Вот это скандалище в шахматах! Карлсена выгнали с чемпионата мира, Непомнящего оштрафовали

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Нью-Йорке, ознаменовался крупнейшим скандалом. Экс-чемпион мира Магнус Карлсен явился на партию в джинсах, был оштрафован, но переодеваться отказался. Норвежец пошёл на принцип и принял решение покинуть турнир. А Ян Непомнящий словил штраф за кроссовки, но в итоге переобулся. Реально, а не в воздухе.

В первый день Магнус играл плохо и отстал от лидеров. Во второй день экс-чемпион мира явился на очередной тур в джинсах, которые запрещены правилами. Главный судья наложил на Карлсена штраф в $ 200 и потребовал, чтобы к партии 9-го тура норвежец переоделся. Магнус отказался это делать, а судьи не включили его в жеребьёвку очередного тура. После этого норвежец в бешенстве заявил, что покидает турнир и не сыграет на чемпионате мира по блицу.

«Я едва успевал на тур, поэтому надел рубашку, накинул пиджак и, по правде говоря, даже не подумал о джинсах. Я даже переобулся! Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после этого я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться сегодня после 3-го тура. Я ответил: «Переоденусь завтра, если это приемлемо». И получил ответ: «Ты либо переоденешься сейчас, либо...» В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы тревожиться об этом. Никто не хочет отступать. В ФИДЕ могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: «Хорошо, тогда я ухожу, идите к чёрту!» Мне жаль, что это затронет зрителей», — объяснил своё поведение Карлсен.

В ФИДЕ заявили, что правила едины для всех игроков, исключений быть не может.

«Правила ФИДЕ для чемпионатов мира по рапиду и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников. Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил Карлсену о нарушении, выписал штраф в размере $ 200 и потребовал, чтобы он сменил одежду. К сожалению, шахматист отказался, и в результате он не был включён в пару для девятого раунда. Это решение было принято беспристрастно и в равной степени относится ко всем игрокам», — говорится в сообщении.

Магнус Карлсен пришёл на матч в джинсах Фото: FIDE

Судьи пристально отнеслись к тому, чтобы правило на самом деле работало в равной степени. Россиянин Ян Непомнящий, явившийся на партию в кроссовках, также был оштрафован. Но он сменил обувь после партии и продолжил участие в турнире.

На прошлом чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который проходил в Самарканде, также случился скандал из-за дресс-кода. В женском турнире Анна-Майя Казарян явилась на тур в кедах, после чего тут же словила штраф. Тогда же Ян Непомнящий и Даниил Дубов сыграли знаменитый «танец маленьких рыцарей», сделав по 13 ходов только конями и расписав договорную ничью. Они протестовали против условий организации чемпионата и странных судейских решений.

«Дресс-код должен быть разумным. Нельзя приходить на партию в шортах, потому что потом кто-то и в бикини придёт, чтобы интерес повысить. Но я не вижу никаких проблем в джинсах и кроссовках, если они выглядят хорошо и стильно. Конечно, мне по своему опыту комфортнее играть в худи или толстовке вместо костюма и галстука. Деловой стиль не нужен, в будущем это изменится», — говорил тогда Непомнящий.

Против странного правила о джинсах выступала и россиянка Екатерина Лагно: «Во всём должна быть золотая середина – если на турнирах запрещают играть в джинсах, это удивляет. Дресс-код – это неплохо, но без перебора».

Именно этот скандал с участием Карлсена станет главным событием чемпионата, кто бы ни выиграл теперь. Спортивная сторона крупнейшего турнира, которым в шахматах традиционно заканчивается календарный год, отошла на второй план. У Магнуса давние «тёрки» с ФИДЕ, а в данном случае он просто выплеснул всё, что накопилось за последние годы. Джинсы стали лишь поводом для скандала, причины гораздо глубже. Вряд ли теперь стоит ждать его на турнирах ФИДЕ при нынешнем руководстве международной федерации.