Решающая дуэль россиянина и норвежца в финале турнира Champions Chess Tour — 2024.

Непомнящий против Карлсена в финале Тура чемпионов! Есть ли у россиянина шансы? LIVE

В субботу, 21 декабря, в Осло (Норвегия) состоится финал турнира Champions Chess Tour — 2024. Лучшие шахматисты планеты играют в быстрые шахматы, причём делают это под музыку в наушниках. В решающем матче сразятся лучший гроссмейстер России Ян Непомнящий и лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен. А ведь не так давно эти парни бились за мировую корону!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен. Начало первой партии противостояния — в 20:00 мск.

Шахматисты поведут борьбу не только за титул, но и за очень солидный денежный приз. Победитель турнира получит от организаторов $ 200 тыс. Гроссмейстер, занявший второе место, — только $ 100 тыс.

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