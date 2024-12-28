Главные итоги 2024-го в российском и мировом регби: триумф Дюпона и камбэк «Енисея»

Год Дюпона

Разумеется, главным событием года была Олимпиада в Париже, где уже в третий раз было представлено регби-7. Но даже в рамках столь важного и яркого турнира всё внимание к себе приковал только один игрок.

Французскому полузащитнику схватки Антуану Дюпону в этом ноябре исполнилось всего 28 лет. Ещё в прошлом году на домашнем Кубке мира он самоотверженно бросался в бой после перелома лицевых костей, но тогда даже это не помогло сборной Франции добраться до медалей.

Антуан Дюпон Фото: Franco Arland/Getty Images

В 2024 году Дюпон сместил фокус на клубное регби (выиграл с «Тулузой» чемпионат Франции и Кубок чемпионов) и регби-7. В сборной по «семёрке» он помог команде сначала впервые с 2005 года взять золото на одном из этапов Мировой серии, а затем – и во всем турнире. Потом были заслуженное золото Олимпиады и право нести флаг страны на церемонии закрытия Игр.

А осенью любители классической разновидности регби наконец-то дождались полноценного возвращения Антуана Дюпона в «большую» сборную, где у этого французского суперталанта тоже остались нереализованные мечты.

Как показал 2024 год, Дюпон довольно настойчив в их достижении.

Небывалый интерес к женскому регби

Ещё в дни Олимпиады у многих скептиков вызывали сомнение заполненные трибуны «Стад де Франс» на женском турнире. Но сомнения отпали после старта продаж билетов на Кубок мира среди женских команд, который пройдёт в 2025 году в Англии, когда было реализовано 220 тысяч билетов – это на 70 тысяч больше, чем было в 2021-м в Новой Зеландии.

Немалую роль в привлечении болельщиков сыграла и медийная узнаваемость игроков. Например, бронзовая медалистка Парижа в составе сборной США Илона Мэйер в соцсетях на декабрь 2024 года имеет суммарно порядка 8 млн. подписчиков, добралась до финала американских «Танцев со звёздами», и переехала в английский Бристоль, с которым подписала контракт. Только её выход на поле вызывает среди зрителей небывалый ажиотаж.

«Бесконечный» российский сезон

В России – свои дела и свои рекорды.

Переход обратно на систему «весна-осень» растянул сезон-2023/2024 фактически на полтора года. Перерыв между двумя сезонами составил чуть ли не месяц, зато между двумя половинами сезона-2023/2024 – практически полгода, которые, к сожалению, не пережил «Химик» из Дзержинска.

Серьёзные трудности с составами были и в чемпионате России по регби-7 среди женских команд. Впрочем, период перехода на этом завершился. И в сезоне-2025 можно будет максимально полно и эффективно использовать летние месяцы, лучше всего подходящие для игр в нашей стране.

Рекорды посещаемости матчей в России

Первый рекорд был установлен на матче Высшей лиги в Калининграде ещё в апреле, когда местный «Балтийский шторм» принимал московский «Спартак». На «Ростех-Арене» собрались почти 8 тыс. болельщиков.

Калининградцы, кстати, в напряжённой борьбе выиграли со счётом 24:22.

Следующий рекорд принадлежит уже московской «ВТБ-Арене», на которой прошёл финал Кубка России. Посмотреть на «выездное» красноярское дерби пришли более 11 тыс. зрителей. Победил тогда «Енисей-СТМ».

«Енисей» — снова на коне

Вообще, красноярский клуб блестяще провёл этот долгий и сложный сезон: мужская команда сначала в 10-й раз забрала Кубок России, а затем выиграла и финал национального чемпионата. Для подопечных Александра Первухина это уже 13-й титул чемпионов России. При этом начиная с 2016 года «Тяжёлая машина» только один раз не смогла забрать себе золото: в сезоне-2022/2023 победу в финале одержал пензенский «Локомотив».