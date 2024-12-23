Арабские шейхи давали снукеристам $ 1 млн. Однако никто не забрал эти бешеные деньги

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился турнир Snooker Championship – 2024. За солидные призовые в размере £ 250 тыс. бились 16 топовых снукеристов мира. Победу на уникальном турнире одержал Марк Аллен, который сумел разобраться с тремя чемпионами мира!

Однако отобрать бешеные деньги у шейхов он так и не смог.

$ 1 млн за уникальный брейк

Саудовская Аравия залетела в большой мировой снукер совсем недавно: в марте 2024 года в Эр-Рияде состоялся World Masters of Snooker. Первый большой турнир в гостях у шейхов был с изюминкой: 16 приглашённых снукеристов бились не только за победу, но и за приз в размере $ 500 тыс. за брейк в 167 очков. Для этого игроки должны были после максимума забить ещё и золотой шар, дающий 20 очков. Тогда победителем турнира стал Ронни О’Салливан, а вот сделать уникальный максимум не удалось никому.

Под конец года аналогичные состязания в Эр-Рияде прошли уже под названием Snooker Championship 2024. Теперь уже за брейк в 167 очков были готовы платить сразу $ 1 млн. На соревнования в Саудовскую Аравию приехали топ-10 рейтинга: Шон Мёрфи, Ронни О’Салливан, Марк Селби, Марк Аллен, Люка Бресель, Дин Цзюньхуэй, Джадд Трамп, Марк Уильямс, Кайрен Уилсон, Чжан Аньда и местные игроки Абдулрауф Саиг и Ахмед Асири.

В первом же круге в матчах с китайцами выбыли оба снукериста из Саудовской Аравии, получив по 0:4. А самая жара началась в четвертьфиналах, так как лидеры мирового рейтинга вступили в борьбу за титул на этой стадии.

Первым был поединок между Марком Селби и Марком Алленом. В нём североирландец одержал победу над титулованным англичанином (4:2).

Дальше выдались две невероятных по накалу встречи. Трамп и Уильямс устроили настоящую битву, победитель в которой определился лишь в десайдере. Более удачливым оказался валлийский снукерист (4:3). Похожий матч по драматичности был и у Бреселя и Уилсона. Кайрен вышел вперёд, но Люка быстро отыгрался и в последнем фрейме оказался сильнее (4:3).

А противостояние О’Салливана и Цзюньхуэя прошло на удивление быстро. Ракета, проваливающий текущий сезон, внезапно легко разобрался с Дином. Англичанин обыграл китайца всего за 49 минут со счётом 4:0.

Полуфинальные поединки были, пожалуй, чуть менее зрелищны. Аллен обыграл О’Салливана (4:2), а Бресель – Уильямса (4:2). Ронни вновь разочаровал публику и завершил уходящий год на минорной ноте.

«Я очень нервничал на последних шарах»

Казалось, что финал между сильными Бреселем и Алленом может стать настоящим украшением сезона, вишенкой на торте 2024 года, но что-то пошло не так. Вместо напряжённой борьбы случился разгром. Марк уступил в первом фрейме, но потом забрал оставшиеся пять и одержал победу – 5:1! У Люки весь матч не ладилась игра, что явно помогло Аллену. Хоть какую-то борьбу Бельгийская пуля смог навязать сопернику лишь в последнем фрейме.

К сожалению, и в этот раз никому из снукеристов не удалось оформить исторический брейк в 167 очков. У Аллена были сразу три отличные попытки забрать $ 1 млн., но все они не увенчались успехом. А ближе всех к брейку с золотым шаром подобрался Цзюньхуэй, сумевший набрать 143 очка.

«Я очень нервничал на последних нескольких шарах, хотя всю игру чувствовал себя хорошо. Так что я был рад завершить матч. Люка – очень талантливый игрок, он может выдать два, три, четыре отличных фрейма, поэтому я всегда был начеку, всегда делал правильные удары и оставлял себе выходы.

Марк Аллен Фото: Getty Images

Если бы я набрал 167, это было бы огромным бонусом, но я не уверен, что смог бы, если бы дотянул до последних шаров, потому что я уже очень нервничал даже на 65 очках», – пояснил Марк Eurosport.

Аллен не смог забрать бонусный миллион, но получил на банковский счёт положенные победителю £ 250 тыс. Занимательно, что для 38-летнего Пистолета эти призовые стали самыми большими в карьере! Бресель тоже не остался с пустым кошельком. Бельгиец получил £ 125 тыс. за второе место.