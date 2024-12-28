В мировых шахматах зреет раскол. Магнус Карлсен грубо послал международную федерацию

Во второй день чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в последние дни уходящего 2024 года в Нью-Йорке, разразился страшный скандал. Действующего чемпиона мира по рапиду и блицу, сильнейшего шахматиста планеты, согласно рейтингу ФИДЕ, Магнуса Карлсена обвинили в нарушении дресс-кода, поскольку тот пришёл в игровой зал в джинсах.

Норвежец пошёл на принцип, переодеваться не стал и объявил, что снимается с турнира. А потом в интервью по горячим следам прямым текстом послал международную федерацию с её правилами куда подальше.

С учётом веса Карлсена в мировых шахматах, этот скандал с его штанами может иметь далеко идущие последствия для всех игроков мира.

Как Магнус Карлсен разошёлся с ФИДЕ?

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) пришла к парадоксальной ситуации, когда объективно сильнейший шахматист мира просто не хочет играть за мировую корону под эгидой организации. Он пять раз становился лучшим в классических шахматах, а потом отказался от титула без боя. До него так делал только неординарный американский чемпион Бобби Фишер. Карлсен не объяснял причины своего отказа чётко, но в целом они понятны: норвежский гроссмейстер не хочет полгода готовиться к нервному матчу по устаревшим, с его точки зрениям, правилам, чтобы в случае победы получить «какой-то» миллион долларов. Он всё это уже прошёл и перерос.

Теперь вот – без боя сдал титулы в рапиде и блице. И снова выразил неготовность следовать жёстким, традиционным правилам ФИДЕ.

Кажется, Магнус просто от них устал. Именно от правил устал, а не от шахмат. Норвежец по-прежнему играет в турнирах и побеждает, но предпочитает что-то более яркое и динамичное. Например, Champions Chess Tour. Недавно Карлсен выиграл мощный турнир и заработал $ 200 тыс. буквально за несколько дней напряжённой работы. А что ещё ему надо?

В чём Магнус Карлсен сильнее ФИДЕ?

Магнус Карлсен может позволить себе посылать ФИДЕ прямым текстом, потому что чувствует за собой силу. В этом смысле он не похож на Фишера, который отказался играть чемпионский матч, бросил шахматы вообще и стал затворником. Нет! Норвежец, во-первых, хочет играть и побеждать. Во-вторых, он уверенно строит свой шахматный бизнес. И в такой ситуации было бы глупо идти на разрыв с ФИДЕ, не имея запасных планов. У Магнуса они есть.

Международная шахматная федерация позиционирует себя как главного организатора мировых турниров. Как единственную организацию, способную определить лучшего шахматиста планеты по той или иной системе.

Но есть одно «но»…

Пандемия коронавируса подорвала позиции ФИДЕ. Шахматный мир ушёл в онлайн, и в этой громадной сфере международная федерация ничего игрокам по всему миру предложить не может. Там турниры проводятся по своим законам и правилам между теми же сильнейшими гроссмейстерами, что играют и в онлайне, с большими призовыми и аудиторией. И единственный нюанс в том, что там формально не определяется чемпион мира.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Кстати, знаете, кто первым встретил шахматистов на входе в мир онлайна в 2020-м коронавирусном году? Правильно! Карлсен оперативно подсуетился и организовал серию турниров своего имени – со звёздами и призовыми.

Монополист в современных онлайн-шахматах для профессионалов – компания Chess.com, заблокированная в России. Магнус является её рекламным лицом, а по некоторым данным, ещё и акционером. По крайней мере, именно Chess.com несколько лет назад купила стартап Magnus Play Group за десятки миллионов долларов. Так что чем больше власти у шахматной империи Дэнни Рёнша, тем выгоднее Магнусу Карлсену во всех смыслах слова.

Тем более что Chess.com и Магнус берутся за направления шахмат, которые ФИДЕ в силу своей консервативности развивает осторожно или даже неохотно: быстрые шахматы, блиц, «пулю», шахматы Фишера и так далее.

Ждёт ли шахматный мир раскол?

Позиция Магнуса сильна. И если он и Дэнни Рёнш рискнут взорвать шахматный мир, у них может даже получиться разрушить систему ФИДЕ.

Международная федерация не может предложить гроссмейстерам мирового уровня ничего такого, чего не могут дать им Chess.com и Карлсен.

Интересные турниры? В онлайне сейчас их больше.

Призовые? Дэнни Рёнш готов платить много.

Крутое шоу для зрителей? Ну, у ФИДЕ же его почти не бывает.

Шахматные традиции? А кому они нужны без перечисленного выше?

И предположим, что, например, завтра Chess.com выйдет к ставшему недавно чемпионом мира индийцу Гукешу Доммараджу с революционным предложением: сыграть новый матч за титул чемпиона мира в обход всех правил ФИДЕ. Его соперником будет Магнус Карлсен, а призовой фонд составит $ 25 млн. (это в 10 раз больше, чем даёт международная федерация, но деньги-то на самом деле не космические).

Неужели Гукеш откажется от матча, который сможет обогатить его на всю оставшуюся жизнь, учитывая интерес, который возникнет во всём мире?

А от этого матча и до обрушения всей системы ФИДЕ – пара шагов.

Международная федерация свой формально правильный, но резкий шаг сделала. Теперь посмотрим, чем же ответит ей Магнус Карлсен.