Российские спортсмены получили медали через 12 лет после турнира. Что за странное решение?

Россия внезапно получила две медали чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, хотя наши спортсмены находятся в режиме отстранения. Дело в том, что турнир состоялся в апреле 2012 года в Турции, и его результаты после перепроверок допинг-проб были пересмотрены. Да, спустя 12 лет!

История такова. В весовой категории свыше 105 кг на том турнире Россию представляли два спортсмена – Руслан Албегов и Андрей Козлов. Албегов в итоге стал чемпионом Европы, а Козлов остался на четвёртом месте. Но на чемпионатах Европы, помимо главных наград, разыгрывают и медали в отдельных упражнениях. В рывке Албегов стал четвёртым.

Однако в ноябре 2021 года международное агентство допинг-тестирования (ITA) уведомило 13 участников того турнира о положительных допинг-пробах, взятых во время соревнований. Среди этих спортсменов был и грузин Ираклий Турманидзе, который в Анталье выиграл малую золотую медаль в рывке и стал бронзовым призёром по сумме двоеборья.

По сути, решение о лишении его медалей было принято уже тогда. Но лишь спустя три года оно зафиксировано документально Европейской федерацией тяжёлой атлетики. В результате Руслан Албегов к золоту в толчке и двоеборье добавит бронзу в рывке, а Андрей Козлов стал бронзовым призёром в сумме двоеборья.

Теперь следите за тем, что происходило после того чемпионата Европы. Турманидзе и Албегов спустя четыре месяца участвовали в Олимпийских играх в Лондоне. Тогда россиянин стал третьим, грузинский штангист – четвёртым. Турманидзе в итоге попался на положительной допинг-пробе, его лондонский результат был аннулирован, но он вернулся и уже в Рио стал бронзовым призёром.

Албегов же не только взял бронзу Лондона, но выиграл ещё один чемпионат Европы в 2013-м, два чемпионата мира в том же 2013-м и 2014-м, и… тоже был дисквалифицирован. Россиянин был наказан на основании данных Московской антидопинговой лаборатории, его дисквалифицировали с ноября 2017-го на четыре года. В мае 2024 года Международный олимпийский комитет принял решение о перераспределении медалей Лондона-2012. Албегов лишился олимпийской бронзы, но все остальные титулы сохранил.

Как Руслан Албегов лишился бронзы Олимпийских игр: Российского штангиста лишили медали Олимпийских игр 2012 года

Однако во время отбытия дисквалификации спортсмен был сотрудником спортивного бюджетного учреждения, что запрещено правилами. В итоге ему ещё накинули три с лишним года, и теперь срок наказания Албегова истечёт только 1 декабря 2025 года при том, что ещё в 2022-м Руслан объявил о завершении спортивной карьеры.

В общем, российские спортсмены получат медали. Даже в процессе отбытия срока наказания за нарушение антидопинговых правил. Но нет никаких гарантий, что эти медали не отберут.