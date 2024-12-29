18-летний россиянин стал чемпионом мира по шахматам. Тотальный триумф в Нью-Йорке!

Подлинным триумфом российской шахматной школы завершился самый ожидаемый турнир конца года – чемпионат мира по рапиду, проходивший в Нью-Йорке. Из шести медалей наши соотечественники, пережившие все тяготы тяжелейшей дороги, процесс невероятно сложного и нервного получения визы в США, справившиеся с джетлагом, взяли целых четыре! У мужчин вообще весь пьедестал оказался за нашими спортсменами!

Во второй день чемпионата случилось сенсационное событие, напрямую повлиявшее на его итоги. Мы живём в одну эпоху с шахматным Месси, величайшим игроком всех времён и народов, гениальным норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном, которого никто не может победить, когда он в форме. Лучшие специалисты, тренеры, подготовка – всё мимо. Оказалось, что свергнуть Карлсена можно по-другому…

ФИДЕ в последнее время вывела на сцену поколение судей-терминаторов. Есть ощущение (я искренне надеюсь, что оно ложное), что самые именитые из его представителей патологически жаждут крови гроссмейстеров и у них просто чешутся руки в желании показать кому-то «красную карточку».

Такого ведь никогда не было, и шахматы всегда оставались игрой, в которой спортсмены и рефери находились с друг другом в самых что ни есть уважительных отношениях. А тут что ни чемпионат мира – то громкий скандал. То арбитр напал на нашего гроссмейстера Клементия Сычёва прямо во время партии из-за его порвавшихся штанов. То главный судья увидел «танец коней» от Яна Непомнящего с Даниилом Дубовым и сразу решил впаять им по нулю. А уж различных технических эпизодов на чемпионатах мира по рапиду и блицу случилось столько, что можно писать целую энциклопедию!

В Нью-Йорке на сцену вышел английский рефери Алекс Холовчак, арбитр с рейтингом 1783 (уровень примерно второго разряда в России), который не раз оказывался на слуху в ситуациях с сильнейшими шахматистами. И в этом турнире он оштрафовал, а затем снял с турнира Магнуса Карлсена за то, что норвежец в спешке пришёл на тур в джинсах и попросил разрешить ему доиграть тур, чтобы переодеть брюки на следующий день.

Норвежец в первый день не показал безупречной игры, но всё равно оставался и действующим чемпионом, и одним из фаворитов. Как бы то ни было, после «устранения» Карлсена вперёд дружно бросились наши гроссмейстеры.

Ян Непомнящий начал турнир тяжело, а потом заиграл с воодушевлением и финишировал с бронзой. В творческом отношении блестяще играл многократный чемпион мира по блицу Александр Грищук – второе место.

Александр Грищук Фото: FIDE

Не будет лишним добавить, что в параллельном женском турнире медаль добыла супруга Александра – Екатерина Лагно. Это очередной блестящий результат самой знаменитой шахматной семьи России, а то и всего мира. Катя, кстати, отпраздновала на турнире свой день рождения. Стоит ещё раз её поздравить и подчеркнуть, что далеко не каждый может так профессионально справиться с эмоциями от главного персонального праздника в году.

Известно, что второе место – это класс, а первое – это класс, помноженный на везение. Ветер удачи в Нью-Йорке явно дул в паруса талантливого 18-летнего российского гроссмейстера Володара Мурзина. Я впервые увидел Володара ровно 10 лет назад на командном чемпионате в Нижнем Тагиле, откуда Мурзин родом. На последней доске в битве с опытным мастером тогда сидел ещё малыш, который блестяще трактовал возникшую сложную позицию. Это производило на окружающих фантастическое впечатление! Я первый тогда написал о Володаре и предсказал ему большое будущее.

Позже судьба свела Володара Мурзина с его многолетним наставником, старшим тренером юношеской сборной России в 2011-2023 годах гроссмейстером Михаилом Кобалия. Под руководством Михаила Робертовича Володар собрал охапку медалей на юношеских первенствах, обыграл многих сильнейших гроссмейстеров мира, а настоящим звёздным часом для Мурзина стала битва с индийскими титанами на 50-й «Белой ладье» в Сочи.

Володар Мурзин Фото: FIDE

В 2019 году в Россию приехала непобедимая юношеская сборная Индии, ведомая суперзвёздами – будущим чемпионом мира Гукешем Доммараджу и ещё одним индийским гением Рамешбабу Прагнанандхой. Казалось, у россиян нет вообще никаких шансов в этом матче, но Кобалия собрал своих талантливых подопечных, а Володар блистал, и поединок закончился вничью.

С тех пор прошло пять лет. Гукеш уже чемпион мира, Прагнанандха сыграл в турнире претендентов, а Володар «немного засиделся», как некогда случилось и с Яном Непомнящим, по молодости отставшим от сверстников Магнуса Карлсена и Сергея Карякина. Но на чемпионате мира – 2024 Мурзин наконец раскрыл свои таланты. Да, где-то соперники бросались на него с открытым забралом, где-то Володару банально везло, но наш юноша в каждой партии демонстрировал удивительное хладнокровие, волю и характер.

Примечательно, что решающей в турнире снова стала русско-индийская битва. И напротив Володара Мурзина за доской сидел его давний знакомый Рамешбабу Прагнанандха, который тоже жаждал стать чемпионом!

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Володар Мурзин (Россия)

Чемпионат мира по рапиду — 2024. 12-й тур

Чемпионат мира по рапиду завершён. 29 декабря у шахматистов в Нью-Йорке выходной, а 30 и 31 декабря пройдёт чемпионат мира по игре в блиц. График невероятно суровый, ведь заканчивать придётся уже после боя курантов.

Пожелаем нашим гроссмейстерам удачи и терпения. И ни в коем случае не расслабляться. Ведь всемогущий Алекс Холовчак не дремлет!