год назад он не был профессионалом!

Китаец сотворил сенсацию в снукере. В XXI веке таких слабых чемпионов ещё не было!

Вы вряд ли слышали имя Лэй Пэйфаня до начала декабря 2024 года. Молодой китайский снукерист сотворил настоящую сенсацию на Scottish Open. 21-летний парень забрал главный трофей, став самым низкорейтинговым победителем за последний 31 год. Что более удивительно, Пэйфань по ходу турнира обыграл двух чемпионов мира и взял четыре десайдера подряд! А ведь ещё год назад Лэй даже не считался профессионалом…

Стальные нервы

Лэй Пэйфань выступает в турнирах WST с 2019 года. Благодаря победам на Q School юному китайцу удавалось сохранять путёвку в тур вплоть до весны 2023 года. Тогда из-за неудачных выступлений Пэйфань потерял статус профессионала.

Вернуться в тур ему удалось лишь спустя год. Ему помогла победа на Asia Pacific Open Snooker Championship 2024 в марте этого года. Тем не менее возвращение не получилось триумфальным. В этом сезоне Лэй вылетал либо в квалификациях, либо в первых раундах турниров. Лучшим результатом китайца было участие в 1/8 финала в Northern Ireland Open.

Всё неожиданно изменилось на Scottish Open. Свой путь в турнире 21-летний снукерист начал с квалификации. В первом раунде Лэй с трудом обыграл Хейдона Пинхи (4:3), а во втором с лёгкостью разобрался с Домиником Дейлом (4:1).

Первая сенсация случилась в третьем раунде. Пэйфань неожиданно просто разобрался с 26-м номером рейтинга Хоссейном Вафаеем (4:1). Эта победа позволила 84-му номеру рейтинга выйти в 1/16 финала.

Но на этом чудеса не закончились. Лэй начал обыгрывать одного соперника за другим. Сначала жертвой китайца пал экс-чемпион мира Шон Мёрфи (4:3), потом – ещё один бывший обладатель титула Стюарт Бинэм (4:3). Оба раза китаец выгрызал победу буквально в последнем фрейме!

Так каким-то волшебным образом Пэйфань оказался в четвертьфинале, превзойдя свой лучший результат в карьере. Казалось, на этом-то прыть Лэя и закончится, но парень продолжал всех разносить. В четвертьфинале он обыграл победителя Shoot-Out Тома Форда (5:4). И опять всё решилось на последнем фрейме!

В полуфинале бодрого Пэйфаня должен был остановить Марк Аллен. У североирландца это даже почти получилось. Пистолет вёл со счётом 5:2, но Лэю удалось отыграться и одержать победу – 6:5. Это оказалось настоящим шоком, ведь китаец сумел взять четвёртый десайдер подряд!

Настоящее везение

За титул Лэй должен был бороться с У Изцэ, своим товарищем по сборной Китая. Решающий матч двух 21-летних снукеристов стал первым в истории финалом, в котором сыграли два спортсмена, родившихся в XXI веке. Кроме того, эта битва за титул стала «самой молодой» с 1998 года. Тогда в финале Welsh Open встретились 19-летний Пол Хантер и 22-летний Джон Хиггинс.

Фаворитом решающего матча в Эдинбурге выглядел Изцэ. В отличие от Лэя, У уже имел опыт игры в финале. Изцэ бился в матче за титул на English Open – 2024 с Нилом Робертсоном (7:9).

Вот только У не оправдал статус фаворита, допустив непростительное количество ошибок. Лэй же умело пользовался оплошностями соперника, смело забрав первые четыре фрейма (4:0). Но долго сохранять концентрацию у Пэйфаня не вышло, он позволил Изцэ отыграться в дневной сессии (5:3).

Вечером У попытался продолжить свою серию, но Лэй вовремя остановил друга (5:4). Оба соперника допускали много ошибок в оставшихся фреймах, но в итоге удача оказалась на стороне Пэйфаня (9:5).

Победа Лэя вышла, мягко говоря, неожиданной. Даже новоиспечённый чемпион сам пребывал в шоке от того, что сделал.

«Мне очень, очень повезло. Цель, которую я поставил себе на этой неделе, — попасть в 1/8 финала, потому что эта стадия была моим предыдущим лучшим результатом. В будущем У обязательно получит чемпионский титул. Все усилия, которые я приложил на этой неделе, полностью оправдали себя. Прошлый год был для меня действительно трудным, потому что я выпал из тура, и только в этом году я вернулся. Это очень много значит. Я продолжу прилагать усилия, и всё будет хорошо», — сказал Пэйфань после победы Eurosport.

Лэй стал самым низкорейтинговым победителем рейтингового турнира с 1993 года. Тогда титул Asian Open забрал Дэйв Гарольд, занимавший 93-ю строчку рейтинга.

Благодаря своей победе Пэйфань заработал £ 100 тыс., поднялся на 43-е место в рейтинге и даже получил приглашение на Champion of Champions в следующем году! Кажется, эта неделя выдалась для китайца лучшей в карьере. Будет ли когда-то лучше? Всё зависит от самого Лэя.