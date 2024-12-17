Феерия Лифинцева, триумф Лысенко и драма Петрова: прорывы 2024 года в российском спорте

Несмотря на санкции, наши спортсмены блистали в самых разных видах спорта. Кто был самым ярким, решаете только вы!

Насыщенный большим спортом 2024 год завершается. «Чемпионат» решил подвести его итоги, выбрав спортсменов, которые удивили и обрадовали болельщиков, совершив настоящий спортивный рывок вперёд.

Ярких выступлений было немало. Но теперь дело за вами – нужно решить, кто же из спортсменов больше остальных достоин победы в номинации «Прорыв года» среди представителей олимпийских видов спорта. После этого выйдет общий рейтинг «Прорыв в российском спорте 2024 года».

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Спортсмены распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.

Рейтинг: прорыв 2024 года в олимпийских видах спорта Фото: David Balogh/Getty Images 1 место Мирон Лифинцев, плавание Одной из главных сенсаций 2024 года во всём российском спорте стал 18-летний Мирон Лифинцев. Летом уходящего года на чемпионате России спинист установил новый мировой рекорд среди юниоров на 100-метровке — 52,34. А на первом серьёзном международном старте в карьере с ходу взял пять (!) золотых наград. На ЧМ-2024 он победил на дистанциях 50 и 100 м, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4х100 м, а также в мужской комбинированной эстафете 4х100 м. Ну красавец же! Фото: РИА Новости 2 место Илья Бородин, плавание 21-летнего российского пловца уже сравнивают с выдающимся Леоном Маршаном и прочат соперничество с ним на долгие годы вперёд. Россиянин из-за положительного теста на COVID-19 пропустил ОИ-2021, а на следующую Олимпиаду не смог поехать из-за наложенных на Россию санкций. Но в 2024-м Бородин всё же пошумел, став в Будапеште чемпионом мира на дистанции 400 м комплексом. Там он опередил бронзового призёра Олимпиады американца Карсона Фостера. Фото: UCI Track Champions League 3 место Алина Лысенко, велоспорт В октябре 2024-го на чемпионате России Алина в гите на 500 м поехала быстрее, чем рекордсменка мира Кристина Фогель, преодолев дистанцию за 26,750. У немки же до этого было 28,970. После этого она получила приглашение в Лигу чемпионов, где выступает элита велогонок на треке. В дебютной Лиге чемпионов 21-летняя велогонщица влюбила в себя всех. Ей по плечу оказались не только титулованные соперники, но и их мировые рекорды. В турнире Лысенко одержала пять побед подряд. В истории ЛЧ провернуть такое не удавалось ещё никому! Фото: Sean M. Haffey/Getty Images 4 место Дарья Лукьяненко, паралимпийское плавание На Паралимпийские игры в Париж отправилась внушительная делегация российских спортсменов. И лучшей среди них стала Дарья Лукьяненко. Она выиграла три золотые и одну серебряную медаль. В Париже Дарья также установила два мировых рекорда. А перед этим на европейском чемпионате она тоже выиграла три финальных заплыва и один раз стала второй. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 5 место Захар Петров, гребля на байдарках и каноэ Звезда Захара Петрова зажглась во время парижских Игр, где он выступал в нейтральном статусе. В соревнованиях каноэ-одиночек и двоек россиянин, от которого многого не ждали, дважды остановился в шаге от медалей. А уже на чемпионате мира в Самарканде он выиграл три золота! Причём судьба одного из них решалась уже после турнира. В финале каноэ-одиночек Петров перевернулся на самом финише и пересёк черту под водой. Сначала россиянина признали чемпионом, потом дисквалифицировали после протеста со стороны других команд, но спустя несколько недель Международная федерация гребли пересмотрела итоги и вернула Захару золото. Фото: David Damnjanovic/Getty Images 6 место Евгения Чикунова, плавание Лучшая пловчиха России – 20-летняя девушка из Санкт-Петербурга. Евгения в 2024 году не поехала на Олимпиаду, зато плыла на внутрироссийских стартах быстрее, чем это делали её соперницы за рубежом. На Кубке России 100-метровку брассом Евгения преодолела быстрее чемпионки Игр Татьяны Смит. А 200 м выиграла с лучшим результатом сезона в мире. Кстати, это именно к ней хотели обращаться как к победительнице олимпийских чемпионок, но решили этого не делать. На ЧМ-2024 в Будапеште Чикунова из-за перенесённой болезни не показала всех своих возможностей, но всё равно взяла серебро на 200-метровке. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС 7 место Иван Землянский, шахматы Ивану сейчас всего 14 лет. А минувшей весной в возрасте 13 лет 8 месяцев 20 дней он был признан самым молодым гроссмейстером России. Выполнение необходимой нормы случилось на турнире в Шардже, ОАЭ. Уже летом Землянскому присвоили звание международного гроссмейстера. Парень играет очень сильно и, хочется верить, совсем скоро покажет себя на крупных международных турнирах в компании признанных звёзд. Фото: Jamie Squire/Getty Images 8 место Анжела Бладцева, прыжки на батуте Российская батутистка дебютировала на крупных международных турнирах как раз в 2024-м. С ходу 19-летней спортсменке удалось завоевать Кубок мира, а в юношах и юниорах выиграть вообще всё, став многократной победительницей первенства мира. Следом за этим Бладцева получила допуск на ОИ-2024, оказавшись в числе тех немногих россиян, кому МОК дал нейтральный статус. На женском турнире в прыжках на батуте она по праву считалась одним из фаворитов, однако стала пятой. Для многих такой результат на Олимпиаде – недосягаемая вершина, но Анжела так расстроилась, что расплакалась прямо перед телекамерами. Фото: Софья Сандурская/ТАСС 9 место Даниел Маринов, гимнастика Маринов оказался в нужное время и в нужном месте. Он аккуратно сменил на троне лидеров российской гимнастики Никиту Нагорного и Артура Далалояна. Даниелу удалось выиграть в индивидуальном многоборье все главные российские старты – Игры БРИКС и Кубок России. А под конец года команда Маринова «Крылатые Барсы» победила в гимнастической Премьер-лиге — 2024. На международных стартах 19-летний гимнаст пока не выступает из-за позиции МОК по допуску россиян в нейтральном статусе. Фото: РИА Новости 10 место Мария Кочанова, лёгкая атлетика 2024 год стал прорывным для легкоатлетки Марии Кочановой. В начале года прыгунья в высоту получила травму, а уже потом, после не самой удачной зимы, выиграла все старты сезона. Среди них чемпионат и Кубок России, Игры БРИКС и первенство страны до 23 лет. Кочановой, как и другим легкоатлетам, поехать на Олимпиаду не удалось, при том что она трижды выполнила олимпийский норматив. Зато Всероссийская федерация лёгкой атлетики признала Марию спортсменкой года. Фото: РИА Новости 11 место Ибрагим Кадиев, борьба 20-летний борец вольного стиля Ибрагим Кадиев в мае 2024-го неожиданно для многих стал победителем взрослого чемпионата России, одолев на своём пути титулованных чемпионов мира и России: Ахмеда Усманова, Арслана Багаева, Малика Шаваева. А уже в сентябре ему покорилось юниорское первенство мира в Испании. Эксперты в один голос утверждают, что Кадиев может на долгие годы стать гегемоном в олимпийском весе до 86 кг. Фото: Thomas Traasdah/AP/ТАСС 12 место Яна Бурлакова, велоспорт На чемпионате мира – 2024 по велоспорту на треке в Дании 24-летняя россиянка выиграла золото в гите на 500 м. В финале она победила с результатом 32,863 и оставила позади двух британок – Софи Кейпвелл и Кэти Марчант. Олимпийские чемпионки оказались бессильны. К слову, россиянка оказалась единственной, кто преодолел эту дистанцию быстрее 33 секунд. И вообще последней чемпионкой на 500 м – со следующего года дистанцию заменят на другую.

Какие ещё прорывы случились в 2024 году: