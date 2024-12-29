«Расходы безумные. Миллион!» Что стоит за победой россиянина на ЧМ по шахматам

18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, который завершился в Нью-Йорке. Сенсация? Ещё бы! Ведь в соперниках у него были все ведущие шахматисты мира, включая и Магнуса Карлсена, покинувшего турнир после «джинсового» скандала.

Но эту победу пришлось буквально выстрадать. Как оказалось, у нашего парня были огромные сложности с тем, чтобы поехать на турнир.

О сложностях с организацией поездки, больших финансовых затратах, а главное – эмоциях от победы «Чемпионату» рассказал Михаил Кобалия – многолетний тренер и наставник новоиспечённого чемпиона мира.

«Случайной я бы победу не назвал»

– Михаил Робертович, наверное, день после победы – самый суматошный?

– Очень! Поздравления, суета, но это приятная суматоха. Хорошо, что следующий день – выходной, ведь 30 декабря уже чемпионат мира по блицу.

– В интервью после окончания турнира Володар сказал, что его победа словно сбывшаяся мечта, но отчасти ему повезло. Какой момент был самым сложным?

– Предпоследний тур, партия с индийским гроссмейстером Прагнанандхой. Это единственная партия, в которой Володар стоял откровенно плохо. В остальных партиях были исключительно рабочие моменты, а здесь… Но ведь Прагнанандха – ровесник Володара, как и чемпион мира Гукеш. Он играет с ними много лет и имеет положительный баланс. С тем же Прагнанандхой он играл в прошлом году в Самарканде и выиграл у него и в рапид, и в блиц.

– Многие сейчас говорят, что успех Мурзина – случайный.

– Таким людям я отвечу: посмотрите на то, как он играл на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Володар ведь и там не проиграл ни одной партии при сумасшедшем составе участников, он одолел и Яна Непомнящего, и Левона Ароняна. Так что случайной я бы его победу не назвал. Когда ты «собираешь» всех «семисотников» и «восьмисотников» и два года не проигрываешь ни одной партии на чемпионатах мира – это говорит и об уровне игры, и о крепких нервах, и о психологической устойчивости.

«ФШР никакой поддержки Володару не оказывает»

– Если честно, на что вы объективно рассчитывали перед стартом?

– Не особо об этом думали, так как сама поездка складывалась очень сложно. Возникли проблемы с визой. В России сейчас невозможно подать документы на визу в США. Володар подавал в Сербии после клубного чемпионата Европы, но получил отказ. Пришлось срочно ехать в Узбекистан. В какой-то степени повезло, там проблем не возникло, человек, с которым он проводил собеседование, был настроен позитивно. Мы сочли, что это важный знак.

Володар Мурзин и Магнус Карлсен на ЧМ-2023 Фото: FIDE

А на что рассчитывали? Гукеш в 18 лет стал чемпионом мира в классических шахматах. Они с Володаром играли ещё с чемпионата мира до 12 лет. Тогда индийский шахматист победил, набрав 10 очков из 11 возможных. Но именно Мурзин нанёс ему единственное поражение, победив чёрными за 25 ходов.

С одной стороны, в Нью-Йорке был очень сильный состав, при котором рассчитывать на победу или на первую тройку как минимум сложно. Плюс разница в восемь часов. С другой – не боги горшки обжигают, что показывают результаты молодых шахматистов. Плюс небольшая доля везения. Магнус Карлсен уже в первый день показал, что объективно он неконкурентоспособен на турнире. Норвежец и поражение потерпел, и в других партиях стоял очень плохо. Так что всё зависело от самого Володара. Но он в 1-м туре немного нервничал и допустил подозрительную позицию с не самым сильным соперником. А дальше уже всё было нормально. С тем же Фабиано Каруаной отличную партию провёл. Ну и потом держался на первых столиках.

– Федерация шахмат России чем-то вам помогала?

– ФШР минимум последние полтора года никакой поддержки Володару не оказывает. Даже наоборот. В прошлом году он не сыграл в России не то что ни одного турнира – ни одной партии! Перед поездкой в Нью-Йорк в Москве в декабре состоялся Мемориал Ботвинника, где играли полтора десятка участников. Володара не пригласили. И на другие турниры не приглашают.

Спасибо личному спонсору, не имеющему никакого отношения к федерации и поддерживающему спортсмена уже шесть лет. Если бы не эта поддержка, не было бы в России такого шахматиста. Спонсор оплачивал поездки на турниры и ему, и маме. Без родного человека в таком возрасте сложно.

У Володара ещё четыре сестры, которых воспитывает одна мама. Они живут в маленькой двухкомнатной съёмной квартире в Химках. И то повезло, что тогда Володар подписал контракт с клубом «Prof. Chess Club», который тогда был только образован и создавал условия для своих игроков. Сейчас уже этого клуба нет, но договор найма пока действует.

– Получается, Володар Мурзин в свои 18 лет – глава семьи?

– В целом – да. Победа пришла к нему в сложной жизненной ситуации.

«Расходы просто безумные»

– Если не секрет, какова стоимость участия в чемпионатах мира по рапиду и блицу?

– Около миллиона рублей с перелётом. Это же Нью-Йорк, да ещё и перед Новым годом. Только проживание стоит от $ 400 в сутки без питания. А надо было заранее приехать, чтобы акклиматизацию пройти. Мы приехали за три дня. Расходы просто безумные.

Володар Мурзин в Нью-Йорке Фото: из личного архива Володара Мурзина

– Теперь в блице Володар может играть просто по кайфу?

– Определённое напряжение спало, но он настроен не менее серьёзно. В прошлом году в Самарканде в блице он в последнем туре очень выгодно стоял по позиции и по времени в партии с Александром Грищуком, но проиграл и откатился. Если бы не это поражение, он занял бы высокое место. Кстати, нам очень важно было в Нью-Йорке занять чистое первое место, поскольку в случае равенства очков был бы дополнительный матч с Грищуком, который является двукратным чемпионом мира по блицу. Александр – опаснейший соперник. К счастью, Володар сумел победить чисто.

«Карлсену всегда позволяли многое»

– Как вы отнеслись к «джинсовому» скандалу с Магнусом Карлсеном?

— Вы знаете, я на чемпионатах мира давно играю. И могу сказать, что у Магнуса на чемпионатах мира всегда особое положение. Наверное, только в шахматах такое неравенство, когда все игроки толпятся вместе, а у него есть отдельная комната. Этот вопрос много раз поднимали, и Ян Непомнящий об этом говорил. Это же большое преимущество, когда у тебя есть возможность готовиться с тренером и отдыхать в отдельной комнате. И в этот раз было то же самое. Даже местные Каруана и Накамура были в общей толкучке!

Вообще, ему очень часто давали всякие поблажки: помню, на одном из чемпионатов мира, когда он опаздывал, задержали тур в блице где-то на восемь минут. Это что вообще такое? Он уже просто должен был проиграть! Однажды он опоздал и пришёл в спортивных штанах – это тоже всё спустили на тормозах. Карлсену всегда позволяли очень многое.

Поэтому насчёт джинсов – ну сколько можно? Понимаете, когда одних игроков выдёргивают посреди тура и заставляют переодеваться, ему можно ходить как ни в чём ни бывало. В конце концов, всё имеет предел. Вопрос не в джинсах, а в том, что в первый день Карлсен играл просто безобразно. Он не только Лазавику проиграл, но и ещё в нескольких партиях стоял безнадёжно. Такую слабую игру в рапид у Карлсена я вообще никогда не видел. Может быть, джетлаг сказался. Думаю, просто он понял, что рассчитывать ему не на что, и сам пошёл на конфликт, чтобы оправдать своё такое выступление.

– В игровом зале не было каких-то эмоций, связанных с наказанием Карлсена и снятием его с турнира. Может быть, шахматисты заволновались?

– Всем было абсолютно всё равно. Все приехали сюда играть, а не на Карлсена смотреть. Выбыл и выбыл. Обсудили между собой – да и всё. Первый столик, значит, освободился. А то он всегда играл на первом столике, вне зависимости от качества игры. Никаких эмоций и недовольства не было. Да и какое может быть недовольство, когда все ютятся, а он к партиям в отдельной комнате готовится? Как говорится, голодный сытого не разумеет (улыбается).