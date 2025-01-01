Обновлённый клубный чемпионат мира по футболу, плей-офф НХЛ с Овечкиным и лучшие российские пловцы на мировой арене!

Это надо видеть! Календарь всех главных спортивных событий 2025 года

2024 год, подаривший нам красочный футбольный Евро, неоднозначную Олимпиаду в Париже и множество других турниров, ушёл в историю. Но жизнь продолжается, и с января мы ведём новое расписание главных турниров.

Новый год будет не менее насыщенным, чем предыдущий. Все мы будем с особым вниманием следить за Александром Овечкиным в НХЛ, оценивать дебют нового клубного чемпионата мира в футболе, болеть за наших пловцов, вернувшихся на мировую арену, и смотреть много другого спорта.

Рассказываем обо всех главных турнирах 2025-го по порядку:

2025 год в спорте. Календарь главных турниров

До 5 января. Хоккей. Молодёжный чемпионат мира

Традиционное новогоднее развлечение для многих российских болельщиков. Очень досадно, что турнир по-прежнему проходит без наших парней.

3-17 января. Автогонки. Ралли-рейд «Дакар»

Главное событие года в мире ралли. Увы, ни блистательный «КАМАЗ-мастер», ни другие россияне выступать там из-за наложенных санкций не могут.

12-25 января. Теннис. Australian Open

Все поклонникам тенниса приготовиться! Скоро начнётся главный турнир в году. Болеем не только за россиян, но и за наших соседей. Турнир 2024 года выиграла белоруска Арина Соболенко. Защитит ли она свой титул?

14 января — 2 февраля. Гандбол. Мужской чемпионат мира

Россия – мимо. Но все сильнейшие команды мира – в бою.

18 января. ММА. UFC 311: Махачев — Царукян

В рамках первого номерного турнира UFC в 2025 году сойдутся бойцы из России и Армении. В 2019-м Махачев одержал победу единогласным решением судей и долго не давал противнику права на реванш. Однако второй бой всё-таки состоится и наверняка получится очень ярким!

31 января — 15 марта. Регби. Кубок шести наций

Классика мирового регби! Кубка мира в этом нечётном году не будет, поэтому всё внимание – к традиционному противостоянию лучших сборных Европы.

сборная Ирландии по регби Фото: Charles McQuillan/Getty Images

9 февраля. Американский футбол. Супербоул

Возможно, главный спортивный день 2025 года в Северной Америке. Колоссальное шоу, реклама, звёзды, бешеные деньги, миллионы зрителей – всё это вращается вокруг решающего матча сезона в НФЛ.

12-23 февраля. Биатлон. Чемпионат мира

Россиян в биатлон пока не вернули, но уровень конкуренции на мировой арене настолько высок, что турнир вызывает огромный интерес. У мужчин развернётся битва Норвегия – Франция. У женщин ждём сюрпризов!

22 февраля. Бокс. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Возможно, главный бой 2025 года для поклонников российского бокса. В октябре 2024-го Артур победил Дмитрия решением большинства судей. Однако их решение вызвало множество споров. В такой ситуации практически моментальный реванш – это то, что нужно, чтобы поставить точку.

26 февраля — 9 марта. Лыжные гонки. Чемпионат мира

Деликатес для лыжных гурманов. Сколько титулов заберёт Клебо?

14 марта — 7 декабря. Автогонки. Сезон Формулы-1

Поклонники автогонок с нетерпением ждут середины января! 24 Гран-при за год, множество увлекательных заездов, десятки судьбоносных обгонов, поломки, аварии, острые заявления. И, конечно, сражение за звание лучшего гонщика планеты. Максу Ферстаппену будет непросто защитить титул.

25-30 марта. Фигурное катание. Чемпионат мира

Российских фигуристов вроде бы потихоньку пускают на мировую арену. Однако это сражение сильнейших, вероятно, пройдёт без нашего участия.

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

26 марта — 25 мая. Хоккей. Матчи плей-офф КХЛ

Интрига в российском хоккее жива. ЦСКА, безусловно, будет бороться за то, чтобы вернуть себе Кубок Гагарина. Но конкурентов у него хоть отбавляй.

19 апреля — 23 июня. Хоккей. Матчи плей-офф НХЛ

Этой весной и летом в России будут следить за решающими матчами Национальной хоккейной лиги за океаном особенно пристально. К традиционному сражению российских хоккеистов за Кубок Стэнли добавляется ещё один мотив. Если у Александра Овечкина зимой всё пойдёт хорошо, то к концу сезона он может реально замахнуться на великий рекорд Гретцки!

19 апреля — 5 мая. Снукер. Чемпионат мира

Главный вопрос в мире снукера сейчас прост: Ронни О’Салливан окончательно сдаёт позиции? Или же снова проснётся на главный турнир сезона?

Ронни О’Салливан Фото: George Wood/Getty Images

1-11 мая. Пляжный футбол. Чемпионат мира

Россия была бы одним из фаворитов турнира на Сейшелах, но из-за санкций не выступает. Поэтому будем болеть за наших соседей – боевитых белорусов!

9-25 мая. Хоккей. Чемпионат мира

И снова главный турнир сезона – без россиян. Многие в мире уже понимают абсурд происходящего, но возвращение пока проходит медленно.

24 мая. Футбол. Заключительный тур РПЛ

Возможно, чемпион страны определится и раньше. Но в 2024-м всё решалось чуть ли не на последних минутах заключительного игрового дня. Кто же заберёт себе желанный кубок? «Зенит»? «Краснодар»? Кто-то ещё?

25 мая — 7 июня. Теннис. «Ролан Гаррос»

Второй из четырёх ключевых теннисных турниров сезона. Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры и не сможет побороться за 15-й титул. Тем интереснее борьба у мужчин. У женщин же все будут нацелены на то, чтобы свергнуть с трона Игу Швёнтек, рвущуюся к четвёртому титулу подряд.

31 мая. Футбол. Финал Лиги чемпионов

Хоть Лига чемпионов в этому году и проходит в обновлённом формате, высочайший накал финала останется прежним. До этого матча дошли лишь две лучшие команды Старого Света. Но кубок достанется только одной.

14 июня — 13 июля. Футбол. Клубный чемпионат мира

А вот это будут совсем новые впечатления для поклонников футбола. В США приедут 32 клуба, включая десяток европейских грандов. И на протяжении целого месяца они будут сражаться за новый трофей. Это точно должно быть более яркое зрелище, чем прежний формат мирового клубного турнира.

18 июня — 29 июня. Баскетбол. Женский чемпионат Европы

Кто победит – Испания или Сербия? А может быть, наконец-то свою мечту исполнят француженки, проигравшие пять финалов Евробаскета подряд?

30 июня — 13 июля. Теннис. Уимблдон

Третий ключевой теннисный турнир в году. Новак Джокович сыграл в шести последних финалах, но после эмоционального финала Олимпиады оказался в шаге от завершения карьеры. Может быть, он захочет объявить об этом болельщикам как раз в Лондоне, где побеждал аж семь раз?

5-29 июля. Шахматы. Матч за звание чемпионки мира

Кто бы ни выиграл – титул останется у Китая. Тем не менее посмотреть за напряжённой схваткой Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи будет интересно.

Цзюй Вэньцзюнь Фото: FIDE

11 июля — 3 августа. Водные виды спорта. Чемпионат мира

Возможно, главный международный турнир 2025 года для всего российского спорта. Международная федерация World Aquatics в конце 2024 года допустила наших спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, и россияне уже ударно выступили на ЧМ по плаванию на короткой воде. Есть все предпосылки к тому, что Лифинцев, Бородин и Чикунова поедут и в Сингапур и будут сражаться там за золотые медали. Хотя это будет очень непросто.

12-22 июля. Автогонки. Ралли «Шёлковый путь»

Главный турнир для наших гонщиков в отсутствие «Дакара».

22 августа — 7 сентября. Волейбол. Женский чемпионат мира

Сербские девушки выиграли два последних турнира, однако есть ощущение, что конкурентки готовы отобрать у них золото. Будет мощная битва!

25 августа — 7 сентября. Теннис. US Open

Четвёртый из ключевых теннисных турниров сезона. В последние годы здесь обычно можно поболеть за «своих» в финалах. То россиянин Даниил Медведев доберётся до финала, то белоруска Арина Соболенко. Хочется верить, что турнир в Нью-Йорке порадует нас и в 2025 году.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

27 августа — 14 сентября. Баскетбол. Мужской чемпионат Европы

Уровень конкуренции в европейском баскетболе высок. Испания, Сербия, Франция, Германия, даже Словения. Все могут добраться до золота!

12-28 сентября. Волейбол. Мужской чемпионат мира

Италия, Польша и Бразилия – три фаворита. Но кто заберёт золото?

13-21 сентября. Лёгкая атлетика. Чемпионат мира

В лёгкой атлетике по-прежнему нет россиян. Но звёзды и рекорды есть. Возможно, миру явится и человек, способный побить рекорды Болта. Австралийский спринтер Гаут Гаут получит шанс заявить о себе.

13-21 сентября. Борьба. Чемпионат мира

Ещё один турнир, на котором россияне должны выступать и побеждать. Звёзд в нашей команде много. Даже Абдулрашид Садулаев ещё не утолил свой победный голод. Главное, чтобы обошлось без скандалов с допуском.

17-21 сентября. Фигурное катание. Квалификация к ОИ-2026

А вот это, возможно, первый турнир, на который пустят российских фигуристов. Условия пока практически кабальные, поэтому поедут только самые сильные и достойные. Зрительский ажиотаж обеспечен.

27 ноября — 14 декабря. Гандбол. Женский чемпионат мира

Без сборной России, конечно, будет скучновато. Но хотя бы зарубу Франции и Норвегии в полуфинале или финал посмотреть стоит. Это будет мощь!