«Это фантастика какая-то». Призёр Олимпиады разобрал выступление России на ЧМ по плаванию

Чемпионат мира по плаванию в Будапеште стал первым за два с половиной года турниром, на котором удалось собрать полноценную российскую сборную во всех видах спорта. И возвращение россиян получилось триумфальным – сразу шесть золотых наград и второе общекомандное место.

Мирон Лифинцев, Илья Бородин, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова – эти имена теперь знает вся страна. Об итогах чемпионата и дальнейших перспективах российского плавания «Чемпионат» поговорил с Александром Красных, серебряным призёром Олимпиады-2020 в Токио. Красных завершил карьеру три года назад, но активно следит за любимым видом спорта, в том числе – за комментаторским микрофоном.

«В Будапешт поехал крайне молодой состав – большое подспорье для дальнейшей подготовки»

– Какие можно подвести общие итоги чемпионата мира в Будапеште для сборной России? Второе общекомандное место и шесть золотых – это скорее успех?

– Безусловный успех. Конечно, золотых медалей, в принципе, могло быть и больше. Намного больше. Но это спорт – получилось так, как получилось. Были очень обидные промахи в касание, непонятный был для меня состав кролевой эстафеты 4х50 м. Но что имеем – то имеем.

– Кто больше всего удивил или порадовал на этом турнире? Мирон Лифинциев?

– Я больше отмечал какие-то отдельные нюансы для себя. Например, что наши ребята были два с лишним года без стартов. Это само по себе проблема. Второй нюанс — сборная приехала в Будапешт через две недели после чемпионата России, на который шла своя подготовка. То есть каким-то образом нужно было додержать эту форму, чтобы показать хотя бы такие же результаты. Но на деле мы увидели, что почти вся сборная серьёзно улучшила свои результаты с чемпионата России. Героическая миссия была у Софьи Дьяковой. Она первая после бана, кто выступал у нас на таком высоком уровне. Она открывала соревнования своим заплывом, проплыла по лучшему времени и попала в финал. И проплыла в финале примерно так же, как с утра. На 400 м вольным – это дорогого стоит. Феноменальная подготовка, фантастическая выдержка. Аплодирую стоя.

Порадовала максимальная уверенность и эстафетная эффективность Кирилла Пригоды. Восхищался тем насколько серьёзным он выходил на старт, понимая, что он хочет. Уверен, что именно такой настрой помог нашим эстафетным командам, в которых участвовал Пригода. Особенно это важно было для молодых ребят – видеть рядом с собой опытного бойца, который светится от уверенности, дорогого стоит. Всегда нужен такой человек в сборной.

Про Мирона Лифинцева сейчас будут говорить, вероятно, все и везде. Пять золотых из шести, которые выиграла страна, – это безумно сильный результат. Но если выделять что-то конкретное, то я бы обратил внимание на то, как он работает в касание. Это фантастика какая-то, всё отработано от и до. В плавании не должно быть просадок нигде, ни в технических моментах на выходах и в касании, ни в скорости по дистанции.

Отдельно скажу про героизм девочек, двух наших Даш – Клепиковой и Трофимовой. Они стабильно из раза в раз вставали в эстафеты, плыли личные дистанции. И всё было на крайне высоком уровне.

Мирон Лифинцев, Арина Суркова и Дарья Клепикова Фото: Getty Images

– С учётом того какие результаты, показывает Лифинцев, будто бы уже и не вспоминаешь об отсутствии в составе Климента Колесникова и Евгения Рылова. Подросла смена?

– У нас и правда поехал в Будапешт очень молодой состав. Единицы из тех, с кем я плавал сам. Это большое подспорье для дальнейшей подготовки. Женю Рылова и Климента при этом мы ещё увидим. Не стоит сокрушаться по поводу того, что мы остались на турнире без двух наших лидеров, но и ставить на них крест явно рано. Это спортсмены самого высокого уровня, и они ещё не раз заявят о себе.

Вообще, приятно смотреть, как наши пловцы справились с трудностями. У нас была достаточно сложная ситуация с ковидом, потом попали под международный бан. Очень непростой период для всего спорта. И тут – контрольный старт. Проверка того, как мы смогли выдержать все препятствия, которые чинила нам всё это время жизнь. И практика показала, что мы выдержали. Это время было потрачено с пользой. Мы видели, как наши ребята выигрывают медали на чемпионате мира, внезапно попав на турнир практически в последний момент.

«Четвертак не позволяет Чикуновой выйти на её максимальную скорость»

– Кирилл Пригода остался с серебром на трёх личных дистанциях, при этом в эстафетах показал себя куда лучше. Чего не хватило в личных заплывах?

– Кирилл – эстафетный боец, он знает, как выжать максимум на грани фальстарта. Очень опытный спортсмен. В личных дисциплинах ему немного не повезло. Где-то не попал в касание, где-то чуть-чуть недоработал. Это спорт – такое случается. Но знаете, когда Пригода уже утром устанавливает новый рекорд России, то есть плывёт по своему лучшему результату, а затем в финале этот результат ещё и улучшает – какие к нему могут быть вопросы? Подготовка великолепная.

Где-то в нюансах чего-то не хватило. Получилось всё не так, как рассчитывали. Обидные касания, особенно в спринте. Насколько я слышал, Кирилл в этот раз усиленно готовился именно на спринт, а не на 200 м. И тем не менее 200-метровку, на которой у него действующий мировой рекорд, Пригода проплыл достойно.

Евгения Чикунова Фото: Getty Images

– Точно большего все ждали от Евгении Чикуновой, особенно люди, которые не следят за плаванием пристально. Единственная медаль и только серебряная – это провал? Пусть и с учётом болезни.

– Для обывателя выступление Жени может быть из ряда вон выходящим. Но если разобраться, то Чикунова мировые рекорды ставила по длинной воде. Длинная вода и короткая вода – разные моменты, многие пловцы даже говорят, что это два разных вида спорта. Сокрушаться не стоит, Женя молодец в любом случае. Но вот так.

– То есть Чикуновой было некомфортно в 25-метровом бассейне?

– Ей было тяжело. У неё очень хорошая скорость по гладкой воде. Четвертак не позволяет Жене выйти на её максимальную скорость. Как только она начинает разгоняться, ловит драйв от своей скорости, тут же поворот, выход. Лучшие качества проявить трудно.

– Фактор болезни сыграл свою роль?

– Болезнь может сыграть в разную сторону. Иногда всплеск организму может даже помочь, например, набрать лучшую форму. За счёт того, что мышцы отдыхали, например. И всё же гораздо чаще, конечно, болезнь работает в негатив. Особенно когда речь идёт о функциональной подготовке. Насколько я слышал, у Чикуновой была сильная температура, она съедает функциональную подготовку, которая и играет важнейшую роль на средних дистанциях. Плюс ко всему у неё была сильнейшая соперница. Кейт Дуглас очень хороша.

– Лилли Кинг уже убираем из расчётов?

– Наверняка она ещё какое-то время продержится. Наверняка постарается «дожить» до домашней Олимпиады в Лос-Анджелесе. Но с такой конкуренцией будет тяжело. Так что она уже не столь страшна.

– От Чикуновой ждём лучших результатов следующим летом в Сингапуре?

– Очень на это надеюсь. Надеюсь, что с тренером грамотно проработают тактику, и мы увидим в том числе и новый мировой от Жени. Это ей под силу.

«Одно присутствие Ефимовой на соревнованиях сразу вызывает интерес болельщиков»

– Что можно сказать о выступлении Ильи Бородина? Ему под силу бороться с Леоном Маршаном?

– Илья поехал на такую сложную дистанцию, как 400 м комплексом, без тренера и очень грамотно провёл это время. Не растерял форму к своему старту, что говорит о высоком мастерстве Ильи. Очень надеюсь, что это мастерство не подведёт его на следующем чемпионате на длинной воде. Его победа в Будапеште как минимум достойна уважения, а что касается соперничества с Леоном Маршаном… Соревнования проходят здесь и сейчас. Конкретно в Венгрии первым стал Илья Бородин.

– И всё-таки насколько реально Бородину обойти Маршана на 400-метровке комплексом?

– Мне было бы очень интересно посмотреть на их очное соперничество. И я верю в Илью. Пусть местами где-то он и уступает, но я более чем уверен, что он сможет нагнать.

– Стоит вспомнить и Юлию Ефимову. С одной стороны, здорово что она до сих пор выступает, но с другой — видимо, стоит признать, что чудес от неё мы скорее не ждём. Согласны?

– Добавить тут и нечего, всё так. Юля – это украшение нашего плавания. Одно её присутствие на соревнованиях сразу вызывает интерес среди болельщиков, причём как у наших, так и у зарубежных. За столько лет на мировой арене она успела влюбить в себя сотни, если не тысячи фанатов плавания по всему миру. Мне было приятно смотреть на заплывы в её исполнении.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

– В чём заключается её мотивация? Казалось бы, всё говорит о том, что наступило время искать что-то другое…

– Я закончил практически сразу после Олимпийских игр в 26 лет. Так что мне трудно понять, за счёт чего можно так долго держаться и ради чего. Это где-то за гранью моего восприятия действительности.

– Пока следили за чемпионатом мира, не возникало мыслей что рано закончили?

– Буду откровенен – за всё это время, с того момента как я закончил плавать, у меня таких мыслей не возникло ни разу. Я сделал так, как посчитал для себя нужным. И ни разу не подумал, что ошибся и поспешил. Спорт – это великолепно. А уходить из спорта нужно на пике.

– При этом Ефимова не собирается пока уходить, хотя результаты уже явно не соответствуют её статусу. Она мыслит иначе?

– Получается, что так. У неё иная мотивация, вероятно, ей нравится сам процесс. Нравится плавать, нравится соревноваться. Очевидно, она этим живёт, всё-таки выступает на высшем уровне с 2007 года. Уже 17 лет! По сути, бо́льшую часть жизни.

«Круче рекордов, чем у Крукса с Каймановых островов, быть не может»

– Если говорить о героях из числа иностранцев, первый кандидат – американка Гретчен Уолш?

– Девять личных мировых рекордов за турнир, возможно, это мировой рекорд по количеству мировых рекордов. Она уже суперзвезда. Такое сумасшедшее количество достижений за неделю – феноменальный результат. Весь наш вид спорта сильно выиграл за её счёт. Интересно изучить, как она тренируется, за счёт чего добилась такого результата. И всё-таки главным событием турнира стал один конкретный рекорд. Это было эпохальное событие.

– Речь о рекорде на 50 м вольным стилем у мужчин? Когда впервые преодолели отметку в 20 секунд?

– Парень из маленькой далёкой страны сотворил нечто невероятное, близкое к невозможному. Рекордов круче в ближайшее время быть не может. Круче будет, только если из 20 выплывут на длинной воде. Всё остальное – это уже так, не смотрится настолько эпично. Окей, мы видели, как приближаются к невероятным рекордам на спине девушки. Но даже если у мужчин на 200 м брассом выплывут из двух минут – это всё равно не так круто, как 19,90 Джордана Крукса с Каймановых островов.

Он показывал неплохие секунды в ярдовом бассейне, так что предпосылки к рекорду были. И всё-таки сами секунды – это событие.

– Превзойти отметку в 20 секунд на длинной воде в принципе возможно?

– Мы к этому придём. Может быть, не моментально, хотя психологический барьер уже снят. Вполне возможно скоро снимут 45 секунд с сотки вольным стилем.

– За счёт чего устанавливаются новые мировые рекорды? Это прогресс в технике, подготовке к старту, что позволяет устанавливать такие невероятные секунды?

– Это комплексная работа тренерского состава, научной группы, диетологов, самого спортсмена. За рекордом стоит целая группа людей, которым нужно найти между собой консенсус. Между нагрузкой, качеством гребка, положением тела в воде, тактической раскладкой, диетами. И таким образом создаётся идеальный спортсмен. По крайней мере, в теории это работает так.

– Были ещё запоминающиеся сюжеты, которые отпечатались в памяти?

– Очень крутой рекорд выдал Люк Хобсон на 200-метровке вольным. Мы наблюдаем в этом году падение остатков тех мировых рекордов, которые поставили в 2009 году в эпоху гидрокостюмов. Самая тяжёлая история – средний кроль, однако ребята наконец-то начали к ним приближаться. Какие-то уже пали, какие-то пошатываются. И вот Хобсон не просто установил новый мировой, так ещё и два раза успел это сделать.

Поражает и то, с каким отрывом от всего мирового плавания побеждают лидеры. Помню, как на Олимпиаде в Париже китаец на сотке вольным выиграл полтора корпуса. Тот же самый Крукс выиграл на 50-метровке вольным больше чем полкорпуса. Хобсон выиграл три корпуса от своих соперников – это о многом говорит. Феноменальный уровень.

– Больше всего в этом плане впечатлила победа женской сборной США в комбинированной эстафете. Там было преимущество – едва ли не целый бассейн.

– Так они собрали невероятно звёздную команду. Одна Уолш чего стоит. Реган Смит шлёпает мировые рекорды как хобби. Кейт Дуглас и Лилли Кинг – тоже не последние люди в плавании. Собрали «дрим-тим», и она показала, чего стоит.

«Пропуск Олимпиады – личная утрата для Чикуновой»

– Успешный чемпионат мира для россиян закрывает дискуссию о нейтральном статусе? Если есть возможность выступать – лучше выступать.

– Согласен полностью. Правильно сделали, что поехали. Странно, что не ездили раньше, если допускали. Ребята сделали очень многое для всего российского спорта. Приехали на соревнования и показали, чего лишилась мировая общественность, закрывая российских спортсменов от мира. Бывают команды, которые выказывают недовольство по поводу участия россиян на международных стартах. Но давайте мы сложим все их медали и сравним с результатом нашей сборной. Что весомее? От чего мировое плавание выигрывает больше?

– Критики из числа россиян, что были недовольны участием россиян в Олимпиаде в Париже, также остались теперь не у дел?

– Видел комментарии некоторых людей, которые критиковали наших ребят, прознав про их желание получить нейтральный статус. Сначала была одна позиция. А потом эта позиция резко поменялась. Как раз по ходу этого чемпионата мира. Сразу же вопрос: что поменялось? Почему вы поменяли свою позицию, которую повсеместно высказывали? Все говорят, что думают, просто кто-то отвечает за свои слова, а кто-то, видимо, не совсем.

– На чьей совести останется пропуск Олимпиады Чикуновой? Или это было её личное решение?

– Как по мне – её личная утрата. Я не знаю, чьё это было решение, не знаю, что двигало людьми, которые приняли это решение. Но для неё как для спортсменки пропуск этой Олимпиады может остаться серьёзной личной утратой. Она упустила время, момент, который возможно уже никогда не повторится. С Женей мы не пересекались, не общались, ничего конкретного сказать по её мотивации не могу, но ещё во время Игр в Париже понимал, насколько её не хватает на Олимпиаде. И ей не хватает Олимпиады.

Евгения Чикунова Фото: Getty Images

Нынешняя повестка – она временная. А олимпийское золото – на века. То же самое я говорил про Абдурашида Садулаева, нашего борца. Видел, как в различных пабликах писали про него гадости, после того как он заявил о желании получить нейтральный статус. Но как только бы он выиграл – отношение было бы совсем другое. А то, что он вернулся бы из Парижа с медалью – это факт, скорее всего, вернулся бы с золотом. Как и Женя. Есть ведь уже у нас целая плеяда спортсменов 1984 года, которые не поехали на Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Уже никто не вспомнит конкретные причины, как всё объяснялось. Но их оставили без главного старта в жизни. Интересно узнать их мнение касательно текущей ситуации.

– Официально в 1984 году говорили о проблемах с безопасностью в Лос-Анджелесе. Политический аспект бойкота замалчивался.

– Сейчас вполне себе похожая история. Но для всего нашего спорта чемпионат мира в Будапеште дал большой позитивный импульс. Будем надеяться, что это начало оттепели.