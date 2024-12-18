Звезда российского плавания увезла с ЧМ-2024 лишь одну медаль. Что случилось с Чикуновой?

Евгения Чикунова – это, пожалуй, одна из главных звёзд нашего современного плавания. Неформально она носила статус лучшей брассистки мира, заочно превосходя результаты олимпийских чемпионок. Все ждали, что по возвращении на международные старты 20-летняя спортсменка подтвердит статус лучшей. Но с ЧМ на короткой воде в Будапеште Евгения привезла лишь одно серебро. Неужели молодую россиянку перехвалили?

Неожиданный турнир

На самом деле, Чикунова действительно одна из лучших брассисток мира. Как минимум мировые рекорды и лучшие результаты сезона в мире подтверждают это. Что уж говорить о секундах, показанных на Кубке России, которые превосходят время победительниц ОИ-2024. У Евгении действительно были шансы выиграть два золота в Париже, но спортсменка решила не ехать на Игры.

Казалось, своё у россиянки получится взять на ЧМ в Будапеште. Да, длинная и короткая вода – разные истории, но пловцов экстра-класса это не пугает. Вот только Чикунова выступила в столице Венгрии не так, как ожидалось. В финальном заплыве на 100 м брассом Евгения стала лишь пятой, а на 200-метровке забрала серебро, не сумев навязать борьбу Кейт Дуглас, которая выиграла с мировым рекордом. В эстафете комплексом 4х100 м в составе российской команды брассистка стала тоже пятой.

Но у Чикуновой были объективные причины выступить не столь блистательно.

Как и многие российские спортсмены, Евгения узнала о поездке на ЧМ буквально за пару недель до его старта. Пока иностранцы после Игр целенаправленно готовились к турниру в Будапеште, нашим пловцам пришлось делать это впопыхах. Очевидно, в таких условиях подготовиться на максимум крайне сложно. Особенно если учитывать, что это концовка сезона и многие спортсмены планировали выйти на пик на чемпионате России на короткой воде. Турнир в Санкт-Петербурге проходил буквально за две недели до соревнований в Будапеште.

Кстати, из-за неожиданного появления в графике ЧМ пострадал Климент Колесников. Пловец хотел закончить сезон сразу после ЧР, дабы восстановиться психологически и физически. Понимая свою неготовность к крупному международному турниру и завышенные ожидания от спортивного мира, Климент вынужден был отказаться от поездки на ЧМ. Колесников закончил сезон, как и планировал, после ЧР.

«Я сделала максимум»

Может возникнуть вопрос: почему тогда Лифинцев, Бородин и другие пловцы сумели нормально подготовиться к ЧМ и выдать максимум, а Чикунова – нет? Но и тут всё объясняется просто.

В тот момент, когда все узнали, что россияне поедут на турнир в Будапешт, наша лучшая брассистка сильно болела коронавирусом. Евгении чудом удалось восстановиться к чемпионату России, о чём спортсменка говорила во время турнира в Санкт-Петербурге.

«Из-за болезни мне не удалось выполнить всю необходимую работу. Начала плавать буквально за полторы недели до чемпионата. Поэтому результат, который я показала, можно считать неплохим. Выступление в полуфинале вселило уверенность в своих силах, что смогу в финале проплыть быстрее и, может, даже выйти из 1.04, что было бы идеально», — говорила Чикунова пресс-службе Федерации водных видов спорта России.

Евгения честно признавалась, что надеется расплыться к чемпионату мира.

«Есть время ещё расплыться. И мы этим временем будем пользоваться сполна. Постараемся сделать всё, что сможем. В данном случае время не на нашей стороне, но мы используем его по максимуму», — признавалась пловчиха «Матч ТВ».

И на чемпионате мира было видно, что Чикунова старалась, но недавно переболевший организм просто не тянул. В таких условиях серебро для Евгении было настоящим праздником. Это было видно по эмоциям после заплыва: Евгения просто сияла от радости, когда стояла на подиуме.

О том, как сильно болезнь сказалась на результатах, пловчиха пояснила после турнира.

«Атмосфера сделала своё дело. Несмотря на усталость, чувствую себя замечательно. Настолько сильно забыла об ощущениях на международной арене… Это придало мне сил, чтобы доплыть 200 м и сделать это очень хорошо и уверенно. Очень рада завершению соревнований. Я сделала максимум, плюс‑минус у меня всё получилось.

Сначала были сомнения, участвовать ли в отборе, ведь я начала нормально восстанавливаться за девять дней до него. В итоге всё это того стоило: страдания, какие‑то неудачи при подготовке. Уезжаю с медалью, которая ощущается как золото. После болезни выплыть на 2 минуты 15 секунд — недели две назад даже не мечтала о таком», — объяснила Чикунова «Матч ТВ».

У Евгении впереди ещё много времени доказать, что она действительно лучшая брассистка мира. Хорошая возможность для этого – чемпионат мира в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа. Тем более россияне уже официально едут на этот топ-турнир.