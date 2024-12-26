Россияне едут за титулами! Всё, что нужно знать о чемпионате мира по быстрым шахматам

Сегодня, 26 декабря, в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу. В США прилетели главные звёзды мира шахмат: Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. Не обойдется и без россиян. В Нью-Йорке Валентина Гунина и Анастасия Боднарук будут защищать свои титулы, добытые в прошлом году, а Ян Непомнящий постарается добыть новый.

Собрали для вас всё, что нужно знать о предстоящем турнире.

Где пройдёт ЧМ-2024 по рапиду и блицу

Чемпионат мира – 2024 по рапиду и блицу запланирован с 26 по 31 декабря в Нью-Йорке, США. Соревнования пройдут на знаменитой Уолл-стрит, причём женский и открытый турниры состоятся в разных местах.

Девушки будут играть в здании, где в прошлом веке располагались Bank of New York & Trust Company и музей финансов. Мужчины же сразятся за титул на арене CiprianiWall Street, построенной в 1841 году. Долгие годы там располагалась нью-йоркская фондовая биржа.

Призовой фонд открытого турнира составляет $ 1 млн, из которых победители получат по $ 90 тыс. У женщин же будет разыграно $ 428,5 тыс., а чемпионки получат по $ 60 тыс. Остальные деньги будут поделены поровну между участниками с равным количеством очков.

Расписание чемпионата мира — 2024

Сперва гроссмейстеры поборются за титул в рапиде. Соревнования продлятся три дня: с 26 по 28 декабря. Следом стартует борьба за звание чемпиона мира в блице. Состязания состоятся 30-31 декабря.

Расписание чемпионата мира по рапиду и блицу — 2024:



26 декабря, 21:00 – рапид, первый день;



27 декабря, 22:00 – рапид, второй день;



28 декабря, 22:00 – рапид, третий день;



30, декабря, 22:00 – блиц, первый день;



31 декабря, 22:00 – блиц, второй день.

Формат чемпионата мира по рапиду и блицу

Как и в предыдущие годы, ЧМ-2024 по рапиду и блицу пройдёт по швейцарской системе. Всем гроссмейстерам предстоит играть с шахматистами, которые соседствуют с ними в турнирной таблице.

Правила контроля времени тоже будут традиционными. В рапиде: 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход, начиная с первого, а в блице: 3 минуты + 2 секунды за ход.

В открытом турнире по рапиду будет сыграно 13 туров, в женском – 11. В блице же в открытых соревнованиях проведут 21 тур, а в женских – 17 туров.

Шахматисты в Нью-Йорке будут биться не только за звание чемпиона мира, но и за первую путёвку на Турнир претендентов – 2026. Её получит победитель FIDE Circuit за этот год. А очки за ЧМ-2024 по блицу и рапиду станут последними, которые можно будет заполучить в этот рейтинг.

Участники чемпионата мира – 2024

На ЧМ-2024 приедут почти все звёзды шахматного мира. В Нью-Йорке сыграют Магнус Карлсен, Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Рамешбабу Прагнанандха, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв и многие другие. Новоиспечённый чемпион мира в классике Гукеш Доммараджу буквально за неделю до старта турнира отказался от участия в нём. Видимо, индус принял решение отдохнуть после матча за шахматную корону.

У женщин тоже будет много топовых шахматисток. За титул поборются Цзюй Вэньцзюнь, Александра Костенюк, Анна и Мария Музычук, Тань Чжунъи, Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали, Лэй Тинцзе, Бибисара Асаубаева и другие.

Выступят ли на ЧМ россияне?

Чемпионат мира по блицу и рапиду не обойдётся без россиян. В нейтральном статусе на турнире выступят 19 российских гроссмейстеров. Будут и звёзды: Ян Непомнящий, Екатерина Лагно, Андрей Есипенко. Из звёзд первой величины в США не будет разве что Александры Горячкиной и Владислава Артемьева.

В Нью-Йорк приедут и действующие чемпионки мира Валентина Гунина и Анастасия Боднарук.

Фавориты чемпионата мира

Очевидный фаворит в открытом турнире – Магнус Карлсен. Несколько лет подряд норвежец оформляет «золотой» дубль на ЧМ по блицу и рапиду. Конечно, Магнусу попытается противостоять вся когорта звёздных шахматистов: Непомнящий, Дубов, Каруана, Вашье-Лаграв, Накамура, Фируджа, Со. Но, кажется, шансов у них не так много.

У женщин рейтинг-фавориты – Цзюй Вэньцзюнь (рапид) и Лэй Тинцзе (блиц). Серьёзную борьбу им навяжут другие китаянки: Тань Чжунъи и Чжу Цзиньэр. В числе соискательниц титула также будут и россиянки, включая действующих чемпионок Гунину и Боднарук. Шансы на титул есть у Лагно, а также у Александры Костенюк, которая теперь выступает за Швейцарию.