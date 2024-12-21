Непомнящий против Карлсена в финале Тура чемпионов! Есть ли у россиянина шансы? LIVE

В субботу, 21 декабря, в Осло (Норвегия) состоится финал турнира Champions Chess Tour — 2024. Лучшие шахматисты планеты играют в быстрые шахматы, причём делают это под музыку в наушниках. В решающем матче сразятся лучший гроссмейстер России Ян Непомнящий и лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен. А ведь не так давно эти парни бились за мировую корону!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального матча Ян Непомнящий — Магнус Карлсен. Начало первой партии противостояния — в 20:00 мск.
Шахматисты поведут борьбу не только за титул, но и за очень солидный денежный приз. Победитель турнира получит от организаторов $ 200 тыс. Гроссмейстер, занявший второе место, — только $ 100 тыс.
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🤔 Магнус Карлсен выиграл первую партию финала ССT-2024
Норвежец обыграл россиянина на старте матча.
Счёт после 1-й из 6 партий: 1,0: 0,0 в пользу Магнуса Карлсена.
Ян перевёл дело в окончание ладья против ферзя. Магнус легко это окончание выиграл.
Загрустил Непомнящий, закачал головой. Скоро Магнус выиграет.
По три минуты осталось у гроссмейстеров. Хватит ли этого Магнусу, чтобы дожать Яна?
Ян допускает ещё одну ошибку. Компьютер показывает большой перевес в пользу белых.
На доске ладейный эндшпиль с лишней пешкой у белых. Но пока позиция за чёрных держится.
Непомнящий не нашёл мощнейший ход Фf2. И теперь проигрывает одну пешку.
Карлсен уклонился от ничьей. Борьба продолжается!
Шахматисты потратили всего по пять минут, а Ян предлагает Магнусу ничью повторением ходов. Согласится ли норвежец?
Возникает напряжение по вертикали d. А Магнус провоцирует размены и упрощение позиции.
Улучшенная защита Тарраша на доске. Современная, популярная идея.
Карлсен в 1-й партии играет белыми фигурами. Контроль 10+2.
Застыла позиция после первого хода. Нет, Магнус не растерялся. Он просто выбирает музыку.
Магнус сразу же снял пиджак — чтобы не мешался.
Болельщики встречают Магнуса Карлсена оглушительными аплодисментами!
У Яна была какая-то проблема с наушниками, но её удалось решить.
Вот путь Яна Непомнящего к финалу. Россиянин в хорошей форме!
Фото: Chess.com
Ставки в матче Непомнящий — Карлсен очень высоки. Победитель финала получит $ 200 тыс., а проигравший — вдвое меньше. Представьте, что в течение пары часов вы своими руками должны решить судьбу 10 млн. рублей. Именно это и предстоит сделать Яну Непомнящему. Магнус побогаче будет, но и для него сумма не лишняя.
Фото: Chess.com
В финале играются матчи из шести быстрых партий + армагеддон, если он требуется.
Ян Непомнящий хорошо выступил на предварительном этапе, а затем рванул и в финал. Причём в полуфинале он весьма неожиданно одолел Фируджу почти без борьбу — 3,5 на 0,5 очка.
Фото: Chess.com
Коротко напомним, что это за турнир такой. В финале Champions Chess Tour сошлись победители предварительных этапов и лидеры зачёта. Всего восемь человек:
- Магнус Карлсен (Норвегия)
- Алиреза Фируджа (Франция)
- Максим Вашье-Лаграв (Франция)
- Ян Непомнящий (Россия)
- Уэсли Со (США)
- Денис Лазавик (Беларусь)
- Винсент Каймер (Германия)
- Левон Аронян (США)
Шахматисты сначала играли друг с другом мини-матчи в круг. А потом — навылет.
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию финала турнира Champions Chess Tour — 2024. И вывеска у нас что надо! Старые знакомые, два выдающихся таланта: наш Ян Непомнящий против Магнуса Карлсена.