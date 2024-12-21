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Шахматы, Тур чемпионов — 2024: Ян Непомнящий против Магнуса Карлсена в финале, онлайн-трансляция 21 декабря 2024

Непомнящий против Карлсена в финале Тура чемпионов! Есть ли у россиянина шансы? LIVE
Михаил Чесалин
Магнус Карлсен / Ян Непомнящий
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Решающая дуэль россиянина и норвежца в финале турнира Champions Chess Tour — 2024.

В субботу, 21 декабря, в Осло (Норвегия) состоится финал турнира Champions Chess Tour — 2024. Лучшие шахматисты планеты играют в быстрые шахматы, причём делают это под музыку в наушниках. В решающем матче сразятся лучший гроссмейстер России Ян Непомнящий и лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен. А ведь не так давно эти парни бились за мировую корону!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен. Начало первой партии противостояния — в 20:00 мск.

Шахматисты поведут борьбу не только за титул, но и за очень солидный денежный приз. Победитель турнира получит от организаторов $ 200 тыс. Гроссмейстер, занявший второе место, — только $ 100 тыс.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

🤔 Магнус Карлсен выиграл первую партию финала ССT-2024
Live Михаил Чесалин

🤔 Магнус Карлсен выиграл первую партию финала ССT-2024

Норвежец обыграл россиянина на старте матча.

Счёт после 1-й из 6 партий: 1,0: 0,0 в пользу Магнуса Карлсена.

20:30 Михаил Чесалин

Ян перевёл дело в окончание ладья против ферзя. Магнус легко это окончание выиграл.

20:25 Михаил Чесалин

Загрустил Непомнящий, закачал головой. Скоро Магнус выиграет.

20:22 Михаил Чесалин

По три минуты осталось у гроссмейстеров. Хватит ли этого Магнусу, чтобы дожать Яна?

20:21 Михаил Чесалин

Ян допускает ещё одну ошибку. Компьютер показывает большой перевес в пользу белых.

20:20 Михаил Чесалин

На доске ладейный эндшпиль с лишней пешкой у белых. Но пока позиция за чёрных держится.

20:19 Михаил Чесалин

Непомнящий не нашёл мощнейший ход Фf2. И теперь проигрывает одну пешку.

20:16 Михаил Чесалин

Карлсен уклонился от ничьей. Борьба продолжается!

20:16 Михаил Чесалин

Шахматисты потратили всего по пять минут, а Ян предлагает Магнусу ничью повторением ходов. Согласится ли норвежец?

20:11 Михаил Чесалин

Возникает напряжение по вертикали d. А Магнус провоцирует размены и упрощение позиции.

20:07 Михаил Чесалин

Улучшенная защита Тарраша на доске. Современная, популярная идея.

20:06 Михаил Чесалин

Карлсен в 1-й партии играет белыми фигурами. Контроль 10+2.

Застыла позиция после первого хода. Нет, Магнус не растерялся. Он просто выбирает музыку.

20:04 Михаил Чесалин

Магнус сразу же снял пиджак — чтобы не мешался.

20:03 Михаил Чесалин

Болельщики встречают Магнуса Карлсена оглушительными аплодисментами!

20:03 Михаил Чесалин

У Яна была какая-то проблема с наушниками, но её удалось решить.

20:01 Михаил Чесалин

Вот путь Яна Непомнящего к финалу. Россиянин в хорошей форме!

Фото: Chess.com

19:57 Михаил Чесалин

Ставки в матче Непомнящий — Карлсен очень высоки. Победитель финала получит $ 200 тыс., а проигравший — вдвое меньше. Представьте, что в течение пары часов вы своими руками должны решить судьбу 10 млн. рублей. Именно это и предстоит сделать Яну Непомнящему. Магнус побогаче будет, но и для него сумма не лишняя.

Фото: Chess.com

19:54 Михаил Чесалин

В финале играются матчи из шести быстрых партий + армагеддон, если он требуется.

19:53 Михаил Чесалин

Ян Непомнящий хорошо выступил на предварительном этапе, а затем рванул и в финал. Причём в полуфинале он весьма неожиданно одолел Фируджу почти без борьбу — 3,5 на 0,5 очка.

Фото: Chess.com

19:51 Михаил Чесалин

Коротко напомним, что это за турнир такой. В финале Champions Chess Tour сошлись победители предварительных этапов и лидеры зачёта. Всего восемь человек:

  • Магнус Карлсен (Норвегия)
  • Алиреза Фируджа (Франция)
  • Максим Вашье-Лаграв (Франция)
  • Ян Непомнящий (Россия)
  • Уэсли Со (США)
  • Денис Лазавик (Беларусь)
  • Винсент Каймер (Германия)
  • Левон Аронян (США)

Шахматисты сначала играли друг с другом мини-матчи в круг. А потом — навылет.

19:47 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию финала турнира Champions Chess Tour — 2024. И вывеска у нас что надо! Старые знакомые, два выдающихся таланта: наш Ян Непомнящий против Магнуса Карлсена.

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