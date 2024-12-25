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Чемпион мира по дартсу Роберт Кросс показал на ЧМ-2024 непристойный жест, имитирующий оральный половой акт

Чемпион мира показал сопернику непристойный жест. За одно движение рукой его накажут!
Батраз Томаев
Роберт Кросс
Аудио-версия:
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Знаменитый игрок в дартс Роберт Кросс был вне себя после поражения.

В лондонском театре «Александра-Пэлас» в эти праздничные дни проходит чемпионат мира по дартсу. Событие ежегодное и очень популярное в Великобритании. До католического Рождества спортсмены успели сыграть два раунда. И бо́льшая часть сеяных лидеров мирового рейтинга уже вылетела.

И не каждый из них смирился с поражением.

Уберите детей от экранов!

Чемпион мира 2018 года англичанин Роберт Кросс угодил в большой скандал. Впрочем, сам виноват. После проигранного сета он прямо перед камерами сымитировал жестами оральный секс. Пантомима, похоже, предназначалась его сопернику Скотту Уильямсу, победившему в трёх партиях.

Поведение Кросса шокировало фанатов, которые смотрели турнир у телеэкранов. Теперь спортсмену грозит строгое наказание от Управления по регулированию дартса (DRA) за непристойный жест.

«Мне всё равно»

Похоже, этот жест был выплеском эмоций. Ведь вне спорта Роберт и Скотт – хорошие друзья. Сам Уильямс сгладил ситуацию на пресс-конференции.

«Он мой близкий друг. Но я должен был играть с ним так, будто мы спорим на £ 10 тыс. Именно так и случилось. Наверное, он даже не думал, что я буду играть в полную силу.

Я люблю Роба, он один из моих близких друзей. Скоро я должен ехать к нему, чтобы сделать подарки его детям и забрать подарки для своих детей.

Он не был слишком агрессивен. Всё нормально. Что бы он ни сделал, мне всё равно», – приводит слова Уильямса Live Darts TV.

Спорт – это всегда про эмоции, которые сложно держать в себе. И, похоже, всем нам следует последить за дартсом. Страсти там кипят нешуточные.

Иногда рядом с эмоциями в дартсе меркнет всё:
«Это не превзойти». Один из величайших моментов в истории спорта неожиданно… в дартсе!
Видео
«Это не превзойти». Один из величайших моментов в истории спорта неожиданно… в дартсе!
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