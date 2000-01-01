Игроки остановили ЧМ по дартсу по смешной причине
Чемпионат мира по дартсу был остановлен из-за необычного фаната. Все взяли паузу, чтобы посмотреть, как парень в костюме хот-дога выпьет литровую кружку пива!
Забавная ситуация
Официально, конечно, турнир приостановлен не был. Просто дартсмены прекратили играть, чтобы посмотреть шоу от болельщика. Даже судьи и сотрудники зала отвлеклись от работы ради фаната. Как только мистер хот-дог выпил пиво, соревнования продолжились.
ЧМ по дартсу был остановлен из-за болельщика. Все хотели посмотреть, как он пьёт пиво
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