Послабления получили также шорт-трекисты. Наши спортсмены скоро будут выступать на международных стартах!

Россиян пустят на зимнюю Олимпиаду-2026. Всё, что нужно знать о допуске конькобежцев

Новогодние чудеса случаются. Международный союз конькобежцев (ISU) официально допустил российских спортсменов до отбора на Олимпиаду-2026. Теперь у наших (и белорусских) фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов появился шанс попасть на Игры в Италии в нейтральном статусе.

Что нужно знать о допуске россиян? Рассказываем главное!

На каких условиях допустили россиян?

Вообще, условия можно уже называть привычными. Выступать спортсмены будут в нейтральном статусе под аббревиатурой AIN (Индивидуальные нейтральные атлеты) только в личных дисциплинах. Вместо российских символов будут использоваться флаг и гимн ISU.

К соревнованиям не будут допущены те, кто активно поддерживал СВО (в вербальном, невербальном или письменном формате) или имеет действующий контракт с вооружёнными силами России. Проверять всех атлетов и персонал на эти пункты будет специальная комиссия.

Допуск могут получить четыре человека на одну дистанцию: по двое мужчин и женщин (пара основных спортсменов и пара запасных). Количество допущенного персонала определяется по решению ISU. Что важно, замена может быть использована из-за травмы или болезни до начала квалификационных соревнований. Все квоты на ОИ-2026, которые завоюют россияне, будут именными, другой спортсмен не сможет их использовать.

Как и пловцам, российским шорт-трекистам и конькобежцам запретят общаться со СМИ, а также участвовать в пресс-конференциях. Любое нарушение правил будет грозить санкциями.

Как россияне будут получать нейтральный статус?

Все спортсмены и персонал должны подать заявки к 1 февраля 2025 года. В заявках представители команды должны предоставить всю личную информацию, ссылки на социальные сети, публикации, так или иначе касающиеся СВО, даже если они были удалены. Также спортсменам и персоналу нужно будет подписать декларацию с согласием на нейтральный статус. Никаких требований осудить СВО в этом документе нет.

До 28 февраля 2025 года желающие получить нейтральный статус должны пройти «специальный скрининг в соответствии с рекомендациями МОК и ISU».

Всех атлетов также ждёт тщательный допинг-контроль. Отбор проб будет проводиться за пределами России и Беларуси, а проверку анализов доверят лабораториям не из России и Беларуси. Кроме того, спортсмены и персонал не должны каким-либо образом быть связаны с лицами, отбывающими наказание за нарушение антидопинговых правил.

Определять, подходит ли россиянин для получения нейтрального статуса, будет определять особая комиссия. В неё войдут три члена Совета ISU и спортсмен, «представляющий олимпийское движение». Если после получения нейтрального статуса выяснится, что спортсмен не соответствует каким-то критериям, ISU будет обжаловать своё решение в CAS.

К каким турнирам допустили россиян?

Важно отметить: россиян допустили не ко всем международным турнирам под эгидой ISU, а только к отборочным соревнованиям на ОИ-2026.

В шорт-треке это четыре этапа Кубка мира: в Монреале (16-19 октября), Солт-Лейк-Сити (23-26 октября), Гданьске (20-23 ноября) и Дордрехте (27-30 ноября).

Семён Елистратов Фото: РИА Новости

В конькобежном спорте нейтральные атлеты тоже выступят на четырёх этапах Кубка мира: в Солт-Лейк-Сити (14-16 ноября), Калгари (21-23 ноября), Херенвене (5-7 декабря) и Хамаре (12-14 декабря).

ISU запрещает участвовать россиянам в других соревнованиях. При этом в официальном документе о допуске уточнено, что в случае изменения ситуации в мире организация может пересмотреть своё решение.

Как россияне смогут отобраться на ОИ-2026?

В шорт-треке создана Специальная олимпийская квалификационная классификация (SOQCS). В ней будут учитываться три лучшие результата, показанные в квалификационном турнире. На основании набранных очков SOQCS будут определяться 32 или 36 лучших атлетов, исходя из дисциплины.

12 декабря 2025 года ISU опубликует предварительный список выделенных квот в шорт-треке, которые спортсмены должны подтвердить или отклонить. Финальный состав участников ОИ определится 16 января.

В конькобежном спорте система будет сложнее. В зачёт пойдут и очки Кубка мира, и баллы SOQCS. На основании этих рейтингов будут определены 12-28 (в зависимости от дистанции) «счастливчиков», которые поедут на ОИ. Списки будут опубликованы 19 декабря 2025 года.

Есть ли у россиян шансы на попадание на ОИ?

Благодаря нейтральному статусу на Олимпиаду смогут отобраться лидеры нашего конькобежного спорта и шорт-трека: Семён Елистратов, Павел Кулижников, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова.

Сначала обратим внимание на шорт-трек. Главная звезда здесь – это, несомненно, Семён Елистратов. Олимпийский чемпион на последнем чемпионате России на 1500 м показал результат на уровне лидеров Кубка мира. Да, чистое время на разных катках сравнивать не совсем корректно, но есть ощущение, что Семён после возвращения вполне может рассчитывать даже на медали.

Неплохо себя может проявить и 20-летний Валентин Кобызев, который в последние годы бил рекорды России по юниорам и юношам. Внимание к себе приковывает и 22-летний Владимир Балбеков. У женщин ситуация несколько хуже: лучшие шорт-трекистки России Анна Уразова и Елена Серёгина сильно уступают мировым лидерам. А недавний лидер команды Софья Просвирнова, к сожалению, сменила гражданство ещё в 2023 году.

В конькобежном спорте шансы россиян на медали чуть ниже. Всё ещё сильно выступить могут опытные Павел Кулижников, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова. Неплохие результаты должны показать и молодые Даниил Алдошкин, Тимур Карамов. Но конкуренция на мировом уровне очень высока, и нашим спортсменам по возвращении будет очень непросто.

Не стоит забывать, что все перечисленные спортсмены смогут отправиться на международные турниры только в том случае, если пройдут проверки и получат нейтральный статус. На Олимпиаду-2026 от России наверняка кто-то поедет. Вопрос только в уровне спортсменов и их шансах на медали.