ЧМ по дартсу был остановлен из-за болельщика. Все хотели посмотреть, как он пьёт пиво

Забавная ситуация

Официально, конечно, турнир приостановлен не был. Просто дартсмены прекратили играть, чтобы посмотреть шоу от болельщика. Даже судьи и сотрудники зала отвлеклись от работы ради фаната. Как только мистер хот-дог выпил пиво, соревнования продолжились.