«Я больше не кажусь таким мрачным». Лифинцев – новый супергерой российского спорта

Чемпионат мира на короткой воде в Будапеште был важнейшим стартом не только для российского плавания, но и для всего нашего спорта. Впервые за два с половиной года российские спортсмены отправились на крупный турнир полноценной делегацией, и возвращение на международную арену можно с уверенностью назвать успешным – сразу шесть золотых наград и второе место в общекомандном зачёте.

При этом пять золотых медалей из шести у всей сборной забрал 18-летний Мирон Лифинцев. Ещё месяц назад о Мироне знали только самые верные поклонники плавания и продвинутые эксперты. Сейчас же Лифинцев – звезда общероссийского масштаба. Недаром Мирон лидирует в нашем рейтинге главных прорывов спортивного 2024-го. В интервью «Чемпионату» Лифинцев поделился своими эмоциями от турнира в столице Венгрии и честно признался – подобного исхода он не ожидал.

«Ехал с мыслью просто проплыть и узнать, каково это – участвовать в чемпионате мира»

– Чемпионат мира в Будапеште стал для вас первым серьёзным международным стартом. Сильно волновались? Скучали по международным стартам?

– Да, это был мой первый международный старт такого уровня. Раньше выступал на матчевых встречах, но на всемирных чемпионатах и первенствах не был. Сильного волнения и переживаний не было. Я настраивался на заплыв и просто хладнокровно делал свою работу.

– Как эмоционально относились к изоляции?

– Изоляции как таковой я не чувствовал. Плавание на спине в России находится на мировом уровне, поэтому я соревновался с лучшими спортсменами, и мне было довольно комфортно, ведь всегда есть куда расти.

– Перед стартом чемпионата мира верили в подобный результат? С какими мыслями на него ехали?

– На чемпионат мира я ехал с мыслью просто проплыть и узнать, каково это — участвовать в чемпионате мира. Не думал о том, что может получиться, а что нет. Всё получилось так, как получилось.

Мирон Лифинцев в Будапеште Фото: Getty Images

– Какая победа была самой эмоциональной? Почему?

– Все эстафеты были эмоциональными, это было очень круто. Среди личных побед особенно хочу отметить золото на дистанции 100 м на спине, потому что это была моя первая победа.

«Над финишным касанием я работал отдельно, нарабатывал его очень долго»

– Как оцените свои шансы летом 2025-го в Сингапуре? Кого видите в числе основных соперников?

– Предстоит ещё проделать большую работу, поэтому пока сложно что-либо оценивать. Я об этом не думаю сейчас, потом уже посмотрим, как всё сложится.

– Все выделяют ваш навык работать в касание. Как удалось натренировать такую реакцию?

– Над финишным касанием я работал отдельно, нарабатывал его очень долго, практически с нуля. В этом мне сильно помог Филипп Шопин, мастер спорта международного класса и довольно титулованный пловец. Он также выигрывал, казалось бы, невозможные в силу роста касания, и все удивлялись. Я не ленился, нарабатывал, всегда бился рукой в этот бортик лишний раз.

– Планируете пробовать себя в других дисциплинах? Где именно?

– В других стилях пока не планирую себя пробовать. Мне нравится плавание на спине, поэтому планирую развиваться в этом направлении дальше — как говорится: куй железо, пока горячо.

– Какой заплыв для вас был лучшим в плане реализации себя?

– Я не могу отдельно выделить у себя лучшую реализацию, если честно. Выкладывался в каждом заплыве.

– Под конец чемпионата была уже некая физическая и психологическая усталость?

– Конечно, под конец соревнований я, как и все люди, начинаю уставать, я же не робот.

«MVP чемпионата – Кирилл Пригода, он много помогал нам – юнцам»

– Сдружились с кем-то в сборной во время ЧМ? Поддерживали друг друга?

– Да, много с кем удалось наладить контакт. Многие ребята из команды говорят, что узнали меня получше, и я больше не кажусь им таким мрачным и безэмоциональным.

Эстафетная сборная России с Лифинцевым на ЧМ Фото: Tibor Illyes/EPA/ТАСС

– Как общались с иностранцами? Как я понял, большинство поддерживали, относились понимающе?

– С иностранцами тоже получилось немного пообщаться. Все хорошо отзывались, никто не выражал негатива, все были доброжелательно настроены. На мой взгляд, пловцы на спине — самые добрые люди в плавании.

– Много пловцов в сборной в этот раз было из Санкт-Петербурга. Сформировалась своя питерская «тусовка»?

– Я бы не выделял в отдельную группу спортсменов из Питера, мы были все едины, и все друг друга поддерживали.

– Про Кирилла Пригоду говорили, что он как отец был для этой сборной. Как это ощущалось? Он помогал, был наставником, подсказывал?

– Кирилл уже опытный боец, закалённый временем и стартами. Он много помогал нам — юнцам, например, мог нас настроить с нуля, зарядить на дистанцию, подсказывал какие-то технические моменты и так далее. Он совершенно точно заслуживает звание MVP этого чемпионата.

– Как планируете проводить новогодние праздники? В бассейне или за компьютером?

– У меня такой же план, как и у Климента Колесникова, — «буду прикован к кровати». Ну ещё и к креслу немного. Нужно переключиться на что-то другое, отвлечься от всей этой суеты, которая происходит в последнее время. Сам Новый год отмечу с семьёй за праздничным ужином, а после, думаю, ляжем спать.